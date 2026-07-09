Gyermekgyógyász tanácsai a nyári időszakra

Néhány gyakorlati tanácsot tett közzé a kisgyermekes családok számára a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szerdán, amelyeket a nyári időszakban ajánlott betartani.

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Gyermekgyógyász tanácsait osztotta meg szerdán a csíkszeredai kórház a nyári időszakra vonatkozóan. Mint írták, a napszúrás vagy hőguta figyelmeztető jelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, bágyadtság, fokozott aluszékonyság vagy a szokatlan viselkedés.

Ilyenkor a gyermeket hűvös helyre kell vinni, folyadékot kell biztosítani számára, és szükség esetén orvosi segítséget kell kérni.

A megelőzés alapja néhány egyszerű szabály betartása:

lehetőség szerint 11 és 16 óra között tartózkodjunk árnyékban;

a gyermek viseljen kalapot;

rendszeresen kínáljuk folyadékkal akkor is, ha nem jelzi, hogy szomjas;

különösen fontos, hogy csecsemőt vagy kisgyermeket soha ne hagyjunk parkoló autóban.

Strandon, tengerparton, a víz közelében egyetlen szabály minden másnál fontosabb: a gyermek mindig felügyelet alatt legyen. A még nem biztosan úszó gyermek viseljen megfelelő úszássegítő eszközt, és soha ne maradjon egyedül a vízben. Ugrani csak ismert mélységű vízbe szabad.