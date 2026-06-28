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Akinek a lelke mindig itthon volt. Domokos Pál Péterre emlékezünk

Domokos Pál Péter, Moldva, csángó, néprajzkutató, emlékezés

Népdalgyűjtés közben a moldvai Trunkon, 1931

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A csángók apostola – így emlegetik. Százhuszonöt éve született Várdotfalván Domokos Pál Péter Széchenyi-díjas tanár, néprajzkutató, történész. Az évforduló apropóján lányával, Domokos Máriával beszélgettünk.

Péter Beáta

2026. június 28., 08:582026. június 28., 08:58

Domokos Pál Péter 1901. június 28-án született a jelenleg Csíkszeredához tartozó Várdotfalván, hatgyermekes család legkisebb gyermekeként. Középiskolai tanulmányait a Csíksomlyói Tanítóképzőben végezte. 1929-ben nyitották meg a csíkszeredai gimnázium épületében az általa szervezett első csíki népművészeti kiállítást.

Mivel a tanári működési engedélyét a hatóságok megvonták, úgy döntött, hogy felkeresi a moldvai csángómagyarokat, akikhez gyűjtőútjaik során Bartók Béla és Kodály Zoltán nem jutottak el.

Moldvai útjainak eredményeként jelent meg 1931-ben Csíkszeredában A moldvai magyarság című kötete, és ennek köszönhetően figyelt fel a csángómagyarság sorsára a magyar társadalom, Domokos Pál Péter pedig egy életre elkötelezte magát a csángóügy mellett – olvashatjuk Daczó Katalin tollából.

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„1930 pünkösdjén Vámszer Gézával, Nagy Imrével és Gál Ferenccel együtt Csíksomlyón rendezett népművészeti kiállítást, amely a Csíki Székely Múzeum alapító kiállítása volt. Felismerve, hogy az életmódváltozás, valamint a néphagyományok és népviselet elhagyása összefügg, szőttesbálokat szervezett, tevékenyen részt vett 1931-től az első Ezer Székely Leány Napok megszervezésében és maga is jó példával elöl járt a székely népviselet megőrzésében” – írja. Domokos Pál Péter 1944 őszén családjával együtt Magyarországra menekült. 1992. február 19-én hunyt el Budapesten.

„Éjszaka a Kurta patak fejében hatalmas zápor esett. Olyan, hogy a magas hegyekről leomló víz a Somlyó patakát, amely ér számba is alig megy el, hatalmas folyóvá duzzasztotta. A folyó útján mindent ölébe kapott, és vitte az Olt felé. Állatokat, kisebb házakat, a Cziffra Elek malmát is felkapta, és úgy elvitte, hogy csak a Petresek és Salamonok fűzfái tudták megállítani. Ezen a záporos éjszakán, június 28-ról 29-re virradólag, 1901-ben, Csíkvárdotfalván, Domokos Elek családjában megszületett a legkisebb gyermek, s ez én volnék” – mesélte Domokos Pál Péter Balogh Júliának 1986-ban. (Megjelent a Vita Kiadó gondozásában Az én Erdélyem címmel 1988-ban).

„Négyen voltunk testvérek, én vagyok a legkisebb. Nagyon nehéz időkben nőttünk föl, nehéz sorsa volt a családnak a menekülés után. Elmondhatatlan fájdalom volt a szüleinknek az, hogy el kellett jönni, hogy el kellett meneküljünk Kolozsvárról. Édesanyám (Antal Mária – szerk. megj.) sose heverte ki, pedig jöttek velünk az édesanyám szülei és testvérei is, hogy segítsenek neki a négy kisgyerekkel. De ők mindig-mindig visszavágytak.

