Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó

A vizes hó súlya miatt az útra dőlt egy fa szerda hajnalban a Kászoni-tetőn, de csak rövid ideig akadályozta a közlekedést. Képünk illusztráció

A vizes hó súlya miatt leszakadt ágak és kidőlt fák többnyire az áramellátásban okoztak üzemzavarokat Hargita megyében, de rövid ideig a közlekedést is akadályozta egy útra dőlt fa.

Széchely István 2026. február 19., 13:402026. február 19., 13:40

Az elmúlt napokban lehullott hó és az enyhe időjárás együttes következmény több helyen is problémákat okozott Hargita megyében. A tapadó, vizes hó súlya alatt ágak törtek le és fák dőltek ki, két térségben is rövidzárlatot okozva a villamossági hálózatban. Hirdetés Elszigeteltebb hófúvások az udvarhelyi zónában voltak szerdára virradóra, azok behordták a havat az úttestre, így

kicsit jobban kellett takarítani az érintett szakaszokat, de nem okozott fennakadásokat a havazás

– tájékoztatott Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője. A megye magasabb részein, például a Bucsin-tetőn és a Gyilkos-tó környékén is havazott, de nem annyira, mint egy nappal korábban, a hőmérséklet is 0 fok körül volt és nem fújt a szél, így csak

szórni kellett ott az utakat, hókotrásra nem volt szükség.

A vizes hó súlya miatt viszont kidőlt egy fa szerda hajnalban a Kászoni-tetőn, a 11-es országút mentén, az úttestre dőlt fát azonban gyorsan eltakarították az útügyi vállalat alkalmazottai, hiszen már úton voltak, hogy végig járják az érintett szakaszt, amikor megkapták az értesítést a kidőlt fáról – közölte a prefektusi hivatal szóvivője, megjegyezve azt is, hogy egy kevésbé forgalmas útról van szó, így nem okozott nagy fennakadást a kidőlt fa.

Fotó: Olti Angyalka

A villamossági vezetékekre szakadt ágak okoztak nagyobb kellemetlenséget, ugyanis ez több településen is áramkimaradáshoz vezetett. Kedden délelőtt Csíkszentmihály környékén, Ajnád és Lóvész irányában mintegy 400-450 háztartás maradt áram nélkül, mert

az enyhülő hőmérséklet miatt meglágyult hó súlya alatt letört egy ág és kidőlt egy kisebb fa, rövidzárlatot okozva a villamossági vezetéken.

Délutánra elhárították a meghibásodást a hálózatüzemeltető vállalat munkatársai. Kedden este Borszék és Gyergyótölgyes között is hasonló meghibásodás történt, egy 20 kilovoltos vezetéken keletkezett zárlat, ami miatt 2067 fogyasztó maradt áram nélkül.

A villamossági vállalat szakemberei 2,5 óra alatt helyreállították a szolgáltatást, mindössze egy szakaszon dolgoztak még szerdán délelőtt.