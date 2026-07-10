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A Maros Megyei Tanács nyilvános konzultációt hirdetett meg Pr-cikk

• Fotó: Maros Megyei Tanács

Fotó: Maros Megyei Tanács

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A Maros Megyei Tanács 2026. július 9-én meghirdette az alábbi normatív határozattervezet nyilvános véleményezési eljárásának megnyitását: Határozattervezet a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények egyes díjainak és tarifáinak jóváhagyásáról.

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2026. július 10., 14:452026. július 10., 14:45

A normatív határozattervezethez kapcsolódó dokumentáció a következőket tartalmazza:

  • a javasolt normatív aktus elfogadásának szükségességét indokoló előterjesztést;

  • a Gazdasági Igazgatóság szakjelentését;

  • a Jogi Szolgálat jelentését;

  • a határozattervezet 1–7. számú mellékleteit.

A dokumentáció megtekinthető:

  • az intézmény honlapján, a www.cjmures.ro oldalon, a „Normatív jellegű határozattervezetek” menüpont alatt;

  • az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 1-es iroda;

  • a normatív határozattervezet másolata az intézmény iktatójához benyújtott kérelem alapján igényelhető.

A nyilvános konzultációra bocsátott normatív határozattervezettel kapcsolatos javaslatok, észrevételek és ajánlás értékű vélemények 2026. július 20-ig nyújthatók be az alábbi módokon:

  • az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, a Közkapcsolatok – Átlátható, nyitott és részvételi kormányzás – szabványosítás, harmonizáció, jobb párbeszéd menüpontban, az F.PS.19.07 – Javaslatok benyújtására szolgáló adatlap kitöltésével;

  • elektronikus üzenetben a cjmures@cjmures.ro e-mail-címre;

  • postai úton a következő címre: 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.;

  • személyesen az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 1.), 8:00 és 16:00 óra között.

A benyújtott anyagokon kérjük feltüntetni a következő megjegyzést: „Javaslatok a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények egyes díjainak és tarifáinak jóváhagyásáról szóló határozattervezet nyilvános vitájához.”

A beérkezett javaslatok az intézmény honlapján, a „Normatív jellegű határozattervezetek” menüpontban kerülnek közzétételre.

Az írásban benyújtott ajánlások figyelembevételének elmaradását az intézmény írásban indokolja.

Az érdeklődők számára lehetőség van nyilvános egyeztetés megszervezésére is a normatív határozattervezet megvitatása érdekében, amennyiben ezt 2026. július 20-ig írásban kéri egy jogszerűen bejegyzett egyesület vagy más közintézmény.

További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők: telefonon a 0265-263211, 1232-es melléket hívva, vagy emailben: tantos.florentina@cjmures.ro, a kapcsolattartó személy Tanțoș Florentina.

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