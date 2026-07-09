Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát

Fotó: Olvasói felvétel
A Csíkszereda utcáin megjelent lovak helyzete megoldódott: hazaterelték az állatokat, a tulajdonosukat pedig megbírságolták – közölték csütörtök délben a hatóságok.
Csütörtökön 9 óra 15 perc körül a csíkszeredai rendőrséget a 112-es segélyhívón értesítették arról, hogy két, felügyelet nélkül hagyott lovat láttak a Kossuth Lajos utcájában. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek,
Ugyanakkor azonosították a lovak tulajdonosát, akit az újraközölt 61/1991-es törvény előírásai alapján
– számolt be megkeresésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Elszabadult lovakat fotóztak csütörtök reggel Csíkszeredában. A haszonállatok több helyszínen is végigvágtáztak, többek között a Dedeman barkácsáruházzal szembeni zöldövezeten, valamint a Szent Kereszt Plébániatemplom környékén.
Az ellenőrzések során a rendőrök megállapították, hogy van egy másik tulajdonos is, aki rendszeresen felügyelet nélkül hagyja állatait. Őt hasonló esetek miatt már több alkalommal is megbírságolták.
– jelezte még az állami hatóság.
Fotó: Olvasói felvétel
„Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy a Csíkszereda utcáin megjelenő lovak helyzete megoldódott: a rendőrség munkatársai sikeresen azonosították az állatok tulajdonosait és a törvénynek megfelelően büntetésben részesülnek” – ezt a Csíkszeredai Helyi Rendőrség közölte az eset után.
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Elszabadult lovakat fotóztak csütörtök reggel Csíkszeredában. A haszonállatok több helyszínen is végigvágtáztak, többek között a Dedeman barkácsáruházzal szembeni zöldövezeten, valamint a Szent Kereszt Plébániatemplom környékén.
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