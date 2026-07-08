Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Bucsin-tetőn kialakult üdülőfalu sokáig alapvető közművek nélkül létezett: sem villanyáram, sem ivóvíz-, sem pedig szennyvízhálózat nem volt itt. De miután tavaly megoldódott a villany kérdése, most a víz- és csatornahálózat kiépítése következik.

Gergely Imre

2026. július 08., 19:462026. július 08., 19:46

Újabb jelentős közműfejlesztés előtt áll Gyergyóalfalu: a község önkormányzata eredményesen pályázott a Környezetvédelmi Alapnál (AFM), és

15 millió lej támogatást nyert a Bucsin-tető ivóvíz- és szennyvíz-hálózatának kiépítésére.

Az aláírt finanszírozási szerződést a napokban küldte el a minisztérium, így hamarosan megkezdődhet a beruházás.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Gáll Szabolcs polgármester a szerdai sajtótájékoztatón elmondta: arra törekednek, hogy 2030-ig minden szükséges hálózatfejlesztést megvalósítsanak, és ehhez minden lehetséges támogatási forrást megszerezzenek.

Idézet
Tudomásunk szerint 2030 után sem uniós, sem kormányzati forrásra nem lehet majd számítani a víz- és csatornahálózatok bővítését illetően.

Ezt követően ezeknek a beruházásoknak a megvalósítása már a szolgáltatók feladata lesz, amit a szolgáltatások díjainak emelésével lehetne megoldani. Sok víznek és szennyvíznek kellene lefolynia, amíg [beruházásra] 15 millió lej összegyűl” – fogalmazott Gáll.

A beruházás kiegészíti azt a 47 millió lejes fejlesztést, amely hamarosan befejeződik. Ennek keretében

a vezetékek már eljutottak a borzontfői forrásig, most innen épül tovább a rendszer a Bucsin-tető irányába.

Az eredeti elképzelést azonban módosították. Kezdetben külön szennyvíztisztító telep építését tervezték a Bucsin-tetőn, az ivóvizet pedig a faluból szivattyúzták volna fel. A szakemberek azonban arra jutottak, hogy ez a megoldás nem lenne megfelelő.

Hirdetés

A Bucsin-tetőn ugyanis elsősorban hétvégi házak és panziók találhatók, mindössze néhányan laknak ott állandó jelleggel, ezért a keletkező szennyvíz mennyisége nem lenne elegendő a tisztító folyamatos működéséhez. Ezért fennállna a veszélye annak, hogy tisztítatlan szennyvíz kerül a környezetbe. Ezért

úgy döntöttek, a Bucsin-tetőn keletkező szennyvizet vezetéken a község meglévő hálózatába irányítják,

ahol a már működő rendszer fogja kezelni. Az ivóvízellátás módja is változik. Az elgondolás az volt, hogy községi hálózatból pumpálták volna fel a vizet a hegytetőre, ez azonban nagyon költséges és energiaigényes. Ehelyett a Bucsin-tetőn fúrnak kutat.

• Fotó: Veres Nándor Galéria

Fotó: Veres Nándor

A polgármester elmondta, még ebben a hónapban szeretnék megkötni a szerződést a műszaki tervek elkészítésére, hogy mielőbb elindulhasson a kivitelezési folyamat. Ha minden a tervek szerint halad, novemberben kiadhatják a munkakezdési parancsot.

A beruházást 2029-ig kell befejezni.

Bege László alpolgármester hozzátette: a Bucsin-tető közművesítésével a község alapvető infrastruktúrájának kiépítése gyakorlatilag teljes lesz. Az elmúlt időszakban elkészült a Baricz-kanyar környékének csatornahálózata, Borzont irányába pedig kiépült az új ivóvízhálózat, hamarosan pedig a Bucsin-tető is csatlakozik ehhez.

Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Hajszálra volt a bajnoki címtől, jubileumot ünnepel a Tusnádi Piliske
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Székelyhon

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Székelyhon

Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Hajszálra volt a bajnoki címtől, jubileumot ünnepel a Tusnádi Piliske
Székely Sport

Hajszálra volt a bajnoki címtől, jubileumot ünnepel a Tusnádi Piliske
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Krónika

Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Székely Sport

Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 08., szerda

Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson

Több mint húsz év után újra Gyergyószentmiklóson lesznek láthatók Xantus Géza alkotásai. Július 10-én, pénteken 18 órától nyílik meg a Pro Art Galériában a Fényúton című tárlat.

Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson
Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson
2026. július 08., szerda

Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom

Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Kőkereszthez tervezett körforgalom kivitelezési dokumentációját, így megindulhatnak a kisajátítási és engedélyeztetési eljárások.

Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom
Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom
2026. július 06., hétfő

Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom
2026. július 06., hétfő

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat

Közel százötven alkalmazottat érintenek Hargita megyében a bejelentett csoportos létszámleépítések: a székelykeresztúri vállalat mellett, most egy maroshévízi gyár jelentette be a tömeges elbocsájtási szándékot.

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
2026. július 06., hétfő

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
2026. július 05., vasárnap

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban

Megkezdődött a hivatalos turistaszezon a Súgó-barlangban, amely július 1-jétől hétfő kivételével naponta látogatható. A gyergyói természeti ritkaság nyáron több ezer egyéni turistát fogad, miközben a barlang kutatása és újratérképezése is folytatódik.

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
2026. július 05., vasárnap

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
Hirdetés
2026. július 04., szombat

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson

A nyár során több sportlétesítményben is karbantartási és kisebb felújítási munkálatokat végez a Gyergyószentmiklósi Városi Sportklub (VSK). Eközben a klub pénzügyi helyzete is stabilizálódott.

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
2026. július 04., szombat

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
2026. július 04., szombat

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában

Vízvezeték-meghibásodás miatt átmenetileg szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklóson a Békény utca egy részén, valamint a Víz utcában.

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában
Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában
2026. július 04., szombat

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás két gyergyószentmiklósi utcában
2026. július 03., péntek

Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn

Lángra kapott egy mikrobusz motorja pénteken délután a 12-es országút marosfői szakaszán, három embernek kellett kimenekülnie a járműből – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn
Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn
2026. július 03., péntek

Mikrobusz gyulladt ki Marosfőn
Hirdetés
2026. július 03., péntek

A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson

A Gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hivatal és a Municípiumi Kórház idén először együtt ünnepelte a Székely Népviselet Napját. A város főterén álltak össze egy közös fotóra.

A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson
A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson
2026. július 03., péntek

A városháza és a kórház több mint ötven munkatársa öltött székely népviseletet Gyergyószentmiklóson
2026. július 02., csütörtök

Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson

Több helyszínen is közműfejlesztési munkálat és úthelyreállítás zajlik Gyergyószentmiklóson, ezért az autósok az elkövetkező napokban is több útlezárásra és forgalomkorlátozásra kell számítsanak.

Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson
Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson
2026. július 02., csütörtök

Munkálatok miatt több ponton is útlezárások vannak Gyergyószentmiklóson
2026. július 01., szerda

Fuss NEKI! Gyergyó: július 27-ig jelentkezhetnek a civilek

Megnyílt a jelentkezés az 5. Fuss NEKI! Gyergyó adománygyűjtő programra: július 27-ig várják a gyergyószéki civil szervezeteket, amelyek közösségi projektjeikhez keresnek támogatást.

Fuss NEKI! Gyergyó: július 27-ig jelentkezhetnek a civilek
Fuss NEKI! Gyergyó: július 27-ig jelentkezhetnek a civilek
2026. július 01., szerda

Fuss NEKI! Gyergyó: július 27-ig jelentkezhetnek a civilek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!