Spanyolországgal bővül a brassói repülőtér kínálata

Újabb nemzetközi járatot indít a Wizz Air a brassói nemzetközi repülőtérről: november 3-tól közvetlen összeköttetés lesz a spanyolországi Valencia és Brassó között.

Székelyhon 2026. július 09., 13:042026. július 09., 13:04

Az új útvonalon hetente három alkalommal – kedden, csütörtökön és szombaton – közlekednek majd a járatok, így

Erdély utasai közvetlenül érhetik el Spanyolország harmadik legnagyobb városát.