Idézet
Édesapám mindig azt mondta, hogy neki a teste itt, de a lelke az odahaza van. Mert mindig úgy emlegették: odahaza”

– emlékezett vissza gyerekkorára a Budapesten élő Domokos Mária, amikor telefonon beszélgettünk. Mint mondta, a menekülés után sokfelé voltak, amíg végül Budapesten meg tudtak gyökerezni, hiszen nagyon nehéz volt ott új egzisztenciát teremteni, lakást szerezni. Egy kálvária volt – fogalmazott.

„A magam élete 1944 után másként alakult, mint addig volt. Szeptember 18-án négy gyermekemmel, feleségemmel menekültünk az első vonattal. Budapestre érkeztünk. Pestre érkezésünkkor engem azonnal beosztottak a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba, hogy az állás nélkül maradt tanárok és tanítók elhelyezésével hivatalosan foglalkozzam. Október 15-én megalakult a Szálasi-kormány, amely decemberben a minisztériumok egy részét kitelepítette, s így jutottunk mi is az ország nyugati felébe. Menekült az egész ország.” (Domokos Pál Péter, 1986)

„Miután eljöttünk, mindig az volt, hogy vajon vissza lehetne-e menni. Mert édesapának el kellett jönnie, ő olyan elveket követett, hogy a háború utáni időben mindenképp ellenségnek számított volna. Úgyhogy minden ott maradt, két ládával jöttünk el. Az is biztos, hogy amikor mi itt voltunk, akkor ő mindig azon dolgozott, azon gondolkozott, mindig a magyarság kérdéseivel foglalkozott, azon belül is főként Erdéllyel és persze a csángókkal.”

Domokos Pál Péter több mint tíz évig nem térhetett vissza Erdélybe, még az édesanyja temetésére sem, aki az ötvenes évek elején hunyt el Csíksomlyón.

Először 1956 nyarán jöhetett vissza a feleségével ide.

„Nagyon jó szüleink voltak, nagyon szépen neveltek. Az volt a fontos, hogy tanuljunk, hogy előrejussunk. De mindig Erdélyről volt szó otthon is, és ugyanakkor tudtuk, hogy arról nem szabad beszélni sem az iskolában, sem máshol, hogy nekünk ez milyen fontos dolog” – magyarázta Mária.

Domokos Pál Péter, Moldva, csángó, néprajzkutató, emlékezés Galéria

Domokos Pál Péter és kísérője, a joghallgató Laczkó László moldvai gyűjtőúton, 1931

Fotó: V. Laczkó Áron személyes archívuma

„A gyerekeimről a következőt tudom elmondani: Péter fiam végül magyar szakon végzett az egyetemen. Ma a kis finnugor népek irodalomtörténetét gondozza, cseremisz, osztják stb. Majd öt teljes esztendőt töltött Szentpétervárott, s ott tudta megcsinálni azt, amit akart. Olyan könyvtárat hozott össze, ami ritkaság. Több könyve jelent meg. Kevés, de mégis kénytelen érdeklődést mutat arrafelé is, amerre én jártam és dolgoztam. S reménykedem, ha kiesik kezemből a penna, majd ő folytatja. Péter fiam mára három gyermek apja. Erzsébetet nem vették fel az egyetemre, akkor nehéz évek jártak, s bizony nem mindenkinek sikerült tanulnia – önhibáján kívül. Most a Kémiai Kutatóintézetben dolgozik. A kisebb fiam, Ádám, elektromérnök, a repülőtéren dolgozik, neki is három gyermeke van. A legkisebb leánykám, Mária, az MTA Zenetudományi Intézet népdalkutató csoportjának munkatársa. Sok előadást tart, könyvet írt.” (Domokos Pál Péter, 1986)

A 84. évében járó Domokos Mária úgy emlékszik vissza az édesapjára, hogy egy hihetetlenül tehetséges ember volt. „Úgy tehetséges, hogy a magasrendű eszmék vezérelték, és mindenféleképpen annak a szolgálatába állította az életét. És amit ő igaznak érzett, azt úgy tudta közvetíteni, olyan hatással volt az emberekre, hogy az rendkívüli, azt nem is lehet elmondani.

