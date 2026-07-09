Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Felmérés: a romániaiak negyede tölti az idei nyári szabadságát külföldön

• Fotó: Rostás Szabolcs

Fotó: Rostás Szabolcs

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Csak minden negyedik romániai tölti az idei nyári szabadságát külföldön, közülük 65 százalék Görögországot, Bulgáriát, Olaszországot vagy Törökországot jelölte meg úti célként – derül ki a CEC Bank és a FinZoom.ro banki összehasonlító portál csütörtökön közzétett felméréséből.

Székelyhon

2026. július 09., 13:162026. július 09., 13:16

2026. július 09., 13:212026. július 09., 13:21

A legtöbben Görögországba utaznak: ezt az országot a külföldön nyaralók 26,6 százaléka választotta.

  • Bulgáriába a válaszadók mintegy 15 százaléka,

  • Olaszországba 14 százaléka,

  • Törökországba pedig valamivel kevesebb mint 10 százaléka készül.

Spanyolországot 9 százalék, Egyiptomot 4 százalék, Franciaországot 3,5 százalék jelölte meg úti célként.

A közlekedési eszközök közül továbbra is a saját autó a legnépszerűbb: a válaszadók 55,6 százaléka ezzel indul nyaralni.

Vonattal 16,6 százalék, repülővel 16,2 százalék, autóbusszal pedig mintegy 11,6 százalék utazik.

A felmérés szerint a válaszadók 70 százaléka előre gyűjt a nyaralásra, év közben félretéve a szükséges összeget.

Üdülési utalvánnyal 10,6 százalék fizet, valamivel több mint 10 százalék hitelkártyához vagy folyószámlahitelhez nyúl, kevesebb mint 7 százalék barátoktól kér kölcsön, és 3 százaléknál is kevesebben kapnak üdülési prémiumot a munkáltatójuktól.

Hirdetés

Az online felmérés az internethasználók körében reprezentatív, 1200 fős mintán készült.

A válaszadók 60 százaléka alkalmazott, több mint 80 százalékuk városon él, 58 százalékuk felsőfokú vagy posztgraduális végzettségű.

Külföld Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Székelyhon

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Székelyhon

Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Székely Sport

Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Krónika

Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Székely Sport

Sima diadalt aratott Mezőkövesden a BL-selejtezőben a román címvédő
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 09., csütörtök

Több mint 20 millió lej utalt ki a kormány a Viorel Pașca otthonaiból áthelyezett személyek ellátására

A kormány csütörtökön 20,028 millió lejt utalt ki a költségvetési tartalékalapból fogyatékossággal élő felnőttek bentlakásos központjainak és idősotthonoknak a finanszírozására.

Több mint 20 millió lej utalt ki a kormány a Viorel Pașca otthonaiból áthelyezett személyek ellátására
Több mint 20 millió lej utalt ki a kormány a Viorel Pașca otthonaiból áthelyezett személyek ellátására
2026. július 09., csütörtök

Több mint 20 millió lej utalt ki a kormány a Viorel Pașca otthonaiból áthelyezett személyek ellátására
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Spanyolországgal bővül a brassói repülőtér kínálata

Újabb nemzetközi járatot indít a Wizz Air a brassói nemzetközi repülőtérről: november 3-tól közvetlen összeköttetés lesz a spanyolországi Valencia és Brassó között.

Spanyolországgal bővül a brassói repülőtér kínálata
Spanyolországgal bővül a brassói repülőtér kínálata
2026. július 09., csütörtök

Spanyolországgal bővül a brassói repülőtér kínálata
2026. július 09., csütörtök

Cseke Attila szerint a pápaválasztás modelljét is követni lehetne a kormányválság feloldásához

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint a korábbi kormánykoalíció pártjainak engedniük kell az önérzetükből, amikor a politikai válság megoldásáról tárgyalnak.

Cseke Attila szerint a pápaválasztás modelljét is követni lehetne a kormányválság feloldásához
Cseke Attila szerint a pápaválasztás modelljét is követni lehetne a kormányválság feloldásához
2026. július 09., csütörtök

Cseke Attila szerint a pápaválasztás modelljét is követni lehetne a kormányválság feloldásához
2026. július 09., csütörtök

Szabadtéri bemutatóra készül a Márton Áron-folkopera – az alkotók beszélnek a mű születéséről
Szabadtéri bemutatóra készül a Márton Áron-folkopera – az alkotók beszélnek a mű születéséről
Szabadtéri bemutatóra készül a Márton Áron-folkopera – az alkotók beszélnek a mű születéséről
2026. július 09., csütörtök

Szabadtéri bemutatóra készül a Márton Áron-folkopera – az alkotók beszélnek a mű születéséről
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát

A Csíkszereda utcáin megjelent lovak helyzete megoldódott: hazaterelték az állatokat, a tulajdonosukat pedig megbírságolták – közölték csütörtök délben a hatóságok.

Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát
Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát
2026. július 09., csütörtök

Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát
2026. július 09., csütörtök

Sepsiszentgyörgy közelében rengett a föld éjszaka

A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt csütörtökre virradóan, 1 óra 30 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Sepsiszentgyörgy közelében rengett a föld éjszaka
Sepsiszentgyörgy közelében rengett a föld éjszaka
2026. július 09., csütörtök

Sepsiszentgyörgy közelében rengett a föld éjszaka
2026. július 09., csütörtök

Elszabadult lovak vágtáztak Csíkszereda utcáin – videóval

Elszabadult lovakat fotóztak csütörtök reggel Csíkszeredában. A haszonállatok több helyszínen is végigvágtáztak, többek között a Dedeman barkácsáruházzal szembeni zöldövezeten, valamint a Szent Kereszt Plébániatemplom környékén.

Elszabadult lovak vágtáztak Csíkszereda utcáin – videóval
Elszabadult lovak vágtáztak Csíkszereda utcáin – videóval
2026. július 09., csütörtök

Elszabadult lovak vágtáztak Csíkszereda utcáin – videóval
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Gyermekgyógyász tanácsai a nyári időszakra

Néhány gyakorlati tanácsot tett közzé a kisgyermekes családok számára a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szerdán, amelyeket a nyári időszakban ajánlott betartani.

Gyermekgyógyász tanácsai a nyári időszakra
Gyermekgyógyász tanácsai a nyári időszakra
2026. július 09., csütörtök

Gyermekgyógyász tanácsai a nyári időszakra
2026. július 09., csütörtök

Bankautomata gyúlt ki Marosvásárhelyen

Egy bank helyiségében gyulladhatott ki egy bankautomata Marosvásárhelyen szerda késő este. A helyszínre a helyi tűzoltóság hatolt be, kiszellőztették a füsttel telítődött teret, a tűzet eloltották.

Bankautomata gyúlt ki Marosvásárhelyen
Bankautomata gyúlt ki Marosvásárhelyen
2026. július 09., csütörtök

Bankautomata gyúlt ki Marosvásárhelyen
2026. július 09., csütörtök

Ennyi pénz maradt a mai sorsolásra a nyereményalapban a háromszéki nyerőszelvény után

Csütörtökön újabb lottósorsolást tartanak, a Román Lottótársaság kiközölte a kategóriánként július 9-ére felhalmozott összegeket. A sorsolás este fél héttől kezdődik.

Ennyi pénz maradt a mai sorsolásra a nyereményalapban a háromszéki nyerőszelvény után
Ennyi pénz maradt a mai sorsolásra a nyereményalapban a háromszéki nyerőszelvény után
2026. július 09., csütörtök

Ennyi pénz maradt a mai sorsolásra a nyereményalapban a háromszéki nyerőszelvény után
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!