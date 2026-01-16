Rovatok
Matrózok tenger nélkül

matróziskola, irodalom, könyvbemutató, Csíkszereda, Király Zoltán, Borsodi L. László

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Mi történik akkor, amikor egy könyvbemutatón nem az a kérdés, hogy „miről szól a kötet”, hanem az, hogy mit kezdünk azzal a világgal, amelyben megszületett? Király Zoltán Matróziskola című verseskötetének csíkszeredai bemutatója az irodalom határain túl vezetett.

Nagy Lilla

2026. január 16., 20:342026. január 16., 20:34

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozata részeként, a Hargita Megyei Kulturális Központban tartott könyvbemutató már az első percekben jelezte, hogy nem hagyományos irodalmi esemény zajlik. Nem egy új verseskötet promóciója, nem a szerzői életút gyors áttekintése, nem a „mitől fontos ez a könyv” típusú kérdések domináltak. Inkább egy helyzet alakult ki: beszélgetés, amelyben az irodalom nem önmagáról, hanem a világban elfoglalt helyéről beszélt.

matróziskola, irodalom, könyvbemutató, Csíkszereda, Király Zoltán, Borsodi L. László Galéria

Borsodi L. László és Király Zoltán

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

A jelenlévő közönség – különösen a diákok – érzékelhetően nem kész válaszokért érkezett. A beszélgetés tempója, a felolvasások közé ékelt reflexiók, valamint Borsodi L. László kérdéseinek iránya mind abba az irányba mutattak, hogy ez az este nem lezárni, hanem megnyitni akar. Gondolatokat, dilemmákat, erkölcsi pozíciókat.

Egy cím, amely nem magyarázkodik

A József Attila-díjas Király Zoltán Matróziskola című kötete már önmagában ellenáll a gyors értelmezésnek. Erdélyben, tenger nélkül matrózokról beszélni eleve paradox vállalkozás. A bemutatón azonban fokozatosan világossá vált: a matrózság itt nem foglalkozás, nem romantikus szerep, hanem erkölcsi helyzet. A kötet az Erdélyi Híradó Kiadó gondozásában jelent meg.

A matróz nem hős, nem kapitány, nem irányító figura. A matróz végrehajt, alkalmazkodik, része egy közösségnek – és felelőssége van akkor is, amikor a hajó süllyedni kezd.

A kötet címadó metaforája így nem díszítőelem, hanem értelmezési keret: mit jelent maradni, mit jelent lelépni, és ki viseli a következményeket.

matróziskola, irodalom, könyvbemutató, Csíkszereda, Király Zoltán, Borsodi L. László Galéria

Népes közönség a könyvbemutatón

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Egy életmű belső következetessége

Borsodi L. László bevezetője nem életrajzi felsorolás volt, hanem pozicionálás. Király Zoltán költőként, szerkesztőként, irodalomszervezőként és műfordítóként is az erdélyi magyar irodalom meghatározó alakja.

A művei nem egymástól elszigetelt kötetek, hanem egy alakuló poétika különböző állomásai.

A műfordítói munka – kortárs román és szász szerzők magyar nyelvű megszólaltatása – ebben a kontextusban nem melléktevékenység. Inkább szemléleti alapállás: a másik nyelv, a másik tapasztalat iránti érzékenység. Ez a „kétirányú figyelem” Király saját verseiben is jelen van: a belső tapasztalat és a társadalmi környezet folyamatos párbeszédben áll.

matróziskola, irodalom, könyvbemutató, Csíkszereda, Király Zoltán, Borsodi L. László Galéria

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Örökség, amelyet nem lehet levetni

A beszélgetés egyik legérzékenyebb pontja az indulás kérdése volt. Színművész édesanya, Kossuth-díjas költő édesapa, József Attila-díjas költő, író fivér – ilyen háttérrel az írás egyszerre természetes közeg és nyomasztó elvárás.

Király Zoltán válaszai azonban következetesen lebontották az „irodalmi örökség” romantikus narratíváját.

