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A tervekkel ugyan elkészültek, de egyelőre nincs támogatás a székelyudvarhelyi tanuszodára

Pályázati lehetőség sincs egy székelyudvarhelyi tanuszoda megépítésére

Pályázati lehetőség sincs egy ehhez hasonló székelyudvarhelyi tanuszoda megépítésére

Fotó: Haáz Vince

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Továbbra is várni kell, amire tanuszoda épülhet Székelyudvarhelyen: hiába rendelkezik a támogatás-igényléshez szükséges tervekkel és tanulmányokkal a városvezetés, ha a kormány nem támogat új, a témához kapcsolódó projekteket.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 10., 14:442026. július 10., 14:44

Utoljára másfél éve esett szó a székelyudvarhelyi tanuszoda megépítésével kapcsolatos beruházásról, amikor az önkormányzati képviselők elfogadták a projekt megvalósíthatósági tanulmányát.

Grandiózus tervek

Az előző városvezetés által megrendelt dokumentumokban szerepelő adatok szerint

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113,5 millió lejre lenne szüksége az önkormányzatnak a tanuszoda megépítéséhez.

Az összegből gyakorlatilag egy multifunkcionális központ létesülne, amelynek földszinti részén lenne egy két méter mélységű, vízilabda-mérkőzések megszervezésére is alkalmas medence, egy gyerekmedence, valamint wellnessrészleg. Épülne ugyanakkor lelátó (234 férőhellyel) és öltözők is.

A komplexum összességében hétezer négyzetmétert foglalna el.

Az elképzelést bemutató tanácsülésen Szakács-Paál István polgármester elmondta, hogy készítettek egy lakossági felmérést is, amelyben az érdekelte őket, hogy a lakók a sportcsarnok közelében vagy egy Budvár utcai területen látnák a legszívesebben az tanuszodát. Végül, ha hajszállal is, de utóbbi helyszín győzött.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az elöljáró már akkor közölte, hogy a tanuszoda megvalósíthatósági tanulmányát nem típusterv alapján készítették el, és

valójában egy túlméretezett épületről van szó, amelynek fenntarthatósága is megkérdőjelezhető.

Ekkor úgy látta, hogy ha nem is lesz egyszerű, de az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) pályázva van esélyük előteremteni a megvalósításhoz szükséges anyagiakat.

Amikor nincs pályázat

„Továbbra is az a terv, hogy egy CNI-s programban igényeljünk támogatást, a gond csak az, hogy tavaly és idén egyetlen új pályázat dokumentációját sem fogadták el a beruházási társaságnál.

Idézet
A terveket leadtuk, de nem tudtunk előre lépni az ügyben”

– vázolta a Székelyhonnak a helyzetet Szakács-Paál István, hozzátéve, hogy a beruházás műszaki terveit is elkészítették. Hangsúlyozta, hogy noha az önkormányzati uszodák amúgy is veszteségesek,

az előző városvezetés által megálmodott komplexum egyszerűen nem fenntartható, hiszen az üzemeltetéshez szükséges költségek már a város működését is befolyásolnák.

Éppen ezért elkészítették a beruházás teveinek némileg „butított” verzióját is, ami már egy sokkal életképesebb létesítményt vetít előre.

„Összességében minden dokumentumunk megvan a támogatás-igényléshez, most már csak egy aktív pályázati lehetőségre lenne szükségünk” – summázta a polgármester.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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