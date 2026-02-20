Rovatok
Több-biztosítós rendszert vezetnének be az egészségügyben

Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Több választási lehetőségük lesz a betegeknek, ha megtörik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNSAS) monopóliuma – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Székelyhon

2026. február 20., 16:002026. február 20., 16:00

A tárcavezető meglátogatta pénteken a bukaresti Marie Curie gyermekkórház új neonatológiai intenzív terápiás osztályának munkatelepét, ott nyilatkozott az újságíróknak. Mint hangsúlyozta,

számos európai országban van több egészségbiztosítós rendszer, ezt akarják meghonosítani Romániában is.

„Folyamatban vannak az egyeztetések, viták. Más országok példáját vesszük alapul, nem akarjuk újra feltalálni a kereket” – idézi az Agerpres a minisztert, aki hozzátette, hogy meglátása szerint már idén elkezdhetnek dolgozni ezen.

Alexandru Rogobete beszélt arról is, hogy az egészségügyi minisztérium 2026-os költségvetése még kidolgozás alatt áll, és becslései szerint idén a tavalyinál nagyobb összegből gazdálkodhat a tárca.

Belföld Egészségügy
