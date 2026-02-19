Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

Nicușor Dan államfő részt vesz Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök szevezte Béketanács első ülésén, csütörtökön. Románia megfigyelőként lesz jelen az egyeztetésen.

A Radio România Actualități-nek adott keddi interjúban az elnök megerősítette, hogy Románia megfigyelőként jelen lesz a Béketanács február 19-i ülésén Washingtonban – írja az Agerpres . Nicușor Dan úgy vélte, a döntésnek fontos üzenete van, mert szerinte

a 2024-es elnökválasztás eredményének érvénytelenítését követően „kétely és talán némi bizalmatlanság” volt érezhető az amerikai adminisztráció részéről.

Az, hogy Románia elnöki szinten képviselteti magát az ülésen, „segíteni fog tisztázni egyszer s mindenkorra – diplomáciai szempontból és a polgárok előtt is – a Románia és az Egyesült Államok közötti kétoldalú kapcsolat valós helyzetét” – tette hozzá az elnök.

Nicușor Dan szerint a Béketanács első ülésén kizárólag a gázai helyzetről lesz szó. Washingtoni tartózkodása kapcsán az államfő azt is elmondta, hivatalos találkozók egyelőre nem szerepelnek a programjában, de informális megbeszélésekre sor kerülhet.