Nem csak felvonulás: először gurul végig Csíkszeredán a Critical Mass

Július 11-én lesz az első csíkszeredai Critical Mass
Fotó: Borbély Fanni
Közösségépítés, mozgás, városi kerékpározás és egy kis nyári szabadságérzet. Július 11-én először szerveznek Critical Mass felvonulást Csíkszeredában, amely mögött lelkes civilek és egy közös ügy áll.
2026. július 10., 17:532026. július 10., 17:53
2026. július 10., 17:552026. július 10., 17:55
A világ számos nagyvárosában évek, sőt évtizedek óta ismert kezdeményezés a Critical Mass, amely a kerékpáros közlekedés népszerűsítését, a fenntartható városi életmódot és a közösségi összefogást helyezi középpontba. Július 11-én Csíkszereda is felkerül erre a térképre: első alkalommal szerveznek Critical Mass felvonulást a városban.
A kezdeményezés mögött több civil szervezet és közel húsz önkéntes munkája áll. A szervezők, Kerekes Tamás és Toró Balázs szerint a rendezvény jóval többről szól, mint egy közös kerékpározásról: egy olyan közösségi élményt szeretnének teremteni, amely összehozza a város lakóit, és újragondoltatja velük a kerékpár szerepét a mindennapokban.
Kerekes Tamás évek óta aktívan részt vesz a helyi közösségi élet szervezésében. Mint mondja, mindig is az alkotás és a közös értékteremtés motiválta.
A Critical Mass megszervezése szervesen kapcsolódik a Solaris projekthez is, amelynek egyik célja, hogy különböző civil szervezeteket hozzon közös platformra. „Szeretnénk létrehozni egy olyan közeget, ahol az összefogás erejével nagyobb léptékű eseményeket tudunk megvalósítani” – mondta.
Toró Balázs hasonló gondolatok mentén dolgozik. Másfél évvel ezelőtt alapították meg a Pekengo kezdeményezést, amely sporteseményeken keresztül próbál közösséget építeni.
A sport révén az ember nemcsak önmagát, hanem másokat is jobban megismerhet” – magyarázta.
A mozgalom neve magyarul „kritikus tömegként” fordítható. Lényege, hogy elegendő számú kerékpáros jelenjen meg egyszerre az utcákon ahhoz, hogy láthatóvá váljon egy valós társadalmi igény. A critical mass arra utal, hogy olyan mennyiségű ember gyűlik össze, amely már képes társadalmi hatást gyakorolni.
„Fontos, hogy az itteni embereknek is legyen egy megélt tapasztalata arról, milyen előnyökkel jár a kerékpározás. Tisztább levegő, több mozgás, jobb egészség, költség- és időhatékony közlekedés – ezek mind olyan szempontok, amelyekről érdemes beszélni” – mondta Balázs.
A szervezők szerint az elmúlt években egyre többen választják a kerékpárt Csíkszeredában, de a szemléletváltás még korántsem teljes.
Vannak erős kerékpáros szubkultúrák a városban, BMX-esek, mountain bike-osok, downhillosok, de ezek még inkább rétegközösségek” – véli Balázs. Szerinte
A fiatalok szerint sokak fejében még mindig az autó jelenti az életminőség növekedését. Hosszú távon szerintük éppen fordítva van. Elég Hollandiára vagy Olaszországra gondolni, ahol ez a szemlélet már régen meghaladott. Ott a bicikli nem kényszermegoldás, hanem biciklizni egyszerűen vagány.
A szervezők hangsúlyozzák, a július 11-i felvonulás nem sportverseny, és nem a teljesítményről szól. Az útvonalat úgy állították össze, hogy azt gyakorlatilag bárki teljesíthesse.
A résztvevők a Tulipán Áruháztól indulnak,
majd a Tudor-negyeden keresztül a somlyói borvízhez tekernek, ahol rövid pihenőt tartanak.
Ezután Taploca érintésével térnek vissza a városba,
a program pedig a Széchenyi Sportparkban zárul.
„Próbáltuk úgy kialakítani az útvonalat, hogy technikailag ne legyen megterhelő, ugyanakkor a város minél több részét érintse. Gyakorlatilag bejárjuk Csíkszereda központi és külső részeit is” – mondta Tamás.
Kerékpáros infrastruktúra terén van még bővitenivaló Csíkszéken, Székelyföldön és országszerte egyaránt. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Balázs szerint senkinek sem kell attól tartania, hogy nem elég felkészült. A program teljesen ingyenes, nincs semmilyen különleges feltétel. Gyerekektől idősekig bárki részt vehet rajta. Rövid táv, könnyű tempó, bármilyen bicikli megfelelő.
– hangsúlyozzák.
A közös tekerést követően a Széchenyi Sportparkban közösségi programok várják a résztvevőket. Lesz slackline, zsonglőr-workshop, jóga, röplabda, futball, zene és nyereményjáték is.
„Már önmagában különleges élmény lesz ennyi emberrel együtt tekerni a városban, de szerettük volna, hogy a nap egy közösségi találkozássá is válna” – mondta Balázs.
A szervezők szerint a város jó irányba halad, de még sok a teendő. „Ahhoz, hogy Csíkszeredát valóban kerékpáros városnak lehessen nevezni,
szükség van az infrastruktúra fejlesztésére,
a kerékpáros kultúra tudatos támogatására
és arra is, hogy a lakók hangot adjanak az ezzel kapcsolatos igényeiknek”
– véli Balázs. Hozzátette, biztató jelnek tartja, hogy a városvezetés támogatja a kezdeményezést,
Szerinte az Olt mentén tervezett, Csíkmadarast Tusnáddal összekötő kerékpárút elkészülése is jelentős lendületet adhatna a helyi kerékpáros kultúrának.
Amikor arról kérdeztük őket, milyen eredménnyel lennének elégedettek öt év múlva, mindketten túlmutattak a kerékpározás ügyén.
„Ha az emberek egymásra társként tudnának tekinteni, és a sport révén új kapcsolatok születnének, akkor elértük a célunkat” – fogalmazott Tamás. Talán ez magyarázza azt is, hogy egyikük sem csupán sporteszközként tekint a kerékpárra.
Július 11-én pedig azt remélik, minél többen fedezik fel ugyanezt az élményt – együtt, két keréken, Csíkszereda utcáin. A gyülekező 12.30-kor lesz a Tulipán áruház előtt, a rajt pedig 13 órakor.
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