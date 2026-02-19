Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét

András még hercegként 2009-ben • Fotó: Wikipédia

András még hercegként 2009-ben

Fotó: Wikipédia

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Őrizetbe vették csütörtökön András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.

Székelyhon

2026. február 19., 14:042026. február 19., 14:04

2026. február 19., 14:052026. február 19., 14:05

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A windsori királyi rezidencia – András egykori lakhelye – szerinti területileg illetékes rendőrség, a Thames Valley Police tájékoztatása szerint

András őrizetbe vételével egyidejűleg házkutatások is kezdődtek III. Károly király testvérének két lakóingatlanában.

A bejelentés szerint András rendőrségi őrizetben van, de a tájékoztatásból nem derült ki, hogy melyik rendőrőrsön tartják fogva – olvasható az MTI szemléjében.

A Temze-völgyi Rendőrség közölte, hogy egyelőre nem szolgál további információval az ügyről és sajtóértekezletet sem tart a csütörtökön hivatalosan megkezdődött vizsgálatról.

Hirdetés

A brit monarchia újkori történetében példátlan fejlemény közvetlen előzményeként Andrásról kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki

fiatal nők – nem egyszer gyermekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt.

Epstein legutóbbi őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában meghalt.

A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló - aki tavaly öngyilkosságot követett el – az incidens idején még kiskorú volt.

Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az Epstein-ügyről az utóbbi napokban Amerikában nyilvánosságra hozott újabb aktákból kiderült, hogy

András bizalmas információkat is átadott a néhai amerikai mágnásnak a brit kormány különböző költségvetési, beruházási, külföldi fejlesztési és egyéb üzleti terveiről.

András csütörtöki őrizetbe vételének elsődleges oka a rendőrségi tájékoztatás megfogalmazásából következtethetően az ehhez az illegális adatszolgáltatáshoz kötődő hatósági gyanú.

András – aki éppen csütörtökön töltötte be 66. életévét – 2001 és 2011 között a brit kormány különleges nemzetközi kereskedelmi megbízottjaként járta a világot, és az újonnan előkerült Epstein-akták szerint

2010-ben és 2011-ben több elektronikus levélben szolgáltatott ki Epsteinnek bizalmas brit hivatalos pénzügyi-gazdasági információkat.

Az új Epstein-akták között szerepel olyan üzenetváltás is, amelyben András tájékoztatta a volt amerikai pénzembert az afganisztáni arany- és urániumbányászatban kínálkozó „jelentős kereskedelmi értékű” befektetési lehetőségekről, emellett megosztotta Epsteinnel a brit kormány kereskedelmi képviselőjeként Szingapúrban, Hongkongban és Vietnámban folytatott tárgyalásairól készült hivatalos belső leiratokat is.

Az udvar III. Károly király kezdeményezésére nemrégiben példátlan módon megvonta Andrástól – a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekétől – a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, köztük a yorki hercegi címet is, így a volt herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.

Az amerikai képviselőház a demokrata képviselők kezdeményezésére tavaly novemberben levélben szólította fel a korábbi herceget arra, hogy meghallgatás céljából jelenjen meg a ház igen befolyásos vizsgálóbizottsága előtt és számoljon be Epsteinnel fenntartott kapcsolatairól.

A testület november 20-ig várta András válaszát a megkeresésre, a brit uralkodó öccse azonban nem reagált a képviselőházi felszólításra.

Keir Starmer brit miniszterelnök ugyanakkor az újabb terhelő adatok nyilvánosságra kerülése után

felszólította a korábbi herceget, hogy tegyen eleget a washingtoni képviselőház kérésének.

Starmer csütörtökön – nem sokkal András őrizetbe vételének rendőrségi bejelentése előtt – a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva is határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy Andrásnak részt kell-e vennie az amerikai képviselőház meghallgatásán.

