Fotó: Maros Megyei Tanács
A Maros Megyei Tanács 2026. július 9-én meghirdette az alábbi normatív határozattervezet nyilvános véleményezési eljárásának megnyitását: Határozattervezet a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények egyes díjainak és tarifáinak jóváhagyásáról.
A normatív határozattervezethez kapcsolódó dokumentáció a következőket tartalmazza:
a javasolt normatív aktus elfogadásának szükségességét indokoló előterjesztést;
a Gazdasági Igazgatóság szakjelentését;
a Jogi Szolgálat jelentését;
a határozattervezet 1–7. számú mellékleteit.
A dokumentáció megtekinthető:
az intézmény honlapján, a www.cjmures.ro oldalon, a „Normatív jellegű határozattervezetek” menüpont alatt;
az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 1-es iroda;
a normatív határozattervezet másolata az intézmény iktatójához benyújtott kérelem alapján igényelhető.
A nyilvános konzultációra bocsátott normatív határozattervezettel kapcsolatos javaslatok, észrevételek és ajánlás értékű vélemények 2026. július 20-ig nyújthatók be az alábbi módokon:
az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, a Közkapcsolatok – Átlátható, nyitott és részvételi kormányzás – szabványosítás, harmonizáció, jobb párbeszéd menüpontban, az F.PS.19.07 – Javaslatok benyújtására szolgáló adatlap kitöltésével;
elektronikus üzenetben a cjmures@cjmures.ro e-mail-címre;
postai úton a következő címre: 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.;
személyesen az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 1.), 8:00 és 16:00 óra között.
A benyújtott anyagokon kérjük feltüntetni a következő megjegyzést: „Javaslatok a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények egyes díjainak és tarifáinak jóváhagyásáról szóló határozattervezet nyilvános vitájához.”
A beérkezett javaslatok az intézmény honlapján, a „Normatív jellegű határozattervezetek” menüpontban kerülnek közzétételre.
Az írásban benyújtott ajánlások figyelembevételének elmaradását az intézmény írásban indokolja.
Az érdeklődők számára lehetőség van nyilvános egyeztetés megszervezésére is a normatív határozattervezet megvitatása érdekében, amennyiben ezt 2026. július 20-ig írásban kéri egy jogszerűen bejegyzett egyesület vagy más közintézmény.
További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők: telefonon a 0265-263211, 1232-es melléket hívva, vagy emailben: tantos.florentina@cjmures.ro, a kapcsolattartó személy Tanțoș Florentina.
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