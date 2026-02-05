Rovatok
Dichotómia mint létállapot

Dichotómia, Sebestyén Róbert, Csíki Mozi, kiállítás, Róth András Lajos, Hargita Megyei Kulturális Központ

Sebestyén Róbert szobrászata radikálisan szakít az anyag hierarchikus felfogásával

Fotó: Nagy Lilla

Sebestyén Róbert Dichotómia című kiállítása nem tárgyakat mutat be, hanem állapotokat. Anyag és szellem, múlt és jelen, csend és belső feszültség feszül egymásnak egy olyan térben, ahol a szobrászat meditációvá válik.

Nagy Lilla

2026. február 05., 12:182026. február 05., 12:18

Sebestyén Róbert Dichotómia című kiállítása jóval több egy retrospektív válogatásnál: olyan konceptuális térinstalláció-együttest tár a néző elé, amelyben az ellentétpárok nem pusztán tematikus elemek, hanem az alkotói gondolkodás alapstruktúrái. A cím nem metafora, hanem pontos leírása annak az alkotói attitűdnek, amely Sebestyén munkásságát évtizedek óta meghatározza: a világ kettéhasítottságának, mégis egységre törekvő természetének vizsgálata.

Sebestyén Róbert konceptuális térinstalláció kiállítása február 4-én, szerdán nyílt meg a csíkszeredai Csíki Moziban. A tárlatot Róth András Lajos történész nyitotta meg, a megnyitón zeneileg Szőgyör Árpád nagybőgőn és Dobolyi-Szekeres László Bendegúz csellón működött közre.

Dichotómia, Sebestyén Róbert, Csíki Mozi, kiállítás, Róth András Lajos, Hargita Megyei Kulturális Központ Galéria

A tárlatot Róth András Lajos nyitotta meg

Fotó: Nagy Lilla

Anyag és idea, archaikum és jelenkori reflexió, személyes élmény és kollektív emlékezet, organikus és mesterséges elemek feszülnek egymásnak ebben az életműben. A kiállított művek nem lezárt jelentéseket kínálnak, hanem értelmezési mezőket nyitnak meg – olyan tereket, ahol a befogadó maga is részesévé válik az alkotás folyamatának.

Anyag mint nyelv, nem mint eszköz

Sebestyén Róbert szobrászata radikálisan szakít az anyag hierarchikus felfogásával. Saját megfogalmazása szerint „nem létezik idegen anyag” számára, és ez nem puszta ars poetica, hanem következetesen végigvitt gyakorlat. A fa, a fém, a csont, a textil, az agyag vagy akár a hétköznapi, ipari eredetű tárgyak egyenrangú szereplői az alkotásnak.

Dichotómia, Sebestyén Róbert, Csíki Mozi, kiállítás, Róth András Lajos, Hargita Megyei Kulturális Központ Galéria

A kiállítás nem tárgyakat mutat be, hanem állapotokat

Fotó: Nagy Lilla

Az anyag nem illusztrál, nem hordoz előre gyártott jelentést, hanem önálló jelentésképző tényezőként van jelen. Az organikus és mesterséges elemek együttélése nem kompromisszum, hanem tudatos feszültségteremtés. Sebestyén művei gyakran úgy hatnak, mintha egy rituális tárgy és egy kortárs installáció határán lebegnének – pontosan ebben az átmeneti állapotban válva igazán erőssé.

Archetípusok és jelenidejűség

A kiállítás egyik legmarkánsabb vonulata az ősi szimbólumok és a kortárs létélmény összeolvasztása. A magyar és keresztény néphagyomány jelképrendszere, az archaikus emberi tudat archetípusai nem nosztalgikus idézetként jelennek meg, hanem aktív gondolkodási eszközként. Sebestyén nem rekonstruál, hanem újrakódol.

