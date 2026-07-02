Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson

Több helyszínen is közműfejlesztési munkálat és úthelyreállítás zajlik Gyergyószentmiklóson, ezért az autósok az elkövetkező napokban is több útlezárásra és forgalomkorlátozásra kell számítsanak.

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A Gyilkos-tó felől érkezők már a város végén figyelmeztető táblákkal találkoznak, ugyanis lezárták az egyik legforgalmasabb út, a Gyilkostó sugárút egyik szakaszát. A vízhálózat-fejlesztési munkálatok jelenleg a Vár utca és a Szurokfőző utca kereszteződésében zajlanak, ahol

Emiatt a Kőrisfa utca és a Mogyorós utca közötti útszakaszon teljes útlezárás van érvényben július 13-ig. Az érintett időszakban a forgalmat az Ady Endre utcára terelik, ezen az útvonalon lehet elkerülni a lezárt szakaszt.

A városközpontban befejeződtek a több hétig tartó közműfejlesztési munkálatok a Kárpátok utca és a Márton Áron utca közötti szakaszon. A kivitelezés során földbe helyezték a közművezetékeket, kiépítették a lakóházak és a kereskedelmi egységek csatlakozási pontjait, majd visszaaszfaltozták a felbontott útburkolatot.

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A szennyvízhálózat korszerűsítése ugyanakkor tovább folytatódik a főtéren. Jelenleg a polgármesteri hivatal és az egykori mozi épülete közötti szakaszon dolgoznak a kivitelezők. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak.