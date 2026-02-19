Nicușor Dan ott lesz a Béketanács első ülésén Washingtonban

Fotó: Presidency
Nicușor Dan államfő részt vesz Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök szevezte Béketanács első ülésén, csütörtökön. Románia megfigyelőként lesz jelen az egyeztetésen.
Az elnököt kísérő delegáció tagjai Marius Lazurca nemzetbiztonsági kérdésekben illetékes elnöki tanácsadó, Radu Burnete gazdasági ügyekben illetékes elnöki tanácsadó, valamint Vlad Ionescu államtanácsos.
A Radio România Actualități-nek adott keddi interjúban az elnök megerősítette, hogy Románia megfigyelőként jelen lesz a Béketanács február 19-i ülésén Washingtonban – írja az Agerpres. Nicușor Dan úgy vélte, a döntésnek fontos üzenete van, mert szerinte
Az, hogy Románia elnöki szinten képviselteti magát az ülésen, „segíteni fog tisztázni egyszer s mindenkorra – diplomáciai szempontból és a polgárok előtt is – a Románia és az Egyesült Államok közötti kétoldalú kapcsolat valós helyzetét” – tette hozzá az elnök.
Nicușor Dan szerint a Béketanács első ülésén kizárólag a gázai helyzetről lesz szó. Washingtoni tartózkodása kapcsán az államfő azt is elmondta, hivatalos találkozók egyelőre nem szerepelnek a programjában, de informális megbeszélésekre sor kerülhet.
