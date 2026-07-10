A tervekkel ugyan elkészültek, de egyelőre nincs támogatás a székelyudvarhelyi tanuszodára

Pályázati lehetőség sincs egy ehhez hasonló székelyudvarhelyi tanuszoda megépítésére
Fotó: Haáz Vince
Továbbra is várni kell, amire tanuszoda épülhet Székelyudvarhelyen: hiába rendelkezik a támogatás-igényléshez szükséges tervekkel és tanulmányokkal a városvezetés, ha a kormány nem támogat új, a témához kapcsolódó projekteket.
Utoljára másfél éve esett szó a székelyudvarhelyi tanuszoda megépítésével kapcsolatos beruházásról, amikor az önkormányzati képviselők elfogadták a projekt megvalósíthatósági tanulmányát.
Az előző városvezetés által megrendelt dokumentumokban szerepelő adatok szerint
Az összegből gyakorlatilag egy multifunkcionális központ létesülne, amelynek földszinti részén lenne egy két méter mélységű, vízilabda-mérkőzések megszervezésére is alkalmas medence, egy gyerekmedence, valamint wellnessrészleg. Épülne ugyanakkor lelátó (234 férőhellyel) és öltözők is.
Az elképzelést bemutató tanácsülésen Szakács-Paál István polgármester elmondta, hogy készítettek egy lakossági felmérést is, amelyben az érdekelte őket, hogy a lakók a sportcsarnok közelében vagy egy Budvár utcai területen látnák a legszívesebben az tanuszodát. Végül, ha hajszállal is, de utóbbi helyszín győzött.
Fotó: Haáz Vince
Az elöljáró már akkor közölte, hogy a tanuszoda megvalósíthatósági tanulmányát nem típusterv alapján készítették el, és
Ekkor úgy látta, hogy ha nem is lesz egyszerű, de az Országos Beruházási Társaságnál (CNI) pályázva van esélyük előteremteni a megvalósításhoz szükséges anyagiakat.
„Továbbra is az a terv, hogy egy CNI-s programban igényeljünk támogatást, a gond csak az, hogy tavaly és idén egyetlen új pályázat dokumentációját sem fogadták el a beruházási társaságnál.
– vázolta a Székelyhonnak a helyzetet Szakács-Paál István, hozzátéve, hogy a beruházás műszaki terveit is elkészítették. Hangsúlyozta, hogy noha az önkormányzati uszodák amúgy is veszteségesek,
Éppen ezért elkészítették a beruházás teveinek némileg „butított” verzióját is, ami már egy sokkal életképesebb létesítményt vetít előre.
„Összességében minden dokumentumunk megvan a támogatás-igényléshez, most már csak egy aktív pályázati lehetőségre lenne szükségünk” – summázta a polgármester.
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