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Nem csak felvonulás: először gurul végig Csíkszeredán a Critical Mass

Július 11-én lesz az első csíkszeredai Critical Mass • Fotó: Borbély Fanni

Július 11-én lesz az első csíkszeredai Critical Mass

Fotó: Borbély Fanni

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Közösségépítés, mozgás, városi kerékpározás és egy kis nyári szabadságérzet. Július 11-én először szerveznek Critical Mass felvonulást Csíkszeredában, amely mögött lelkes civilek és egy közös ügy áll.

Nagy Lilla

2026. július 10., 17:532026. július 10., 17:53

2026. július 10., 17:552026. július 10., 17:55

A világ számos nagyvárosában évek, sőt évtizedek óta ismert kezdeményezés a Critical Mass, amely a kerékpáros közlekedés népszerűsítését, a fenntartható városi életmódot és a közösségi összefogást helyezi középpontba. Július 11-én Csíkszereda is felkerül erre a térképre: első alkalommal szerveznek Critical Mass felvonulást a városban.

A kezdeményezés mögött több civil szervezet és közel húsz önkéntes munkája áll. A szervezők, Kerekes Tamás és Toró Balázs szerint a rendezvény jóval többről szól, mint egy közös kerékpározásról: egy olyan közösségi élményt szeretnének teremteni, amely összehozza a város lakóit, és újragondoltatja velük a kerékpár szerepét a mindennapokban.

Közösségépítés két keréken

Kerekes Tamás évek óta aktívan részt vesz a helyi közösségi élet szervezésében. Mint mondja, mindig is az alkotás és a közös értékteremtés motiválta.

A Critical Mass megszervezése szervesen kapcsolódik a Solaris projekthez is, amelynek egyik célja, hogy különböző civil szervezeteket hozzon közös platformra. „Szeretnénk létrehozni egy olyan közeget, ahol az összefogás erejével nagyobb léptékű eseményeket tudunk megvalósítani” – mondta.

Toró Balázs hasonló gondolatok mentén dolgozik. Másfél évvel ezelőtt alapították meg a Pekengo kezdeményezést, amely sporteseményeken keresztül próbál közösséget építeni.

Idézet
Olyan alternatívát szeretnénk kínálni a digitális ismerkedés és a kocsmázás mellett, ahol a fizikai és a mentális egészség áll a középpontban.

A sport révén az ember nemcsak önmagát, hanem másokat is jobban megismerhet” – magyarázta.

Mit jelent a Critical Mass?

A mozgalom neve magyarul „kritikus tömegként” fordítható. Lényege, hogy elegendő számú kerékpáros jelenjen meg egyszerre az utcákon ahhoz, hogy láthatóvá váljon egy valós társadalmi igény. A critical mass arra utal, hogy olyan mennyiségű ember gyűlik össze, amely már képes társadalmi hatást gyakorolni.

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„Fontos, hogy az itteni embereknek is legyen egy megélt tapasztalata arról, milyen előnyökkel jár a kerékpározás. Tisztább levegő, több mozgás, jobb egészség, költség- és időhatékony közlekedés – ezek mind olyan szempontok, amelyekről érdemes beszélni” – mondta Balázs.

„Biciklizni vagány”

A szervezők szerint az elmúlt években egyre többen választják a kerékpárt Csíkszeredában, de a szemléletváltás még korántsem teljes.

Idézet
Azt látom, hogy minden korosztályból többen ülnek biciklire, ugyanakkor továbbra is az autózás dominál.

Vannak erős kerékpáros szubkultúrák a városban, BMX-esek, mountain bike-osok, downhillosok, de ezek még inkább rétegközösségek” – véli Balázs. Szerinte

a valódi áttörés akkor következik be, amikor az emberek már nem státuszszimbólumként tekintenek az autóra.

A fiatalok szerint sokak fejében még mindig az autó jelenti az életminőség növekedését. Hosszú távon szerintük éppen fordítva van. Elég Hollandiára vagy Olaszországra gondolni, ahol ez a szemlélet már régen meghaladott. Ott a bicikli nem kényszermegoldás, hanem biciklizni egyszerűen vagány.

Nem csak bringásoknak szól

A szervezők hangsúlyozzák, a július 11-i felvonulás nem sportverseny, és nem a teljesítményről szól. Az útvonalat úgy állították össze, hogy azt gyakorlatilag bárki teljesíthesse.

  • A résztvevők a Tulipán Áruháztól indulnak,

  • majd a Tudor-negyeden keresztül a somlyói borvízhez tekernek, ahol rövid pihenőt tartanak.

  • Ezután Taploca érintésével térnek vissza a városba,

  • a program pedig a Széchenyi Sportparkban zárul.

„Próbáltuk úgy kialakítani az útvonalat, hogy technikailag ne legyen megterhelő, ugyanakkor a város minél több részét érintse. Gyakorlatilag bejárjuk Csíkszereda központi és külső részeit is” – mondta Tamás.

Kerékpáros infrastruktúra terén van még bővitenivaló Csíkszéken, Székelyföldön és országszerte egyaránt. Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni Galéria

Kerékpáros infrastruktúra terén van még bővitenivaló Csíkszéken, Székelyföldön és országszerte egyaránt. Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Balázs szerint senkinek sem kell attól tartania, hogy nem elég felkészült. A program teljesen ingyenes, nincs semmilyen különleges feltétel. Gyerekektől idősekig bárki részt vehet rajta. Rövid táv, könnyű tempó, bármilyen bicikli megfelelő.

Idézet
Akinek van működő járgánya és térde, azt szívesen várjuk

– hangsúlyozzák.

A felvonulás után sem ér véget a nap

A közös tekerést követően a Széchenyi Sportparkban közösségi programok várják a résztvevőket. Lesz slackline, zsonglőr-workshop, jóga, röplabda, futball, zene és nyereményjáték is.

„Már önmagában különleges élmény lesz ennyi emberrel együtt tekerni a városban, de szerettük volna, hogy a nap egy közösségi találkozássá is válna” – mondta Balázs.

Milyen lenne az ideális Csíkszereda?

A szervezők szerint a város jó irányba halad, de még sok a teendő. „Ahhoz, hogy Csíkszeredát valóban kerékpáros városnak lehessen nevezni,

  • szükség van az infrastruktúra fejlesztésére,

  • a kerékpáros kultúra tudatos támogatására

  • és arra is, hogy a lakók hangot adjanak az ezzel kapcsolatos igényeiknek”

– véli Balázs. Hozzátette, biztató jelnek tartja, hogy a városvezetés támogatja a kezdeményezést,

a rendezvény pedig rendőri felvezetéssel és egészségügyi biztosítással valósulhat meg.

Szerinte az Olt mentén tervezett, Csíkmadarast Tusnáddal összekötő kerékpárút elkészülése is jelentős lendületet adhatna a helyi kerékpáros kultúrának.

Öt év múlva

Amikor arról kérdeztük őket, milyen eredménnyel lennének elégedettek öt év múlva, mindketten túlmutattak a kerékpározás ügyén.

„Ha az emberek egymásra társként tudnának tekinteni, és a sport révén új kapcsolatok születnének, akkor elértük a célunkat” – fogalmazott Tamás. Talán ez magyarázza azt is, hogy egyikük sem csupán sporteszközként tekint a kerékpárra.

Július 11-én pedig azt remélik, minél többen fedezik fel ugyanezt az élményt – együtt, két keréken, Csíkszereda utcáin. A gyülekező 12.30-kor lesz a Tulipán áruház előtt, a rajt pedig 13 órakor.

Csíkszék Magazin Csíkszereda Közlekedés Liget
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