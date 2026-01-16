Matrózok tenger nélkül

Mi történik akkor, amikor egy könyvbemutatón nem az a kérdés, hogy „miről szól a kötet”, hanem az, hogy mit kezdünk azzal a világgal, amelyben megszületett? Király Zoltán Matróziskola című verseskötetének csíkszeredai bemutatója az irodalom határain túl vezetett.

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozata részeként, a Hargita Megyei Kulturális Központban tartott könyvbemutató már az első percekben jelezte, hogy nem hagyományos irodalmi esemény zajlik. Nem egy új verseskötet promóciója, nem a szerzői életút gyors áttekintése, nem a „mitől fontos ez a könyv” típusú kérdések domináltak. Inkább egy helyzet alakult ki: beszélgetés, amelyben az irodalom nem önmagáról, hanem a világban elfoglalt helyéről beszélt.

Borsodi L. László és Király Zoltán Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

A jelenlévő közönség – különösen a diákok – érzékelhetően nem kész válaszokért érkezett. A beszélgetés tempója, a felolvasások közé ékelt reflexiók, valamint Borsodi L. László kérdéseinek iránya mind abba az irányba mutattak, hogy ez az este nem lezárni, hanem megnyitni akar. Gondolatokat, dilemmákat, erkölcsi pozíciókat. Egy cím, amely nem magyarázkodik A József Attila-díjas Király Zoltán Matróziskola című kötete már önmagában ellenáll a gyors értelmezésnek. Erdélyben, tenger nélkül matrózokról beszélni eleve paradox vállalkozás. A bemutatón azonban fokozatosan világossá vált: a matrózság itt nem foglalkozás, nem romantikus szerep, hanem erkölcsi helyzet. A kötet az Erdélyi Híradó Kiadó gondozásában jelent meg.

A matróz nem hős, nem kapitány, nem irányító figura. A matróz végrehajt, alkalmazkodik, része egy közösségnek – és felelőssége van akkor is, amikor a hajó süllyedni kezd.

A kötet címadó metaforája így nem díszítőelem, hanem értelmezési keret: mit jelent maradni, mit jelent lelépni, és ki viseli a következményeket.

Népes közönség a könyvbemutatón Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Egy életmű belső következetessége Borsodi L. László bevezetője nem életrajzi felsorolás volt, hanem pozicionálás. Király Zoltán költőként, szerkesztőként, irodalomszervezőként és műfordítóként is az erdélyi magyar irodalom meghatározó alakja.

A művei nem egymástól elszigetelt kötetek, hanem egy alakuló poétika különböző állomásai.

A műfordítói munka – kortárs román és szász szerzők magyar nyelvű megszólaltatása – ebben a kontextusban nem melléktevékenység. Inkább szemléleti alapállás: a másik nyelv, a másik tapasztalat iránti érzékenység. Ez a „kétirányú figyelem” Király saját verseiben is jelen van: a belső tapasztalat és a társadalmi környezet folyamatos párbeszédben áll.

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Örökség, amelyet nem lehet levetni A beszélgetés egyik legérzékenyebb pontja az indulás kérdése volt. Színművész édesanya, Kossuth-díjas költő édesapa, József Attila-díjas költő, író fivér – ilyen háttérrel az írás egyszerre természetes közeg és nyomasztó elvárás.

Király Zoltán válaszai azonban következetesen lebontották az „irodalmi örökség” romantikus narratíváját.

Nem tudatos pályaválasztásról beszélt, hanem egy kamaszkori felismerésről az iskolai faliújság kapcsán: „ilyeneket én is tudnék írni”. Az első versek nem az apához kerültek, hanem Bréda Ferenchez – mintegy kerülőúton keresve a visszajelzést. Ez a gesztus sokat elárul arról az igényről, hogy a megszólalás ne örökölt tekintélyből, hanem saját tapasztalatból fakadjon.

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Az apa és fia közötti kapcsolatban a költészet paradox módon épp az, amiről nem beszélnek. Legalábbis nem egymás verseiről. A hallgatás itt nem hiány, hanem távolságtartás: annak felismerése, hogy a vers személyes tér, amelybe nem lehet következmények nélkül belépni. Nemzedék és nyelvi fordulat A kilencvenes évek erdélyi irodalmi pezsgése – különösen az Előretolt Helyőrség köré szerveződő fiatal nemzedék – meghatározó tapasztalatként jelent meg az esten. A rendszerváltás nem hozott automatikus felszabadulást, inkább azt a felismerést, hogy új nyelvre van szükség. Ez a nemzedék szakított a pátosszal, a „kötelező” történelmi és közösségi szerepekkel. A szabadság nem témává, hanem nyelvi tapasztalattá vált. Király Zoltán költészete ebből a közegből nőtt ki, de mára egy sötétebb tónusú, ironikusabb, reflektáltabb hangon szólal meg.

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Irodalom és intézményrendszer Az est egyik legélesebb gondolati csomópontja az irodalom és az irodalmi élet különválasztása volt. Király nyíltan beszélt a határon túli magyar irodalom magyarországi láthatatlanságáról – nem minőségi problémaként, hanem figyelmi és intézményi kérdésként. Nem állította, hogy tudja a választ. Felvetette azonban a szakmai féltékenység, az érdektelenség és a strukturális vakság lehetőségét. Az irodalomszervezés számára ezért nem karrier, hanem szükségszerűség volt: „megtenni, amit meg lehet”.

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Magánélet és közélet: ugyanaz a tér A Férfifiók és a Matróziskola kötetei kapcsán hangsúlyosan megjelent Király költészetének egyik alapvető sajátossága: a magánéleti tapasztalat és a közéleti reflexió nem válik szét. A szerelem, a test, az irónia ugyanabban a térben mozog, mint a történelem, a politika vagy a hatalom abszurditása. „Nem élhető az egyik a másik nélkül” – fogalmazott. A költészet nem menekülés, hanem rögzítés: annak dokumentálása, milyen volt élni egy adott korban, városban, nyelvben. Reménye szerint évtizedek múlva nemcsak szociológiai tanulmányokból, hanem versekből is meg lehet majd érteni, mi történt Kolozsváron. Abszurditás: múlt és jelen Különösen erős rész volt, amikor a kommunista diktatúra mindennapi abszurditásairól beszélt. Áramszünetek, autóakkumulátor fényénél írt házi feladatok, kilométeres sorok a benzinkútnál. Ezek az emlékek nem nosztalgikusak, inkább figyelmeztetők. A párhuzam a jelenkor technokratikus és ideologikus kényszereivel nem volt direkt, mégis egyértelmű. A politikai korrektség, a nyelvi előírások, a „helyes” megszólalás elvárásai Király olvasatában újfajta beszűküléshez vezethetnek. Nem ugyanaz, mint a diktatúra – de az abszurditás logikája ismerős.

Fotó: Incze László/Hargita Megyei Kulturális Központ

Mit ér a közéleti költészet? A beszélgetés végén elhangzott kérdés nem hagyott teret illúzióknak. A közéleti vers nem old meg semmit – mondta Király Zoltán. De felismerést adhat.

Ha egy olvasó azt érzi: „pontosan ezt gondolom”, akkor a vers már elvégezte a dolgát.