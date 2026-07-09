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Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát

• Fotó: Olvasói felvétel

Fotó: Olvasói felvétel

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A Csíkszereda utcáin megjelent lovak helyzete megoldódott: hazaterelték az állatokat, a tulajdonosukat pedig megbírságolták – közölték csütörtök délben a hatóságok.

Székelyhon

2026. július 09., 11:512026. július 09., 11:51

Csütörtökön 9 óra 15 perc körül a csíkszeredai rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették arról, hogy két, felügyelet nélkül hagyott lovat láttak a Kossuth Lajos utcájában. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek,

az állatokat pedig visszaterelték arra a helyre, ahonnan elszabadultak.

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Ugyanakkor azonosították a lovak tulajdonosát, akit az újraközölt 61/1991-es törvény előírásai alapján

szabálysértési bírsággal sújtottak

– számolt be megkeresésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

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Az ellenőrzések során a rendőrök megállapították, hogy van egy másik tulajdonos is, aki rendszeresen felügyelet nélkül hagyja állatait. Őt hasonló esetek miatt már több alkalommal is megbírságolták.

A csütörtöki eset ugyanakkor az első ilyen bejelentés volt, amely idén érkezett a rendőrséghez, korábban nem érkezett hasonló jelzés

– jelezte még az állami hatóság.

• Fotó: Olvasói felvétel Galéria

Fotó: Olvasói felvétel

„Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy a Csíkszereda utcáin megjelenő lovak helyzete megoldódott: a rendőrség munkatársai sikeresen azonosították az állatok tulajdonosait és a törvénynek megfelelően büntetésben részesülnek” – ezt a Csíkszeredai Helyi Rendőrség közölte az eset után.

Csíkszék Csíkszereda
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