A munkáspárti brit kormányfő – aki politikai pályafutása előtt az angol-walesi főügyészség vezetője volt – úgy fogalmazott: a brit jogrendszer alapelve az, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, és senki nem helyezheti magát a jogszabályok fölé.

Hozzátette: ha a brit parlament is napirendre kívánja tűzni András ügyét, annak ő nem állna útjába.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 19., csütörtök

Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó

A vizes hó súlya miatt leszakadt ágak és kidőlt fák többnyire az áramellátásban okoztak üzemzavarokat Hargita megyében, de rövid ideig a közlekedést is akadályozta egy útra dőlt fa.

Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó
Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó
2026. február 19., csütörtök

Leginkább az áramellátásban okozott fennakadásokat a tapadó, nehéz hó
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált

Románia már nem pusztán tranzitország a kábítószer-kereskedelemben, hanem egyre inkább célországgá és fogyasztói piaccá vált – derül ki a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 2025-ös tevékenységi beszámolójából.

Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált
Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált
2026. február 19., csütörtök

Tranzitországból fogyasztói piac: Románia a kábítószerek célországává vált
2026. február 19., csütörtök

Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen

Március 16-áig várják a jelöléseket lakosságtól a város 2026-os Pro Urbe díjára Kézdivásárhelyen.

Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen
Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen
2026. február 19., csütörtök

Várják a jelöléseket a 2026-os Pro Urbe díjra Kézdivásárhelyen
2026. február 19., csütörtök

Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám

Az elmúlt napok szélsőséges időjárása 23 megyében, 172 településen és a fővárosban is jelentős károkat okozott, az időjárási helyzet ráadásul nem javul: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb figyelmeztetést adott ki.

Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám
Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám
2026. február 19., csütörtök

Nem enyhül a tél: jön az újabb hideghullám
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest

Tavaly a nyers adatok szerint 8 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene Romániában 2024-hez képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
2026. február 19., csütörtök

Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest
2026. február 19., csütörtök

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak

Nem fognak csökkenni a katonai nyugdíjak, mint ahogyan a katonák fizetése és egyéb juttatásaik sem – jelentette ki szerda este Radu Miruță védelmi miniszter.

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
2026. február 19., csütörtök

A védelmi miniszter szerint nem csökkennek a katonai fizetések és nyugdíjak
2026. február 19., csütörtök

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

Nicușor Dan államfő részt vesz Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök szevezte Béketanács első ülésén, csütörtökön. Románia megfigyelőként lesz jelen az egyeztetésen.

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
2026. február 19., csütörtök

Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban
Hirdetés
2026. február 18., szerda

Jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma

A fertőző felső légúti megbetegedések összesített száma is csökkent Hargita megyében, de ezen belül az influenzás esetek számában még egyértelműbb visszaesés tapasztalható. A szövődményes, azaz tüdőgyulladás-esetek száma viszont nőtt.

Jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma
Jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma
2026. február 18., szerda

Jelentősen csökkent az influenzás megbetegedések száma
2026. február 18., szerda

Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől

A központi állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő a közigazgatási reformról szóló sürgősségirendelet-tervezet, amelyet a koalíció által jóváhagyott formában bocsátott szerdán közvitára a fejlesztési minisztérium.

Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől
Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől
2026. február 18., szerda

Négy terület, amely mentesül a tízszázalékos személyikiadás-csökkentéstől
2026. február 18., szerda

Akár csökkenhet is a gáz ára az új szabályozási rendszerrel

A lakossági földgáz végfelhasználói ára április elseje után nem fogja meghaladni a jelenlegi maximális szintet, mert a kormány egy új, átlátható árszabályozási rendszert vezet be – jelentette ki szerdán Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Akár csökkenhet is a gáz ára az új szabályozási rendszerrel
Akár csökkenhet is a gáz ára az új szabályozási rendszerrel
2026. február 18., szerda

Akár csökkenhet is a gáz ára az új szabályozási rendszerrel
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!