Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
Több helyszínen is közműfejlesztési munkálat és úthelyreállítás zajlik Gyergyószentmiklóson, ezért az autósok az elkövetkező napokban is több útlezárásra és forgalomkorlátozásra kell számítsanak.
2026. július 02., 09:582026. július 02., 09:58
2026. július 02., 10:102026. július 02., 10:10
A Gyilkos-tó felől érkezők már a város végén figyelmeztető táblákkal találkoznak, ugyanis lezárták az egyik legforgalmasabb út, a Gyilkostó sugárút egyik szakaszát. A vízhálózat-fejlesztési munkálatok jelenleg a Vár utca és a Szurokfőző utca kereszteződésében zajlanak, ahol
Emiatt a Kőrisfa utca és a Mogyorós utca közötti útszakaszon teljes útlezárás van érvényben július 13-ig. Az érintett időszakban a forgalmat az Ady Endre utcára terelik, ezen az útvonalon lehet elkerülni a lezárt szakaszt.
Fotó: Gergely Imre
A városközpontban befejeződtek a több hétig tartó közműfejlesztési munkálatok a Kárpátok utca és a Márton Áron utca közötti szakaszon. A kivitelezés során földbe helyezték a közművezetékeket, kiépítették a lakóházak és a kereskedelmi egységek csatlakozási pontjait, majd visszaaszfaltozták a felbontott útburkolatot.
A szennyvízhálózat korszerűsítése ugyanakkor tovább folytatódik a főtéren. Jelenleg a polgármesteri hivatal és az egykori mozi épülete közötti szakaszon dolgoznak a kivitelezők. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak.
Fotó: Gergely Imre
Folytatódik az úthelyreállítás a Kórház utcában is. Miután elkészültek a Kárpátok utcában és az Új Élet utcában, szerdán megkezdték a közműmunkálatok miatt felbontott útfelület helyreállítását a Kórház utcában.
Az első szakaszban a Temető utca sarkától a mentőállomás épületéig dolgoznak,
ezt követően pedig a mentőállomástól a Gyilkostó sugárútig újítják fel az úttestet.
Időszakos forgalomkorlátozásokkal találkozhatnak az autósok több oktatási intézmény közelében a gyalogátjáróknál is. Ezeknél az intelligens gyalogátkelők kiépítése van folyamatban.
Fotó: Gergely Imre
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