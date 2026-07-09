Felmérés: a romániaiak negyede tölti az idei nyári szabadságát külföldön

Csak minden negyedik romániai tölti az idei nyári szabadságát külföldön, közülük 65 százalék Görögországot, Bulgáriát, Olaszországot vagy Törökországot jelölte meg úti célként – derül ki a CEC Bank és a FinZoom.ro banki összehasonlító portál csütörtökön közzétett felméréséből.

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Törökországba pedig valamivel kevesebb mint 10 százaléka készül.

A legtöbben Görögországba utaznak: ezt az országot a külföldön nyaralók 26,6 százaléka választotta.

A közlekedési eszközök közül továbbra is a saját autó a legnépszerűbb: a válaszadók 55,6 százaléka ezzel indul nyaralni.

A felmérés szerint a válaszadók 70 százaléka előre gyűjt a nyaralásra, év közben félretéve a szükséges összeget.

Üdülési utalvánnyal 10,6 százalék fizet, valamivel több mint 10 százalék hitelkártyához vagy folyószámlahitelhez nyúl, kevesebb mint 7 százalék barátoktól kér kölcsön, és 3 százaléknál is kevesebben kapnak üdülési prémiumot a munkáltatójuktól.

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Az online felmérés az internethasználók körében reprezentatív, 1200 fős mintán készült.

A válaszadók 60 százaléka alkalmazott, több mint 80 százalékuk városon él, 58 százalékuk felsőfokú vagy posztgraduális végzettségű.