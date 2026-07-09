Spanyolországgal bővül a brassói repülőtér kínálata

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Fotó: Tuchiluș Alex
Újabb nemzetközi járatot indít a Wizz Air a brassói nemzetközi repülőtérről: november 3-tól közvetlen összeköttetés lesz a spanyolországi Valencia és Brassó között.
Az új útvonalon hetente három alkalommal – kedden, csütörtökön és szombaton – közlekednek majd a járatok, így
A brassói repülőtér közösségi oldalán közzétett bejelentés szerint a járatjegyek már elérhetők a Wizz Air foglalási rendszerében.
Csak minden negyedik romániai tölti az idei nyári szabadságát külföldön, közülük 65 százalék Görögországot, Bulgáriát, Olaszországot vagy Törökországot jelölte meg úti célként – derül ki egy felméréséből.
Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint a korábbi kormánykoalíció pártjainak engedniük kell az önérzetükből, amikor a politikai válság megoldásáról tárgyalnak.
A Csíkszereda utcáin megjelent lovak helyzete megoldódott: hazaterelték az állatokat, a tulajdonosukat pedig megbírságolták – közölték csütörtök délben a hatóságok.
A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt csütörtökre virradóan, 1 óra 30 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Elszabadult lovakat fotóztak csütörtök reggel Csíkszeredában. A haszonállatok több helyszínen is végigvágtáztak, többek között a Dedeman barkácsáruházzal szembeni zöldövezeten, valamint a Szent Kereszt Plébániatemplom környékén.
Néhány gyakorlati tanácsot tett közzé a kisgyermekes családok számára a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szerdán, amelyeket a nyári időszakban ajánlott betartani.
Egy bank helyiségében gyulladhatott ki egy bankautomata Marosvásárhelyen szerda késő este. A helyszínre a helyi tűzoltóság hatolt be, kiszellőztették a füsttel telítődött teret, a tűzet eloltották.
Csütörtökön újabb lottósorsolást tartanak, a Román Lottótársaság kiközölte a kategóriánként július 9-ére felhalmozott összegeket. A sorsolás este fél héttől kezdődik.
Nicușor Dan államfő szerdán kijelentette, hogy parlamenti többség hiányában jelenleg Sorin Grindeanu és Siegfried Mureșan sem tudna kormányt alakítani.
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