A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát

A Bucsin-tetőn kialakult üdülőfalu sokáig alapvető közművek nélkül létezett: sem villanyáram, sem ivóvíz-, sem pedig szennyvízhálózat nem volt itt. De miután tavaly megoldódott a villany kérdése, most a víz- és csatornahálózat kiépítése következik.

Gergely Imre 2026. július 08., 19:462026. július 08., 19:46

Újabb jelentős közműfejlesztés előtt áll Gyergyóalfalu: a község önkormányzata eredményesen pályázott a Környezetvédelmi Alapnál (AFM), és

15 millió lej támogatást nyert a Bucsin-tető ivóvíz- és szennyvíz-hálózatának kiépítésére.

Az aláírt finanszírozási szerződést a napokban küldte el a minisztérium, így hamarosan megkezdődhet a beruházás.

Fotó: Gergely Imre

Gáll Szabolcs polgármester a szerdai sajtótájékoztatón elmondta: arra törekednek, hogy 2030-ig minden szükséges hálózatfejlesztést megvalósítsanak, és ehhez minden lehetséges támogatási forrást megszerezzenek.

Tudomásunk szerint 2030 után sem uniós, sem kormányzati forrásra nem lehet majd számítani a víz- és csatornahálózatok bővítését illetően.

Ezt követően ezeknek a beruházásoknak a megvalósítása már a szolgáltatók feladata lesz, amit a szolgáltatások díjainak emelésével lehetne megoldani. Sok víznek és szennyvíznek kellene lefolynia, amíg [beruházásra] 15 millió lej összegyűl” – fogalmazott Gáll. A beruházás kiegészíti azt a 47 millió lejes fejlesztést, amely hamarosan befejeződik. Ennek keretében

a vezetékek már eljutottak a borzontfői forrásig, most innen épül tovább a rendszer a Bucsin-tető irányába.

Az eredeti elképzelést azonban módosították. Kezdetben külön szennyvíztisztító telep építését tervezték a Bucsin-tetőn, az ivóvizet pedig a faluból szivattyúzták volna fel. A szakemberek azonban arra jutottak, hogy ez a megoldás nem lenne megfelelő. Hirdetés A Bucsin-tetőn ugyanis elsősorban hétvégi házak és panziók találhatók, mindössze néhányan laknak ott állandó jelleggel, ezért a keletkező szennyvíz mennyisége nem lenne elegendő a tisztító folyamatos működéséhez. Ezért fennállna a veszélye annak, hogy tisztítatlan szennyvíz kerül a környezetbe. Ezért

úgy döntöttek, a Bucsin-tetőn keletkező szennyvizet vezetéken a község meglévő hálózatába irányítják,

ahol a már működő rendszer fogja kezelni. Az ivóvízellátás módja is változik. Az elgondolás az volt, hogy községi hálózatból pumpálták volna fel a vizet a hegytetőre, ez azonban nagyon költséges és energiaigényes. Ehelyett a Bucsin-tetőn fúrnak kutat.

Fotó: Veres Nándor

A polgármester elmondta, még ebben a hónapban szeretnék megkötni a szerződést a műszaki tervek elkészítésére, hogy mielőbb elindulhasson a kivitelezési folyamat. Ha minden a tervek szerint halad, novemberben kiadhatják a munkakezdési parancsot.

A beruházást 2029-ig kell befejezni.