Az év felére már megszerezte idei hiteligényének csaknem felét Románia

Fotó: Facebook/Alexandru Nazare
Románia az év első felében már biztosította az idei állami hiteligény 49 százalékát – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter.
A tárcavezető szerint a költségvetés jelenleg stabil, ezért a kormány a tervezett ütemben tud hitelt felvenni, anélkül hogy a szükségesnél korábban vagy nagyobb összegben kellene kölcsönökhöz folyamodnia biztonsági tartalék képzése érdekében, ahogyan az korábban előfordult – számol be az Agerpres. Nazare közlése szerint
A különbséget azzal magyarázta, hogy belföldön a pénzügyminisztérium havonta értékesít állampapírokat, míg a külföldi kölcsönök felvétele, illetve az uniós források lehívása nem folyamatos, hanem a nemzetközi gazdasági környezettől és a brüsszeli kifizetések ütemétől is függ.
A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az állam több forrásból finanszírozza a költségvetési hiányt.
míg külföldön devizahiteleket vesz fel, emellett uniós támogatásokat és nemzetközi pénzügyi szervezetektől származó kölcsönöket is lehív. Nazare szerint ez a több lábon álló finanszírozási rendszer
A miniszter arról is beszámolt, hogy a pénzügyminisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Románia finanszírozási képességét értékelő nemzetközi hitelminősítő intézetekkel. Mint írta, a jövő héttől személyes és online egyeztetések kezdődnek velük. Hangsúlyozta: Romániának meg kell őriznie hitelminősítését ahhoz, hogy a külföldi finanszírozáshoz a továbbiakban is kiszámítható módon jusson hozzá.
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