Idézet
Az volt a fő eszméje, hogy a hazát szeretni kell, és annak a szolgálatába kell állítani az embernek az életét.

És ez alá sorakoztak aztán az ő témái. Annak idején ezt úgy fogalmazta meg, hogy a hazaszeretet hiányát ő úgy érzékelte az emberekben, mint egy betegséget. Szóval, hogy az az elsőrendű az ember életében, és azt kell szolgálni.”

„A családra én csak úgy tudtam gondolni, ahogyan otthon tanultam és láttam. Nálunk, mint mondtam, az volt az életrend: ahány gyermeket ád az Isten, ád annyi kenyeret is. (...) A család olyan erős volt, hogy nyugodtan lehetett várnak nevezni. Egy székely lakás az ott lakók fészke volt, becsült otthona. Én mindig, mindenütt ezt tanítottam, és ezt hangoztattam, a család előttem tabu volt, megközelíthetetlen valami. Hiszem ma is, a család a haza kérdésének az alapja. A mai életünkben mindig azon rágódom, hogy vannak-e családok, vannak-e otthonok, s vajon van-e haza?” (Domokos Pál Péter, 1986)

Mária elmondta, az édesapja jól tudott bánni az emberekkel, és főleg a fiatalokkal. Szerette őket, és a fiatalok tódultak hozzá.

„A mi lakásunkban nagyon-nagyon sokan jártak föl hozzá csak úgy, beszélgetni. Szólt a telefon: »Péter bácsi, fölmehetnék-e?« Mondta: »igen«. »Mikor menjek?« Mondta édesapa: »most«. És általában úgy hívott mindenkit, hogy lelkem. »Gyere, lelkem, szívesen látlak.« És akkor rengetegen kérdezték a moldvai kérdésről, mert tudták, hogy annak az egyik fő szószólója. Nagyon sok embert küldött Moldvába, hogy »menj el és nézd meg a saját szemeddel, végy fel kapcsolatot az ottani emberekkel, lásd, hogy mi van«. Sokan jártak hozzá tanácsért. Ugye ő iskolában tanított sokat sokfelé, és a tanítványai rendszeresen utánajöttek.

Idézet
Volt olyan tanítvány, aki elmondta, hogy az egyetlen ember volt az életében, aki úgy állt melléje, hogy ki tudjon bontakozni.

Volt benne egy nagy empátia az emberek, de főként a fiatalok felé.”

„De jönnek, mindig jönnek az ifjak hozzám, s bizony már az ifjak nagy része nyugdíjas korú. Jönnek, s mindig a nevén szólítom őket, a szeredai tanítványaimat is, pedig az régecskén volt már.” (Domokos Pál Péter, 1986)

Domokos Mária felidézte, nagyon sokan jártak hozzájuk. És az édesapja sok helyen járt az országban, de még Felvidéken is, előadásokat tartott a bukovinai székelyekről, a moldvai csángókról és Márton Áron püspökről.

„Fontosnak tartotta, hogy ilyen példamutató nagy egyéniségeket fölmutasson, és Márton Áron volt az egyik, akit hihetetlenül nagyra tartott és értékelt.

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Sokszor járt könyvtárakba előadást tartani, kisebb helyekre, de városokba, művelődési házakba is gyakran hívták, késő öregkoráig járt.

Megismerkedett Csoma Gergely szobrászművésszel – aki a síremlékét is csinálta –, aki nagyszerűen fotózott és sokat járt Moldvába, és akkor együtt mentek úgy, hogy édesapa előadást tartott és Csoma Gergely pedig vetített hozzá képeket. Az évtizedek alatt százával tartott ilyen előadásokat, tehát megtalálta annak a módját, hogy eljuttassa az emberekhez azt, amit ő gondolt.”

