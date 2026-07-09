Felmérés: a romániaiak negyede tölti az idei nyári szabadságát külföldön

Fotó: Rostás Szabolcs
Csak minden negyedik romániai tölti az idei nyári szabadságát külföldön, közülük 65 százalék Görögországot, Bulgáriát, Olaszországot vagy Törökországot jelölte meg úti célként – derül ki a CEC Bank és a FinZoom.ro banki összehasonlító portál csütörtökön közzétett felméréséből.
2026. július 09., 13:162026. július 09., 13:16
2026. július 09., 13:212026. július 09., 13:21
A legtöbben Görögországba utaznak: ezt az országot a külföldön nyaralók 26,6 százaléka választotta.
Bulgáriába a válaszadók mintegy 15 százaléka,
Olaszországba 14 százaléka,
Törökországba pedig valamivel kevesebb mint 10 százaléka készül.
Spanyolországot 9 százalék, Egyiptomot 4 százalék, Franciaországot 3,5 százalék jelölte meg úti célként.
Vonattal 16,6 százalék, repülővel 16,2 százalék, autóbusszal pedig mintegy 11,6 százalék utazik.
Üdülési utalvánnyal 10,6 százalék fizet, valamivel több mint 10 százalék hitelkártyához vagy folyószámlahitelhez nyúl, kevesebb mint 7 százalék barátoktól kér kölcsön, és 3 százaléknál is kevesebben kapnak üdülési prémiumot a munkáltatójuktól.
Az online felmérés az internethasználók körében reprezentatív, 1200 fős mintán készült.
A válaszadók 60 százaléka alkalmazott, több mint 80 százalékuk városon él, 58 százalékuk felsőfokú vagy posztgraduális végzettségű.
A kormány csütörtökön 20,028 millió lejt utalt ki a költségvetési tartalékalapból fogyatékossággal élő felnőttek bentlakásos központjainak és idősotthonoknak a finanszírozására.
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Egy bank helyiségében gyulladhatott ki egy bankautomata Marosvásárhelyen szerda késő este. A helyszínre a helyi tűzoltóság hatolt be, kiszellőztették a füsttel telítődött teret, a tűzet eloltották.
Csütörtökön újabb lottósorsolást tartanak, a Román Lottótársaság kiközölte a kategóriánként július 9-ére felhalmozott összegeket. A sorsolás este fél héttől kezdődik.
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