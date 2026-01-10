Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen mutatják be Király Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító Matróziskola című verseskötetét.

Király Zoltán Matróziskola című, az Erdélyi Híradó Kiadó gondozásában megjelent kötetének versei ízig-vérig költői fotográfiák erdélyi gyűjteménye. A szerző sajátos prizmán keresztül veszi szemügyre az őt körülölelő világot és annak történéseit, tiszteleg elhunyt pályatársak emléke előtt, verseket ajánl élő költőbarátainak. A kötet versbeszéde egyenes és tiszta, nem sejtet, röntgenképként tárja elénk az utóbbi negyven-ötven évben az erdélyi magyar társadalmat érintő, égető és elhallgatott, sokszor ellentmondásokat keltő eseményeket és folyamatokat.