Domokos Pál Péter, Moldva, csángó, néprajzkutató, emlékezés Galéria

Domokos Pál Péter szobra Csíksomlyón. Bodó Levente alkotása

Fotó: Veres Nándor

Amikor 2019-ben Csoma Gergellyel beszélgettünk, úgy fogalmazott, Domokos Pál Péter nagy szeretettel és kedvességgel a tanítványává fogadta, és ő előadásainak kísérője lett.

„Péter bácsi a történelmi részeket mondta el, én diavetítéses előadásokat tartottam az előadás második részében a moldvai csángó magyarság jelenéről. Magyarország számos helyére eljutottam Péter bácsi révén, egyetemi kluboktól kezdve a legkülönbözőbb könyvtárakba, félig dugott, fél illegális előadásokat tartottunk a pártállami magyarországi körülmények között. De ennek ellenére csináltuk, mivelhogy Domokos Pál Péternek a szeretete és lelkesedése teljesen természetes volt számomra, és úgy éreztem, hogy az, amit ez az idős ember őriz a szívében, a lelkében,

Idézet
az teljesen megegyezik azzal a megrendültséggel, fájdalommal és felelősségérzettel, ami bennem kialakult fokozatosan a moldvai magyarok iránt”

– vallotta akkor Csoma Gergely.

Domokos Mária úgy véli, nem volt egyértelmű, hogy az édesapja nyomdokaiba fog lépni, ez így alakult, és ő szívesen csinálta. „Én zongoratanárnak tanultam, tanítottam is, és aztán mégis ebbe a népzenei irányba fordultam, bekerültem a népzenekutató csoportba és ott aztán olyan témák jöttek, hogy az édesapa témáiba tudtam úgy belesegíteni, hogy azt előrevinni. Szükség is volt erre, mert nagyon sok jó embere volt, de sokan gáncsolták is.”

De Domokos Pál Péter többeket bevonzott Moldva csodálatos világába. Az egyik a nemrég elhunyt Halász Péter néprajzkutató volt.

„A legközelebbi embere Halász Péter volt, vele nem sokkal a halála előtt még beszéltem is telefonon. Halász Péter közel lakott hozzánk a Budafoki úthoz közel lakott, az egyik testvéremnek osztálytársa volt, és azt hiszem, édesapa, tanította is a gimnáziumban. Ő valahogy elkerült a csángó témához és édesapához, és nagyon-nagyon szoros volt köztük a kapcsolat. De sokat járt hozzá Jáki Teodóz bencés pap is. Egyszer voltam előadást tartani Szombathelyen, utána odajött egy ismeretlen férfi és elővett a mellényzsebéből egy kis cédulát és azt mondta, hogy arra egy mondat van fölírva, amit 20 évvel azelőtt édesapának egy szombathelyi előadásán hallott. Fölírta magának és azóta is magánál hordja. Szóval az ilyen hatásokat nem tudjuk fölmérni, ezek csak véletlenül derülnek ki, hogy hány ember lehetett, akire hatott” – mutatott rá Mária.

„Én nagyon szerettem a tanítványaimat, s úgy éreztem, ők is engem. Mindig kapok leveleket, lapokat a világ minden tájáról, ki merre került, onnan gondol rám.” (Domokos Pál Péter, 1986)

Domokos Pál Péter lánya hangsúlyozta, édesapja sok mindennel foglalkozott, de fő témája a moldvai csángók helyzete volt. S hogy mit hagyott örökségül, és mit tanácsolna a fiatal gyűjtőknek?

„Menjetek, nézzétek meg, tartsatok velük kapcsolatot, és mindenki amilyen pályán van, azon

Idézet
próbáljon meg segíteni az ő kérdésükön, mert az egy olyan súlyos kérdés, amibe nekünk, itteni magyaroknak és az erdélyieknek is óriási felelősségük van, mert elhagytuk őket, nem álltunk eléggé melléjük.

Tudom, hogy ezer ága-boga van, és azóta is hogy mi és hogy történt, de ő ezt hirdette, ezt mondta” – zárta a beszélgetést Domokos Mária.

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