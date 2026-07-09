Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Gyermekgyógyász tanácsai a nyári időszakra

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Néhány gyakorlati tanácsot tett közzé a kisgyermekes családok számára a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szerdán, amelyeket a nyári időszakban ajánlott betartani.

Barabás Hajnal

2026. július 09., 08:432026. július 09., 08:43

Gyermekgyógyász tanácsait osztotta meg szerdán a csíkszeredai kórház a nyári időszakra vonatkozóan. Mint írták, a napszúrás vagy hőguta figyelmeztető jelei lehetnek a fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, bágyadtság, fokozott aluszékonyság vagy a szokatlan viselkedés.

Ilyenkor a gyermeket hűvös helyre kell vinni, folyadékot kell biztosítani számára, és szükség esetén orvosi segítséget kell kérni.

A megelőzés alapja néhány egyszerű szabály betartása:

  • lehetőség szerint 11 és 16 óra között tartózkodjunk árnyékban;

  • a gyermek viseljen kalapot;

  • rendszeresen kínáljuk folyadékkal akkor is, ha nem jelzi, hogy szomjas;

  • különösen fontos, hogy csecsemőt vagy kisgyermeket soha ne hagyjunk parkoló autóban.

Strandon, tengerparton, a víz közelében egyetlen szabály minden másnál fontosabb: a gyermek mindig felügyelet alatt legyen. A még nem biztosan úszó gyermek viseljen megfelelő úszássegítő eszközt, és soha ne maradjon egyedül a vízben. Ugrani csak ismert mélységű vízbe szabad.

A fertőzések megelőzése érdekében tanítsuk meg a gyermeket arra, hogy ne nyeljen medence- vagy fürdővizet.

A nedves fürdőruhát érdemes szárazra cserélni, és lázas vagy hasmenéses gyermek ne használjon közösségi medencét. A medence körül különösen figyeljünk a csúszásveszélyre, és lehetőleg használjunk csúszásmentes lábbelit.

Hirdetés

Nyáron gyakrabban fordulnak elő enterovírus-fertőzések, hasmenéses betegségek, kéz-láb-száj betegség, kötőhártya-gyulladás vagy külső hallójárat-gyulladás.

A védekezés alapja a rendszeres kézmosás, a saját kulacs vagy pohár használata, valamint az élelmiszerek megfelelő tárolása.

Különösen nagy melegben figyeljünk arra, hogy romlandó ételeket ne hagyjunk hosszabb ideig a napon.

Csíkszék Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Hajszálra volt a bajnoki címtől, jubileumot ünnepel a Tusnádi Piliske
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Székelyhon

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Székelyhon

Tusványosi részvétel: új helyzetet teremt a magyarországi kormányváltás a Sapientiánál
Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Székely Sport

Érkező és távozó is van, a középpályán változtatott a Sepsi OSK
Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Krónika

Itt a rangsor: ezek a legjobb romániai magyar líceumok az érettségi eredmények alapján
Hajszálra volt a bajnoki címtől, jubileumot ünnepel a Tusnádi Piliske
Székely Sport

Hajszálra volt a bajnoki címtől, jubileumot ünnepel a Tusnádi Piliske
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 09., csütörtök

Elszabadult lovak vágtáztak Csíkszereda utcáin

Elszabadult lovakat fotóztak csütörtök reggel Csíkszeredában. A haszonállatok több helyszínen is végigvágtáztak, többek között a Dedeman barkácsáruházzal szembeni zöldövezeten, valamint a Szent Kereszt Plébániatemplom környékén.

Elszabadult lovak vágtáztak Csíkszereda utcáin
Elszabadult lovak vágtáztak Csíkszereda utcáin
2026. július 09., csütörtök

Elszabadult lovak vágtáztak Csíkszereda utcáin
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Bankautomata gyúlt ki Marosvásárhelyen

Egy bank helyiségében gyulladhatott ki egy bankautomata Marosvásárhelyen szerda késő este. A helyszínre a helyi tűzoltóság hatolt be, kiszellőztették a füsttel telítődött teret, a tűzet eloltották.

Bankautomata gyúlt ki Marosvásárhelyen
Bankautomata gyúlt ki Marosvásárhelyen
2026. július 09., csütörtök

Bankautomata gyúlt ki Marosvásárhelyen
2026. július 09., csütörtök

Ennyi pénz maradt a mai sorsolásra a nyereményalapban a háromszéki nyerőszelvény után

Csütörtökön újabb lottósorsolást tartanak, a Román Lottótársaság kiközölte a kategóriánként július 9-ére felhalmozott összegeket. A sorsolás este fél héttől kezdődik.

