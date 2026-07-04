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Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson

Automata öntözőrendszer beszerzését is tervezik a labdarúgópályánál • Fotó: Gergely Imre

Automata öntözőrendszer beszerzését is tervezik a labdarúgópályánál

Fotó: Gergely Imre

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A nyár során több sportlétesítményben is karbantartási és kisebb felújítási munkálatokat végez a Gyergyószentmiklósi Városi Sportklub (VSK). Eközben a klub pénzügyi helyzete is stabilizálódott.

Gergely Imre

2026. július 04., 16:352026. július 04., 16:35

2026. július 04., 16:572026. július 04., 16:57

Nyári szünet van a jégkorongban, a klubfociban és a kosárlabdában is, az iskolák is vakációznak, így most kevesebb sporttevékenység zajlik a Gyergyószentmiklósi Városi Sportklub (VSK) által működtetett önkormányzati tulajdonú létesítményekben. Teljes csend azonban nincs: noha nagyobb volumenű fejlesztések nem történnek,

kisebb munkálatok mindenhol zajlanak, foltoznak és javítanak

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– mondta el megkeresésünkre Berecz Norbert, a VSK megbízott igazgatója.

Jégkorong

A jégpályán felújították a VSK és a játékvezetők irodáit, valamint kijavították az irodák feletti tetőt, ahol korábban beázások voltak. Hasonló javításokat végeztek a konditerem tetőzetén és a főbejárati részen is.

A jégcsarnok teteje több helyen is beázik • Fotó: Gergely Imre Galéria

A jégcsarnok teteje több helyen is beázik

Fotó: Gergely Imre

A jégcsarnok teteje több helyen továbbra is beázik, itt is foltoznak, vagyis

a legsürgősebb hibákat igyekeznek kijavítani.

Az egyik jéggyalu új akkumulátort kap, amelynek beszerzéséhez az önkormányzat biztosította a szükséges forrást. Ennek köszönhetően az új szezontól elektromos meghajtású rolba biztosítja majd a megfelelő jégminőséget.

Labdarúgás

A városi labdarúgópályán az öltözők korszerűsítését tűzték ki célul az új idény előtt. Az épület szigeteléséhez és a belső felújításhoz szükséges anyagokat Csata-Székely Attila és Rokaly Attila ajánlotta fel, a kivitelezés költségeit fedezi a VSK.

Emellett folyamatosan javítják a labdarúgópálya gyepét: új karbantartó gépet vásároltak, fűmagot vetettek, valamint automata öntözőrendszer beszerzését is tervezik.

A labdarúgópálya életveszélyessé vált kerítését cserélni kell • Fotó: Gergely Imre Galéria

A labdarúgópálya életveszélyessé vált kerítését cserélni kell

Fotó: Gergely Imre

Nagyobb és látványosabb fejlesztés lesz viszont a labdarúgópálya életveszélyessé vált kerítésének cseréje. Erre az önkormányzat vállalást tett, és a szükséges összeget is elkülönítette a költségvetésben. A VSK-nál bíznak abban, hogy a beruházás közelebbről megvalósul.

Teremsportok

A Basilides Tibor Sportcsarnokban szintén a beázások megszüntetésén dolgoznak, emellett festési és kisebb felújítási munkálatok zajlanak az előtérben és az öltözőkben. A múlt szezonban lerakott parkettát is kibővítik, hogy az a terem teljes szélességét lefedje.

Uszoda

Hamarosan az uszodában is megkezdődik a szokásos nyári leállás, amelynek idején az épület tisztasági festést kap. A munkálatokra a VSK mintegy 205 ezer lejes keretből gazdálkodhat.

Berecz Norbert szerint ugyan nem nagyszabású beruházásokról van szó, de a cél az, hogy az őszi idény kezdetére minden létesítmény tisztább, rendezettebb legyen, és jobb körülményeket biztosítson a sportolók számára.

Két embertől megváltak

Az elmúlt hónapokban azonban nemcsak az épületek állapotának javításával, hanem

személyzetcsökkentéssel és a klub pénzügyi helyzetének rendezésével is foglalkozni kellett

– mondta még el Berecz Norbert. A kormány által előírt létszámcsökkentés miatt két embertől kellett megválnia a VSK-nak.

A korábban felhalmozott tartozások jelentős részét sikerült törleszteni, köztük a villanyszámla-hátralékot is, amelyet az önkormányzat támogatásával rendeztek. Néhány cég felé ugyan még fennáll kisebb tartozás, de ezek kiegyenlítése is folyamatban van.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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