Múzeumok éjszakája Gyergyószentmiklóson

A megszokottnál egy héttel később kapcsolódik be a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatba. Június 27-én, szombaton délutántól éjfélig egymást követik a programok.

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Az idei eseménysor egyik különleges mozzanata a Mesélőkút felavatása lesz 16 órától. A múzeum udvarán helyet kapó közösségi elem a tavalyi Fuss Neki! Gyergyó adománygyűjtő mozgalomnak köszönhetően újulhatott meg.

A Múzeumok Éjszakájának kiemelt eseménye a gyergyószentmiklósi születésű és szülővárosába pár éve hazatért fotóművész, Romfeld Ákos Beszélő arcok című kiállításának megnyitója lesz 17 órától. A tárlat 41 analóg fényképet mutat be a művész több mint öt évtizedes munkásságából.

A fotográfia a nap további részében is főszerepet kap. 18 órától Birtók-Bíró Levente vezetésével fotós workshop kezdődik, ahol az érdeklődők az analóg fényképezés világával ismerkedhetnek meg.

A gyerekeket és családokat egész délután kézműves foglalkozások és múzeumi felfedezőjáték várja, míg 20 órától az Ifjúsági Színpadon a Tomcsa Sándor Színház Élet-ritmusra című előadása tekinthető meg.

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A tudományok iránt érdeklődők számára 21 órától dr. Munzlinger Attila tart előadást Az éjszaka színei címmel. Az asztrofotózás rejtelmeibe betekintést nyújtó előadást követően, az időjárás függvényében, közös csillag- és holdmegfigyelésre is sor kerül.

A program 23 órától gyertyafényes tárlatvezetéssel zárul. A múzeum munkatársai elsötétített kiállítóterekben, gyertyák és lámpások fényénél vezetik végig a látogatókat a jelenlegi tárlatokon, miközben egy-egy kiválasztott műtárgyhoz személyes történeteket és különleges háttérinformációkat osztanak meg.

A részletes programról a Tarisznyás Márton Múzeum Facebook-oldalán lehet tájékozódni.