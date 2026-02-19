Őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét

Őrizetbe vették csütörtökön András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.

Székelyhon 2026. február 19., 14:042026. február 19., 14:04 2026. február 19., 14:052026. február 19., 14:05

A windsori királyi rezidencia – András egykori lakhelye – szerinti területileg illetékes rendőrség, a Thames Valley Police tájékoztatása szerint

András őrizetbe vételével egyidejűleg házkutatások is kezdődtek III. Károly király testvérének két lakóingatlanában.

A bejelentés szerint András rendőrségi őrizetben van, de a tájékoztatásból nem derült ki, hogy melyik rendőrőrsön tartják fogva – olvasható az MTI szemléjében. A Temze-völgyi Rendőrség közölte, hogy egyelőre nem szolgál további információval az ügyről és sajtóértekezletet sem tart a csütörtökön hivatalosan megkezdődött vizsgálatról. Hirdetés A brit monarchia újkori történetében példátlan fejlemény közvetlen előzményeként Andrásról kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki

fiatal nők – nem egyszer gyermekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt.

Epstein legutóbbi őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában meghalt. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló - aki tavaly öngyilkosságot követett el – az incidens idején még kiskorú volt. Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az Epstein-ügyről az utóbbi napokban Amerikában nyilvánosságra hozott újabb aktákból kiderült, hogy

András bizalmas információkat is átadott a néhai amerikai mágnásnak a brit kormány különböző költségvetési, beruházási, külföldi fejlesztési és egyéb üzleti terveiről.

András csütörtöki őrizetbe vételének elsődleges oka a rendőrségi tájékoztatás megfogalmazásából következtethetően az ehhez az illegális adatszolgáltatáshoz kötődő hatósági gyanú. András – aki éppen csütörtökön töltötte be 66. életévét – 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot, és az újonnan előkerült Epstein-akták szerint

2010-ben és 2011-ben több elektronikus levélben szolgáltatott ki Epsteinnek bizalmas brit hivatalos pénzügyi-gazdasági információkat.

Az új Epstein-akták között szerepel olyan üzenetváltás is, amelyben András tájékoztatta a volt amerikai pénzembert az afganisztáni arany- és urániumbányászatban kínálkozó „jelentős kereskedelmi értékű” befektetési lehetőségekről, emellett megosztotta Epsteinnel a brit kormány kereskedelmi képviselőjeként Szingapúrban, Hongkongban és Vietnámban folytatott tárgyalásairól készült hivatalos belső leiratokat is.

Az udvar III. Károly király kezdeményezésére nemrégiben példátlan módon megvonta Andrástól – a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekétől – a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, köztük a yorki hercegi címet is, így a volt herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.

Az amerikai képviselőház a demokrata képviselők kezdeményezésére tavaly novemberben levélben szólította fel a korábbi herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt és számoljon be Epsteinnel fenntartott kapcsolatairól. A testület november 20-ig várta András válaszát a megkeresésre, a brit uralkodó öccse azonban nem reagált a képviselőházi felszólításra. Keir Starmer brit miniszterelnök ugyanakkor az újabb terhelő adatok nyilvánosságra kerülése után

felszólította a korábbi herceget, hogy tegyen eleget a washingtoni képviselőház kérésének.