Dichotómia, Sebestyén Róbert, Csíki Mozi, kiállítás, Róth András Lajos, Hargita Megyei Kulturális Központ Galéria

A művész kiállításával egy konceptuális térinstalláció-együttest tár a néző elé

Fotó: Nagy Lilla

Ezek a munkák képesek áthidalni történelmi korszakokat: egyszerre szólnak az őseredet mítoszairól és a közelmúlt traumáiról, a transzcendens kereséséről és a jelenkori egzisztenciális bizonytalanságról. A művek nem didaktikusak, mégis erőteljes társadalomkritikai töltettel bírnak: csendesek, de nyugtalanítóak.

A tér mint aktív szereplő

A Dichotómia nem pusztán tárgyegyüttes, hanem térbeli gondolkodás. Az installációk nem elszigetelt objektumokként működnek, hanem egymásra reflektáló elemekként, amelyek a kiállítótér egészét értelmezési felületté alakítják. A tér nem háttér, hanem médium.

Dichotómia, Sebestyén Róbert, Csíki Mozi, kiállítás, Róth András Lajos, Hargita Megyei Kulturális Központ Galéria

Dichotómia címmel nyílt meg kiállítása Sebestyén Róbertnek Csíkszeredában

Fotó: Nagy Lilla

A néző mozgása, pozíciója, időbeli jelenléte része az alkotásnak. Sebestyén művei nem azonnali befogadást kínálnak. Időt kérnek, csendet igényelnek. Ez a lassúság tudatos ellenállás a vizuális túltermelés világával szemben, egyfajta meditatív gesztus, amely visszaadja a műtárgy súlyát.

Alkotás mint belső küzdelem

Sebestyén Róbert alkotói folyamata mélyen introspektív. Róth András Lajos megnyitóbeszédben is hangsúlyozta a kettősséget, amely a művész személyiségét és munkamódszerét jellemzi: a külső csend és a belső vihar egyidejűsége. Az alkotás nála nem esztétikai játék, hanem egzisztenciális szükséglet.

Dichotómia, Sebestyén Róbert, Csíki Mozi, kiállítás, Róth András Lajos, Hargita Megyei Kulturális Központ Galéria

Sebestyén Róbert: „Az alkotás számomra szimbolikus tevékenység, amely teljes figyelmemet leköti. Eklektikus szemléletemből fakadóan minden anyag érdekel, különösen a természetes, organikus anyagok, amelyek gazdag kifejezési lehetőséget kínálnak. Számomra nem létezik idegen anyag.”

Fotó: Nagy Lilla

Művei önmagukról beszélnek, de közben kérdéseket vetnek fel alkotójukról is: a tökéletességre való törekvésről, a nyugtalanságról, a kitartásról és az állandó újrakezdés kényszeréről. Ez a tökéletesség azonban nem esztétikai simaságot jelent, hanem emberi hitelességet, ami sebekkel, törésekkel, feszültségekkel jár együtt.

Helye a kortárs erdélyi szobrászatban

Sebestyén Róbert alkotói attitűdje a kortárs erdélyi szobrászat egyik izgalmas, nehezen kategorizálható irányát képviseli. Nem illeszkedik könnyen trendekhez, nem keres látványos gesztusokat, mégis markáns, felismerhető nyelvet alakított ki. Munkái egyszerre személyesek és közösségiek, egyszerre időtlenek és nagyon is jelenidejűek.

Dichotómia, Sebestyén Róbert, Csíki Mozi, kiállítás, Róth András Lajos, Hargita Megyei Kulturális Központ Galéria

A fa, a fém, a csont, a textil, az agyag vagy akár a hétköznapi, ipari eredetű tárgyak egyenrangú szereplői az alkotásnak

Fotó: Nagy Lilla

A Dichotómia című kiállítás világossá teszi: ez az életmű nem lezárt, hanem folyamatosan alakuló gondolkodási rendszer. Olyan művészet, amely nem válaszokat ad, hanem kérdez, kitartóan, következetesen, mélyről fakadó őszinteséggel.

A kiállítás március 2-ig látogatható, a belépés ingyenes. A rendezvény szervezői a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Megyeháza Galéria és a Hargita Megye Tanácsa.

Kiállítás
Hirdetés
