Nemcsak a hagyományos grafikai műfajok mestere, hanem a kortárs kifejezésmódokkal is bátran kísérletező alkotó, akiről nem titok, hogy történelmi és helytörténeti érdeklődése meghatározó művészetében. A Jelenlét első műsorában Túros Eszter művészettörténész Siklódy Ferenc grafikussal beszélgetett.

Siklódy Ferenc grafikus Gyergyószárhegyen született, Kolozsváron tanult, Csíkszeredában él és alkot. A Jelenlét első műsorában bejárjuk vele a közel 25 év munkájának eredményeként született, mintegy 400 rézkarcot tartalmazó, A székelyföldi képzőművészek arcképcsarnoka című kiállítást , mesél arról, hogy

hogyan jelenik meg nála a grafika–festészet kettőssége, hogy milyen kiállításokra jár szívesebben a közönség, hogy vásárolnak-e ma műalkotásokat.

De szó esik tanításról, a művészeti oktatásról, a digitális világ szerepéről a művészetekben, arról, hogy az önmenedzselés, kapcsolatépítés elengedhetetlen feltétel-e ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, és hogy milyen lehetőségei vannak a fiatal művészgenerációnak.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy melyik művésznek lenne kortársa, és melyik irodalmi művet illusztrálná szívesen.