Nem tudatos pályaválasztásról beszélt, hanem egy kamaszkori felismerésről az iskolai faliújság kapcsán: „ilyeneket én is tudnék írni”. Az első versek nem az apához kerültek, hanem Bréda Ferenchez – mintegy kerülőúton keresve a visszajelzést. Ez a gesztus sokat elárul arról az igényről, hogy a megszólalás ne örökölt tekintélyből, hanem saját tapasztalatból fakadjon.

matróziskola, irodalom, könyvbemutató, Csíkszereda, Király Zoltán, Borsodi L. László Galéria

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Az apa és fia közötti kapcsolatban a költészet paradox módon épp az, amiről nem beszélnek. Legalábbis nem egymás verseiről. A hallgatás itt nem hiány, hanem távolságtartás: annak felismerése, hogy a vers személyes tér, amelybe nem lehet következmények nélkül belépni.

Nemzedék és nyelvi fordulat

A kilencvenes évek erdélyi irodalmi pezsgése – különösen az Előretolt Helyőrség köré szerveződő fiatal nemzedék – meghatározó tapasztalatként jelent meg az esten. A rendszerváltás nem hozott automatikus felszabadulást, inkább azt a felismerést, hogy új nyelvre van szükség.

Ez a nemzedék szakított a pátosszal, a „kötelező” történelmi és közösségi szerepekkel. A szabadság nem témává, hanem nyelvi tapasztalattá vált. Király Zoltán költészete ebből a közegből nőtt ki, de mára egy sötétebb tónusú, ironikusabb, reflektáltabb hangon szólal meg.

matróziskola, irodalom, könyvbemutató, Csíkszereda, Király Zoltán, Borsodi L. László Galéria

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Irodalom és intézményrendszer

Az est egyik legélesebb gondolati csomópontja az irodalom és az irodalmi élet különválasztása volt. Király nyíltan beszélt a határon túli magyar irodalom magyarországi láthatatlanságáról – nem minőségi problémaként, hanem figyelmi és intézményi kérdésként.

Nem állította, hogy tudja a választ. Felvetette azonban a szakmai féltékenység, az érdektelenség és a strukturális vakság lehetőségét. Az irodalomszervezés számára ezért nem karrier, hanem szükségszerűség volt: „megtenni, amit meg lehet”.

matróziskola, irodalom, könyvbemutató, Csíkszereda, Király Zoltán, Borsodi L. László Galéria

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Magánélet és közélet: ugyanaz a tér

A Férfifiók és a Matróziskola kötetei kapcsán hangsúlyosan megjelent Király költészetének egyik alapvető sajátossága: a magánéleti tapasztalat és a közéleti reflexió nem válik szét. A szerelem, a test, az irónia ugyanabban a térben mozog, mint a történelem, a politika vagy a hatalom abszurditása.

„Nem élhető az egyik a másik nélkül” – fogalmazott. A költészet nem menekülés, hanem rögzítés: annak dokumentálása, milyen volt élni egy adott korban, városban, nyelvben. Reménye szerint évtizedek múlva nemcsak szociológiai tanulmányokból, hanem versekből is meg lehet majd érteni, mi történt Kolozsváron.

Abszurditás: múlt és jelen

Különösen erős rész volt, amikor a kommunista diktatúra mindennapi abszurditásairól beszélt. Áramszünetek, autóakkumulátor fényénél írt házi feladatok, kilométeres sorok a benzinkútnál. Ezek az emlékek nem nosztalgikusak, inkább figyelmeztetők.

A párhuzam a jelenkor technokratikus és ideologikus kényszereivel nem volt direkt, mégis egyértelmű. A politikai korrektség, a nyelvi előírások, a „helyes” megszólalás elvárásai Király olvasatában újfajta beszűküléshez vezethetnek. Nem ugyanaz, mint a diktatúra – de az abszurditás logikája ismerős.

matróziskola, irodalom, könyvbemutató, Csíkszereda, Király Zoltán, Borsodi L. László Galéria

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Mit ér a közéleti költészet?

