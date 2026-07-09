Gyermekgyógyász tanácsai a nyári időszakra

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Fotó: László Ildikó
Néhány gyakorlati tanácsot tett közzé a kisgyermekes családok számára a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szerdán, amelyeket a nyári időszakban ajánlott betartani.
Gyermekgyógyász tanácsait osztotta meg szerdán a csíkszeredai kórház a nyári időszakra vonatkozóan. Mint írták, a napszúrás vagy hőguta figyelmeztető jelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, bágyadtság, fokozott aluszékonyság vagy a szokatlan viselkedés.
Ilyenkor a gyermeket hűvös helyre kell vinni, folyadékot kell biztosítani számára, és szükség esetén orvosi segítséget kell kérni.
A megelőzés alapja néhány egyszerű szabály betartása:
lehetőség szerint 11 és 16 óra között tartózkodjunk árnyékban;
a gyermek viseljen kalapot;
rendszeresen kínáljuk folyadékkal akkor is, ha nem jelzi, hogy szomjas;
különösen fontos, hogy csecsemőt vagy kisgyermeket soha ne hagyjunk parkoló autóban.
Strandon, tengerparton, a víz közelében egyetlen szabály minden másnál fontosabb: a gyermek mindig felügyelet alatt legyen. A még nem biztosan úszó gyermek viseljen megfelelő úszássegítő eszközt, és soha ne maradjon egyedül a vízben. Ugrani csak ismert mélységű vízbe szabad.
A nedves fürdőruhát érdemes szárazra cserélni, és lázas vagy hasmenéses gyermek ne használjon közösségi medencét. A medence körül különösen figyeljünk a csúszásveszélyre, és lehetőleg használjunk csúszásmentes lábbelit.
Nyáron gyakrabban fordulnak elő enterovírus-fertőzések, hasmenéses betegségek, kéz-láb-száj betegség, kötőhártya-gyulladás vagy külső hallójárat-gyulladás.
Különösen nagy melegben figyeljünk arra, hogy romlandó ételeket ne hagyjunk hosszabb ideig a napon.
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