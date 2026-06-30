Locsolják a sepsiszentgyörgyi utcákat, hogy elviselhetőbb legyen a hőség

Naponta száz köbméter vizet használnak fel az utak hűtésére Sepsiszentgyörgyön
Fotó: TEGA Rt.
Sepsiszentgyörgyön olyan meleg van, hogy locsolni kell az utcákat. A TEGA köztisztasági vállalat naponta száz köbméter vizet használ fel a megyeszékhely hűtésére.
2026. június 30., 15:082026. június 30., 15:08
2026. június 30., 15:102026. június 30., 15:10
Mivel a kánikula a sepsiszentgyörgyi lakókat is megviseli, a TEGA köztisztasági vállalat a maga módján járul hozzá a város élhetőbbé tételéhez.
Az elsődleges cél természetesen nem a por eltüntetése, hanem a víz párolgásával járó hőelvonás, vagyis az aszfaltréteg hűtése.
„Munkatársaink reggel 7 és délután 6 óra között dolgoznak, amikor a legnagyobb a hőség. Nyilván az aszfaltozatlan részeken is locsolunk, de ott inkább azért, hogy a lakók számára enyhítsük a porszennyezést” – tájékoztatott Máthé László igazgató.
Fotó: TEGA Rt.
Mint megtudtuk, a naponta felhasznált 100 köbméter körüli vízmennyiség nem ivóvíz – hiszen azt ilyen célra nem is szabad felhasználni –, hanem
A köztisztasági vállalat arra kéri a lakókat, kiemelten a sofőröket, hogy a locsolóautók feltűnésekor tanúsítsanak türelmet és megértést a forgalomban, hiszen azok nem haladhatnak nagy sebességgel.
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