Locsolják a sepsiszentgyörgyi utcákat, hogy elviselhetőbb legyen a hőség

Sepsiszentgyörgyön olyan meleg van, hogy locsolni kell az utcákat. A TEGA köztisztasági vállalat naponta száz köbméter vizet használ fel a megyeszékhely hűtésére.

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Mivel a kánikula a sepsiszentgyörgyi lakókat is megviseli, a TEGA köztisztasági vállalat a maga módján járul hozzá a város élhetőbbé tételéhez.

Az elsődleges cél természetesen nem a por eltüntetése, hanem a víz párolgásával járó hőelvonás, vagyis az aszfaltréteg hűtése.

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„Munkatársaink reggel 7 és délután 6 óra között dolgoznak, amikor a legnagyobb a hőség. Nyilván az aszfaltozatlan részeken is locsolunk, de ott inkább azért, hogy a lakók számára enyhítsük a porszennyezést” – tájékoztatott Máthé László igazgató.