Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát

A Csíkszereda utcáin megjelent lovak helyzete megoldódott: hazaterelték az állatokat, a tulajdonosukat pedig megbírságolták – közölték csütörtök délben a hatóságok.

Székelyhon 2026. július 09., 11:512026. július 09., 11:51

Csütörtökön 9 óra 15 perc körül a csíkszeredai rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették arról, hogy két, felügyelet nélkül hagyott lovat láttak a Kossuth Lajos utcájában. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek,

az állatokat pedig visszaterelték arra a helyre, ahonnan elszabadultak.

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szabálysértési bírsággal sújtottak

– számolt be megkeresésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. korábban írtuk Elszabadult lovak vágtáztak Csíkszereda utcáin – videóval Elszabadult lovakat fotóztak csütörtök reggel Csíkszeredában. A haszonállatok több helyszínen is végigvágtáztak, többek között a Dedeman barkácsáruházzal szembeni zöldövezeten, valamint a Szent Kereszt Plébániatemplom környékén. Az ellenőrzések során a rendőrök megállapították, hogy van egy másik tulajdonos is, aki rendszeresen felügyelet nélkül hagyja állatait. Őt hasonló esetek miatt már több alkalommal is megbírságolták.

A csütörtöki eset ugyanakkor az első ilyen bejelentés volt, amely idén érkezett a rendőrséghez, korábban nem érkezett hasonló jelzés

– jelezte még az állami hatóság.

Fotó: Olvasói felvétel