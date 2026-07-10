Nem csak felvonulás: először gurul végig Csíkszeredán a Critical Mass

Július 11-én lesz az első csíkszeredai Critical Mass

Közösségépítés, mozgás, városi kerékpározás és egy kis nyári szabadságérzet. Július 11-én először szerveznek Critical Mass felvonulást Csíkszeredában, amely mögött lelkes civilek és egy közös ügy áll.

Nagy Lilla 2026. július 10., 17:532026. július 10., 17:53 2026. július 10., 17:552026. július 10., 17:55

A világ számos nagyvárosában évek, sőt évtizedek óta ismert kezdeményezés a Critical Mass, amely a kerékpáros közlekedés népszerűsítését, a fenntartható városi életmódot és a közösségi összefogást helyezi középpontba. Július 11-én Csíkszereda is felkerül erre a térképre: első alkalommal szerveznek Critical Mass felvonulást a városban. A kezdeményezés mögött több civil szervezet és közel húsz önkéntes munkája áll. A szervezők, Kerekes Tamás és Toró Balázs szerint a rendezvény jóval többről szól, mint egy közös kerékpározásról: egy olyan közösségi élményt szeretnének teremteni, amely összehozza a város lakóit, és újragondoltatja velük a kerékpár szerepét a mindennapokban. Közösségépítés két keréken Kerekes Tamás évek óta aktívan részt vesz a helyi közösségi élet szervezésében. Mint mondja, mindig is az alkotás és a közös értékteremtés motiválta. A Critical Mass megszervezése szervesen kapcsolódik a Solaris projekthez is, amelynek egyik célja, hogy különböző civil szervezeteket hozzon közös platformra. „Szeretnénk létrehozni egy olyan közeget, ahol az összefogás erejével nagyobb léptékű eseményeket tudunk megvalósítani” – mondta. Toró Balázs hasonló gondolatok mentén dolgozik. Másfél évvel ezelőtt alapították meg a Pekengo kezdeményezést, amely sporteseményeken keresztül próbál közösséget építeni.

Olyan alternatívát szeretnénk kínálni a digitális ismerkedés és a kocsmázás mellett, ahol a fizikai és a mentális egészség áll a középpontban.

A sport révén az ember nemcsak önmagát, hanem másokat is jobban megismerhet” – magyarázta. Mit jelent a Critical Mass? A mozgalom neve magyarul „kritikus tömegként” fordítható. Lényege, hogy elegendő számú kerékpáros jelenjen meg egyszerre az utcákon ahhoz, hogy láthatóvá váljon egy valós társadalmi igény. A critical mass arra utal, hogy olyan mennyiségű ember gyűlik össze, amely már képes társadalmi hatást gyakorolni. Hirdetés „Fontos, hogy az itteni embereknek is legyen egy megélt tapasztalata arról, milyen előnyökkel jár a kerékpározás. Tisztább levegő, több mozgás, jobb egészség, költség- és időhatékony közlekedés – ezek mind olyan szempontok, amelyekről érdemes beszélni” – mondta Balázs. „Biciklizni vagány” A szervezők szerint az elmúlt években egyre többen választják a kerékpárt Csíkszeredában, de a szemléletváltás még korántsem teljes.

Azt látom, hogy minden korosztályból többen ülnek biciklire, ugyanakkor továbbra is az autózás dominál.

Vannak erős kerékpáros szubkultúrák a városban, BMX-esek, mountain bike-osok, downhillosok, de ezek még inkább rétegközösségek” – véli Balázs. Szerinte

a valódi áttörés akkor következik be, amikor az emberek már nem státuszszimbólumként tekintenek az autóra.

A fiatalok szerint sokak fejében még mindig az autó jelenti az életminőség növekedését. Hosszú távon szerintük éppen fordítva van. Elég Hollandiára vagy Olaszországra gondolni, ahol ez a szemlélet már régen meghaladott. Ott a bicikli nem kényszermegoldás, hanem biciklizni egyszerűen vagány. Nem csak bringásoknak szól A szervezők hangsúlyozzák, a július 11-i felvonulás nem sportverseny, és nem a teljesítményről szól. Az útvonalat úgy állították össze, hogy azt gyakorlatilag bárki teljesíthesse. A résztvevők a Tulipán Áruháztól indulnak,

majd a Tudor-negyeden keresztül a somlyói borvízhez tekernek, ahol rövid pihenőt tartanak.

Ezután Taploca érintésével térnek vissza a városba,

a program pedig a Széchenyi Sportparkban zárul. „Próbáltuk úgy kialakítani az útvonalat, hogy technikailag ne legyen megterhelő, ugyanakkor a város minél több részét érintse. Gyakorlatilag bejárjuk Csíkszereda központi és külső részeit is” – mondta Tamás.

Kerékpáros infrastruktúra terén van még bővitenivaló Csíkszéken, Székelyföldön és országszerte egyaránt. Képünk illusztráció Fotó: Borbély Fanni

Balázs szerint senkinek sem kell attól tartania, hogy nem elég felkészült. A program teljesen ingyenes, nincs semmilyen különleges feltétel. Gyerekektől idősekig bárki részt vehet rajta. Rövid táv, könnyű tempó, bármilyen bicikli megfelelő.

Akinek van működő járgánya és térde, azt szívesen várjuk

– hangsúlyozzák. A felvonulás után sem ér véget a nap A közös tekerést követően a Széchenyi Sportparkban közösségi programok várják a résztvevőket. Lesz slackline, zsonglőr-workshop, jóga, röplabda, futball, zene és nyereményjáték is. „Már önmagában különleges élmény lesz ennyi emberrel együtt tekerni a városban, de szerettük volna, hogy a nap egy közösségi találkozássá is válna” – mondta Balázs. Milyen lenne az ideális Csíkszereda? A szervezők szerint a város jó irányba halad, de még sok a teendő. „Ahhoz, hogy Csíkszeredát valóban kerékpáros városnak lehessen nevezni, szükség van az infrastruktúra fejlesztésére,

a kerékpáros kultúra tudatos támogatására

és arra is, hogy a lakók hangot adjanak az ezzel kapcsolatos igényeiknek” – véli Balázs. Hozzátette, biztató jelnek tartja, hogy a városvezetés támogatja a kezdeményezést,

a rendezvény pedig rendőri felvezetéssel és egészségügyi biztosítással valósulhat meg.