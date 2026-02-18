Nagy bővítés előtt a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér

Fotó: Pinti Attila
Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.
2026. február 18., 16:062026. február 18., 16:06
Új szintre lép a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér – osztotta meg az örömhírt Adrian-Ioan Veștea, Brassó Megye Tanácsának elnöke. Mint fogalmazott,
A beruházás becsült értéke meghaladja a 49 millió lejt, és magában foglalja
a repülőtér forgalmi előterének bővítését,
új gurulóút építését,
vízelvezető csatornákat és áramellátási hálózatot érintő, valamint jelzőberendezések terén végzett fejlesztéseket.
A repülőtér forgalmi előtere jelenleg három légijármű egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé. Ez az a terület, ahol az utasok le- és felszállnak, és ahol a repülőgép várakozik.
A közbeszerzést felfüggesztő záradékkal hirdették meg.
A székelyföldieket is kiszolgáló repülőtér ötven év után az első újonnan épült légikikötő Romániában. Noha a 2023-as megnyitását követően döcögős volt az indulás, azóta jelentősen nőtt az utasforgalma: 2026 első hónapjában 33598-an választották a brassói repülőteret, ami 60 százalékos növekedést jelent 2025 januárjához képest.
Január 10-től „átmenetileg felfüggeszti” a brassói reptérről induló és oda érkező járatait a Fly Lili légitársaság. Nem ők az első kivonulók, de vajon meddig tartanak a működtetés kezdeti nehézségei? – érdeklődtünk a reptér helyzetét ismerő szakértőtől.
A következő időszakban növelni fogja a Rómába, Nürnbergbe és Budapestre tartó járatai számát a Wizz Air fapados légitársaság. Magyarország fővárosába áprilistól kezdődően a hét minden napján utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről.