A beszélgetés végén elhangzott kérdés nem hagyott teret illúzióknak. A közéleti vers nem old meg semmit – mondta Király Zoltán. De felismerést adhat.

Ha egy olvasó azt érzi: „pontosan ezt gondolom”, akkor a vers már elvégezte a dolgát.

Ritkán, de előfordul, hogy következménye is van. Király a Günter Grass-vers példáját hozta fel (Amit el kell mondani/Was gesagt werden muss) – az irodalmi Nobel-díjas szerző a gázai bombázásra reagáló szövege azt mutatta: az irodalom időnként képes átlépni a maga határait.

Maradni a fedélzeten

A Matróziskola végső kérdése nem irodalmi, hanem erkölcsi. Erdélyben, tenger nélkül a matrózság nem romantika. A kapitány az, aki elsőként lép le a süllyedő hajóról. A matróz marad.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. január 15., csütörtök

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete

Új fejezetet nyit a NÉKED: megjelent a Sodor a szél, a zenekar első nagylemeze. A címadó dal videóklipje már látható, ami előrevetíti azt az irányt, amerre az erdélyi zenekar a következő időszakban halad.

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
2026. január 15., csütörtök

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete
2026. január 13., kedd

Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció

Mit tehetnek azok a szülők, akik napi szinten azzal szembesülnek, hogy nem ismerik a gyermekük online világát? És mit tehetnekEgy új, rövidfilmes sorozat erre keres gyakorlati, ítélkezésmentes válaszokat.

Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció
Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció
2026. január 13., kedd

Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció
2026. január 10., szombat

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen mutatják be Király Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító Matróziskola című verseskötetét.

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
2026. január 10., szombat

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
2026. január 09., péntek

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet

Számos erdélyi író, költő, tudós, művész, kutató kerek születési évfordulójára emlékezünk 2026-ban. Az emlékezés pedig alkalmat nyújt arra is, hogy életművükkel, hagyatékukkal behatóbban foglalkozzunk.

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
2026. január 09., péntek

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
2026. január 08., csütörtök

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják

Történészekből és irodalomkutatókból álló tényfeltáró bizottság alakult a Méhes György–Nagy Elek Alapítvány és a magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) között létrejött szakmai együttműködési megállapodás eredményeként.

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
2026. január 08., csütörtök

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
2026. január 05., hétfő

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából

1926-ban Nikola Tesla úgy beszélt a jövőről, mintha már járt volna benne. Száz évvel később, 2026-ban újraolvasva interjúját, meglepően sok jóslata vált valóra.

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
2026. január 05., hétfő

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
2026. január 02., péntek

Kedves naplóm, új év van

Mit kezd az ember az új évvel? A 19. század magyar alkotói naplóban, levélben, emlékiratban válaszoltak: Széchenyi számot vetett, Arany mérlegelt, Petőfi elrugaszkodott, Jókai új történetet írt. Az idő fordulópontjai négy hangon.

Kedves naplóm, új év van
Kedves naplóm, új év van
2026. január 02., péntek

Kedves naplóm, új év van
2026. január 01., csütörtök

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből

Egy év, amelyben művészek, gondolkodók, zenészek, tanárok, alkotók és közösségépítők szólaltak meg. Hagyományról és jelenről, hitről és kételyről, személyes sorsokról és közös élményekről – a Liget interjúinak esszenciája.

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
2026. január 01., csütörtök

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
2025. december 31., szerda

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten

Kiállítások, könyvbemutatók, koncertek, színházi előadások és közösségi események formálták az évet. A Liget kulturális áttekintője hónapról hónapra idézi fel azokat a pillanatokat, amelyek megmutatták: a kultúra él, kérdez és összeköt.

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
2025. december 31., szerda

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
2025. december 27., szombat

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája

A Long Story Short nem akar szerethető lenni, inkább marad „igazi”. Raphael Bob-Waksberg új animációja a gyászt, a családi múltat és a zsidó identitást nem lineáris időben, hanem érzelmi pontossággal rendezi egymás mellé.

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
2025. december 27., szombat

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