Ennyi pénz maradt a mai sorsolásra a nyereményalapban a háromszéki nyerőszelvény után
Ennyi pénz maradt a mai sorsolásra a nyereményalapban a háromszéki nyerőszelvény után
2026. július 09., csütörtök

Ennyi pénz maradt a mai sorsolásra a nyereményalapban a háromszéki nyerőszelvény után
2026. július 08., szerda

Az államfő szerint jelenleg Grindeanu és Mureșan sem tudna kormányt alakítani

Nicușor Dan államfő szerdán kijelentette, hogy parlamenti többség hiányában jelenleg Sorin Grindeanu és Siegfried Mureșan sem tudna kormányt alakítani.

Az államfő szerint jelenleg Grindeanu és Mureșan sem tudna kormányt alakítani
Az államfő szerint jelenleg Grindeanu és Mureșan sem tudna kormányt alakítani
2026. július 08., szerda

Az államfő szerint jelenleg Grindeanu és Mureșan sem tudna kormányt alakítani
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Megvan a havi bontás: hidegrekord dőlt meg májusban Csíkszeredában

Közzétette az Országos Meteorológiai Szolgálat a havi bontásra készülő jelentései közül a májusit. Az idei tavasz utolsó hónapjában sokkal több volt a hidegrekord, mint a meleg.

Megvan a havi bontás: hidegrekord dőlt meg májusban Csíkszeredában
Megvan a havi bontás: hidegrekord dőlt meg májusban Csíkszeredában
2026. július 08., szerda

Megvan a havi bontás: hidegrekord dőlt meg májusban Csíkszeredában
2026. július 08., szerda

Felfüggesztette a PNL rendkívüli kongresszusának határozatait a törvényszék

A bukaresti törvényszék szerdán helyt adott a Bolojan-ellenes csoport újabb keresetének, és felfüggesztette a Nemzeti Liberális Párt (PNL) június 21-i rendkívüli kongresszusán elfogadott határozatok végrehajtását.

Felfüggesztette a PNL rendkívüli kongresszusának határozatait a törvényszék
Felfüggesztette a PNL rendkívüli kongresszusának határozatait a törvényszék
2026. július 08., szerda

Felfüggesztette a PNL rendkívüli kongresszusának határozatait a törvényszék
2026. július 08., szerda

Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét

Többszöri éjszakai medveűzés után szombaton kilőttek a Kézdialmás községhez tartozó Csomortánban egy faluba bejáró medvét – de ez csak egy a sok közül.

Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
2026. július 08., szerda

Többheti lesben állás után sikerült kilőni a faluba bejáró egyik medvét
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Jelentősen csökkeni fog az infláció a jegybank szerint

A Román Nemzeti Bank (BNR) szerint júniusban enyhén csökkent az éves inflációs ráta, az idei harmadik negyedévben pedig jelentősebb mérséklődés várható.

Jelentősen csökkeni fog az infláció a jegybank szerint
Jelentősen csökkeni fog az infláció a jegybank szerint
2026. július 08., szerda

Jelentősen csökkeni fog az infláció a jegybank szerint
2026. július 08., szerda

Menesztettek egy országos hatósági elnököt, két megyei vezetőt pedig szankcionálnak

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy menesztette tisztségéből Alexandra Zarát, az Országos Fogyatékosságügyi Hatóság (ANPDPD) elnökét.

Menesztettek egy országos hatósági elnököt, két megyei vezetőt pedig szankcionálnak
Menesztettek egy országos hatósági elnököt, két megyei vezetőt pedig szankcionálnak
2026. július 08., szerda

Menesztettek egy országos hatósági elnököt, két megyei vezetőt pedig szankcionálnak
2026. július 08., szerda

Romániában akart „terrorháborút” indítani a Németországban letartóztatott férfi

Előzetes letartóztatásba helyeztek Németországban egy román-moldovai kettős állampolgárt szélsőjobboldali terrorszervezet létrehozásának kísérlete miatt – tájékoztatott szerdán a Román Rendőrség.

Romániában akart „terrorháborút” indítani a Németországban letartóztatott férfi
Romániában akart „terrorháborút” indítani a Németországban letartóztatott férfi
2026. július 08., szerda

Romániában akart „terrorháborút” indítani a Németországban letartóztatott férfi
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!