Békességben megöregedni – hetven év együtt, szeretetben

Egy újévi bál, egy félresikerült isler, egy bezárt ajtó és rengeteg közös ima – ezekből az apró pillanatokból áll össze Urszuly Árpád és Magdolna közös élete. 1956. november 25-én mondták ki az igent, és azóta is egymás mellett maradtak, békességben.

Nagy Lilla 2026. február 13., 18:452026. február 13., 18:45

Urszuly Árpád 1936. november 9-én született, felesége, leánykori nevén Demes Magdolna 1937. május 5-én. Amikor összeházasodtak, alig múltak húszévesek. Egy leányuk született, ma pedig már két unoka és három dédunoka veszi körül őket. Hetven év telt el az esküvő óta – egy életnyi idő. Világok változtak körülöttük, generációk nőttek fel mellettük. Ők maradtak egymás mellett – nem hangos fogadalmakkal, hanem csendes kitartással. Nem nagy szavakkal, hanem mindennapi döntésekkel. A szeretet, a békesség és az imádság tartotta össze őket.

„Egymás mellett maradtunk” Fotó: Borbély Fanni

Történetük egy újévi bálban kezdődött Nagytusnádon. Magdolna alig volt tizenhét éves, amikor nagynénjéhez ment látogatóba, és a bálban Árpád táncoltatta meg először. „Egyszer megtáncoltatott” – emlékszik vissza mosolyogva. Nem volt nagy udvarlás, sem hosszú, kézen fogva tett séták. Akkoriban ritkán találkoztak: Tusnádfürdőn véletlenül futottak össze, vasárnap délutánonként Árpád vonattal jött pár órára a városba. Nem volt autó, nem volt könnyű az utazás, mégis egyre szorosabb lett a kapcsolatuk. Nem szórakoztak sokat, komolyan vették egymást. Hirdetés

Vallják, hogy nem a hosszas udvarlás teszi a jó házasságot Fotó: Borbély Fanni

Az udvarlás egyik legemlékezetesebb epizódja egy cukrászdához kötődik. Árpád elvitte Magdolnát süteményezni. Kértek egy-egy islert, a fiatalember illedelmesen el akarta vágni a süteményt – de túl erősen nyomta meg a kést. Az isler egyik fele lecsúszott az asztal alá, a másik fele a tányér közepén maradt. A helyzet kínos is lehetett volna, Árpád azonban gyors mozdulattal felvette a pohár vizet, Magdolnához nyújtotta, mintha ezzel mentené a menthetetlent, majd otthagyta egy pillanatra a zavarban – mesélték kacagva. A leánykérés sem mindennapi módon történt. Árpád tudta, hogy Magdolna édesapja marhavásárokra jár, ezért egyszer a faluban úgy érdeklődött, mintha borjút keresne. A szomszéd csak mosolygott – mindenki értette, miről van szó. Nem sokkal később Árpád már az édesapjával érkezett, hivatalosan leánykérni. Nem volt hosszas mérlegelés, nem szőttek részletes terveket a jövőről. Összeházasodtak, elindultak együtt, és ez elég volt.

Magdolna és Árpád. Esküvői képük később készült, két fiatalkori fényképüket nagyították össze Fotó: Borbély Fanni

Az esküvő 1956. november 25-én, Katalin-napkor volt. A polgári szertartást a községházán tartották két tanú jelenlétében. Vittek egy tál süteményt, és pálinkával kínálták meg a jelenlévőket. Vasárnap következett az egyházi esküvő a templomban. A lakodalmat nem vendéglőben tartották, hanem otthon, a háznál. A keresztszülők, a szomszédok és a közeli rokonok gyűltek össze. Hegedű, harmonika és nagybőgő szólt, kikérték a menyasszonyt, templomba mentek, majd vissza a legényes házhoz, ahol vacsora és tánc várta a vendégeket. Reggelig tartott a mulatság. Fényképész nem volt jelen, a ma ismert esküvői képük utólag készült, egy leánykori és egy legénykori fotót nagyítottak össze.

Két héttel az esküvő után azonban akadt egy emlékezetes eset.

Árpád egy vendégségből, ahová a főnöke hívta meg, a kelleténél vidámabban tért haza, Magdolna pedig nem engedte be. A férfi édesanyja is csak ennyit mondott neki: „Megházasodtál, kopogtass a feleségednél”. Az ajtó zárva maradt, az eset pedig tanulságul szolgált. „Többet nem ismételtem” – mondja Árpád. Nevetve mesélik, de tudják: ott húztak meg egy fontos határt.

Urszuly Árpád és Magdolna mesélt közös életük apró részleteiről Fotó: Borbély Fanni

Nem kettesben kezdték az életet. Egy házban éltek az apósékkal, később a lányukkal és annak családjával is, volt idő, amikor kilencen laktak együtt. Egy fazékban főztek, egy asztalnál ettek. Mégis azt mondják: nem veszekedtek. „Ha vitatkoztunk, az csak addig tartott, amíg tartott. Haragot nem tartottunk.” Úgy vélik, az okos enged. Ha valami nem tetszett, elhallgatták vagy megbeszélték, de nem fordultak el egymástól, és nem maradt köztük napokig tartó sértődés.

Mint mondják, a legfontosabb kapocs közöttük a hit.

„Reggel és este soha nem maradt el az ima. Máig közösen imádkozunk.” Magdolna gyermekkorában hajnali rorátéra járt a szüleivel, a hitet otthonról hozta, és tovább is adta. „Isten nélkül minden csak homokra épül” – vallják. A háború utáni évek, a kommunizmus, a szűkös idők mind próbára tették őket, de a bizalmuk nem ingott meg.

A közös ima és a megbocsájtás ereje: szerintük ez a hosszú házasság titka Fotó: Borbély Fanni