A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát

Fotó: Veres Nándor
A Bucsin-tetőn kialakult üdülőfalu sokáig alapvető közművek nélkül létezett: sem villanyáram, sem ivóvíz-, sem pedig szennyvízhálózat nem volt itt. De miután tavaly megoldódott a villany kérdése, most a víz- és csatornahálózat kiépítése következik.
Újabb jelentős közműfejlesztés előtt áll Gyergyóalfalu: a község önkormányzata eredményesen pályázott a Környezetvédelmi Alapnál (AFM), és
Az aláírt finanszírozási szerződést a napokban küldte el a minisztérium, így hamarosan megkezdődhet a beruházás.
Fotó: Gergely Imre
Gáll Szabolcs polgármester a szerdai sajtótájékoztatón elmondta: arra törekednek, hogy 2030-ig minden szükséges hálózatfejlesztést megvalósítsanak, és ehhez minden lehetséges támogatási forrást megszerezzenek.
Ezt követően ezeknek a beruházásoknak a megvalósítása már a szolgáltatók feladata lesz, amit a szolgáltatások díjainak emelésével lehetne megoldani. Sok víznek és szennyvíznek kellene lefolynia, amíg [beruházásra] 15 millió lej összegyűl” – fogalmazott Gáll.
A beruházás kiegészíti azt a 47 millió lejes fejlesztést, amely hamarosan befejeződik. Ennek keretében
Az eredeti elképzelést azonban módosították. Kezdetben külön szennyvíztisztító telep építését tervezték a Bucsin-tetőn, az ivóvizet pedig a faluból szivattyúzták volna fel. A szakemberek azonban arra jutottak, hogy ez a megoldás nem lenne megfelelő.
A Bucsin-tetőn ugyanis elsősorban hétvégi házak és panziók találhatók, mindössze néhányan laknak ott állandó jelleggel, ezért a keletkező szennyvíz mennyisége nem lenne elegendő a tisztító folyamatos működéséhez. Ezért fennállna a veszélye annak, hogy tisztítatlan szennyvíz kerül a környezetbe. Ezért
ahol a már működő rendszer fogja kezelni. Az ivóvízellátás módja is változik. Az elgondolás az volt, hogy községi hálózatból pumpálták volna fel a vizet a hegytetőre, ez azonban nagyon költséges és energiaigényes. Ehelyett a Bucsin-tetőn fúrnak kutat.
Fotó: Veres Nándor
A polgármester elmondta, még ebben a hónapban szeretnék megkötni a szerződést a műszaki tervek elkészítésére, hogy mielőbb elindulhasson a kivitelezési folyamat. Ha minden a tervek szerint halad, novemberben kiadhatják a munkakezdési parancsot.
Bege László alpolgármester hozzátette: a Bucsin-tető közművesítésével a község alapvető infrastruktúrájának kiépítése gyakorlatilag teljes lesz. Az elmúlt időszakban elkészült a Baricz-kanyar környékének csatornahálózata, Borzont irányába pedig kiépült az új ivóvízhálózat, hamarosan pedig a Bucsin-tető is csatlakozik ehhez.
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