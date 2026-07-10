Az év felére már megszerezte idei hiteligényének csaknem felét Románia

Románia az év első felében már biztosította az idei állami hiteligény 49 százalékát – közölte pénteken Facebook-bejegyzésében Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A tárcavezető szerint a költségvetés jelenleg stabil, ezért a kormány a tervezett ütemben tud hitelt felvenni, anélkül hogy a szükségesnél korábban vagy nagyobb összegben kellene kölcsönökhöz folyamodnia biztonsági tartalék képzése érdekében, ahogyan az korábban előfordult – számol be az Agerpres . Nazare közlése szerint

A különbséget azzal magyarázta, hogy belföldön a pénzügyminisztérium havonta értékesít állampapírokat, míg a külföldi kölcsönök felvétele, illetve az uniós források lehívása nem folyamatos, hanem a nemzetközi gazdasági környezettől és a brüsszeli kifizetések ütemétől is függ.

Hirdetés

A pénzügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az állam több forrásból finanszírozza a költségvetési hiányt.