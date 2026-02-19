Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar szervezetek Kolozsváron

Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar pártok és nemzeti tanácsok Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó jelenlétében. A nyilatkozat egyebek mellett a választójog és kisebbségi ügyek kapcsán rögzíti az álláspontjaikat.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának tájékoztatása szerint a február 19-i találkozón a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), a Magyar Polgári Erő (MPE), valamint az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) tisztségviselői vettek részt. Az egyeztetéseket követően közös nyilatkozatot fogadtak el , amelyben

elismerték az elmúlt tizenhat év nemzetpolitikai sikereit, és kiálltak az állampolgársághoz kapcsolódó választójog, valamint a szülőföldön való boldogulás feltételeinek megőrzése mellett.

Elítélik az állampolgársághoz alanyi jogként járó választójog kérdésében a magyarság egymás ellen uszítását, ezenkívül pedig közösen követelik, hogy az EU fordítson nagyobb figyelmet a nemzeti kisebbségekre. A nyilatkozatban ugyanakkor megerősítették támogatásukat Székelyföld autonómiatörekvései, illetve a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókért folytatott küzdelme mellett.

Ezenkívül az erdélyi szervezetek támogatásukról biztosították a Fidesz–KDNP-t a 2026-os parlamenti választáson, és arra kérték a választásra jogosultakat, hogy éljenek szavazati jogukkal.

A nyilatkozatban aggodalmukat fejezik ki a közéletben tapasztalható magyarellenes megnyilvánulások erősödése miatt, valamint szolidaritást vállalnak a nagyváradi premontrei renddel a kilakoltatási ügy kapcsán.

A felek üdvözölték azt is, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította. A dokumentumot Székely István (RMDSZ), Mátis Jenő (EMNT), Zakariás Zoltán (EMSZ), Kulcsár-Terza József (MPE) és Izsák Balázs (SZNT) írta alá.