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Az év felére már megszerezte idei hiteligényének csaknem felét Románia

• Fotó: Facebook/Alexandru Nazare

Fotó: Facebook/Alexandru Nazare

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Románia az év első felében már biztosította az idei állami hiteligény 49 százalékát – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter.

Székelyhon

2026. július 10., 13:332026. július 10., 13:33

A tárcavezető szerint a költségvetés jelenleg stabil, ezért a kormány a tervezett ütemben tud hitelt felvenni, anélkül hogy a szükségesnél korábban vagy nagyobb összegben kellene kölcsönökhöz folyamodnia biztonsági tartalék képzése érdekében, ahogyan az korábban előfordult – számol be az Agerpres. Nazare közlése szerint

a belföldi hitelterv 58 százalékát, a külföldi finanszírozási terv 35 százalékát teljesítették eddig.

A különbséget azzal magyarázta, hogy belföldön a pénzügyminisztérium havonta értékesít állampapírokat, míg a külföldi kölcsönök felvétele, illetve az uniós források lehívása nem folyamatos, hanem a nemzetközi gazdasági környezettől és a brüsszeli kifizetések ütemétől is függ.

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A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az állam több forrásból finanszírozza a költségvetési hiányt.

Belföldön állampapírok kibocsátásával jut pénzhez, vagyis a bankok, a nyugdíjalapok és a lakosság hitelezik a pénzügyminisztériumot,

míg külföldön devizahiteleket vesz fel, emellett uniós támogatásokat és nemzetközi pénzügyi szervezetektől származó kölcsönöket is lehív. Nazare szerint ez a több lábon álló finanszírozási rendszer

csökkenti az ország kiszolgáltatottságát, és lehetővé teszi, hogy Románia mindig a legkedvezőbb finanszírozási forrásokat válassza.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a pénzügyminisztérium folyamatos kapcsolatban áll a Románia finanszírozási képességét értékelő nemzetközi hitelminősítő intézetekkel. Mint írta, a jövő héttől személyes és online egyeztetések kezdődnek velük. Hangsúlyozta: Romániának meg kell őriznie hitelminősítését ahhoz, hogy a külföldi finanszírozáshoz a továbbiakban is kiszámítható módon jusson hozzá.

Belföld Gazdaság
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