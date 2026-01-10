Rovatok
Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be

könyvbemutató, matróziskola, Csíkszereda, Székelyudvarhely, vers, Király Zoltán

Fotó: Szentes Zágon / Erdélyi Híradó Kiadó

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen mutatják be Király Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító Matróziskola című verseskötetét.

Liget

2026. január 10., 19:532026. január 10., 19:53

Király Zoltán Matróziskola című, az Erdélyi Híradó Kiadó gondozásában megjelent kötetének versei ízig-vérig költői fotográfiák erdélyi gyűjteménye. A szerző sajátos prizmán keresztül veszi szemügyre az őt körülölelő világot és annak történéseit, tiszteleg elhunyt pályatársak emléke előtt, verseket ajánl élő költőbarátainak. A kötet versbeszéde egyenes és tiszta, nem sejtet, röntgenképként tárja elénk az utóbbi negyven-ötven évben az erdélyi magyar társadalmat érintő, égető és elhallgatott, sokszor ellentmondásokat keltő eseményeket és folyamatokat.

• Fotó: Forrás: Erdélyi Híradó Kiadó Galéria

Fotó: Forrás: Erdélyi Híradó Kiadó

A kötetet január 15-én 18 órától Csíkszeredában, a Hargita Megyei Kulturális Központban mutatja be a szerző és Borsodi L. László költő, január 16-án, szintén 18 órától a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban mutatják be a könyvet, a szerzővel Zsidó Ferenc író beszélget.

Könyvbemutató Irodalom
