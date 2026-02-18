Rovatok
Nagy bővítés előtt a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.

Farkas Orsolya

2026. február 18., 16:062026. február 18., 16:06

2026. február 18., 16:082026. február 18., 16:08

Új szintre lép a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér – osztotta meg az örömhírt Adrian-Ioan Veștea, Brassó Megye Tanácsának elnöke. Mint fogalmazott,

a repülőtér vezetősége elindította az infrastruktúra fejlesztését célzó eddigi legnagyobb közbeszerzési eljárást.

A beruházás becsült értéke meghaladja a 49 millió lejt, és magában foglalja

  • a repülőtér forgalmi előterének bővítését,

  • új gurulóút építését,

  • vízelvezető csatornákat és áramellátási hálózatot érintő, valamint jelzőberendezések terén végzett fejlesztéseket.

A repülőtér forgalmi előtere jelenleg három légijármű egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé. Ez az a terület, ahol az utasok le- és felszállnak, és ahol a repülőgép várakozik.

A meglévők mellé öt új állóhely létesül, amelyek lehetővé teszik közepes és nagyobb repülőgépek – például Boeing 787 vagy Airbus A330, A340 és A350 típusok – fogadását.

A közbeszerzést felfüggesztő záradékkal hirdették meg.

A székelyföldieket is kiszolgáló repülőtér ötven év után az első újonnan épült légikikötő Romániában. Noha a 2023-as megnyitását követően döcögős volt az indulás, azóta jelentősen nőtt az utasforgalma: 2026 első hónapjában 33598-an választották a brassói repülőteret, ami 60 százalékos növekedést jelent 2025 januárjához képest.

korábban írtuk

Még sokáig döcöghet a brassói repülőtér működtetése
Még sokáig döcöghet a brassói repülőtér működtetése

Január 10-től „átmenetileg felfüggeszti” a brassói reptérről induló és oda érkező járatait a Fly Lili légitársaság. Nem ők az első kivonulók, de vajon meddig tartanak a működtetés kezdeti nehézségei? – érdeklődtünk a reptér helyzetét ismerő szakértőtől.

korábban írtuk

Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján
Repülővel Brassóból Budapestre, a hét minden napján

A következő időszakban növelni fogja a Rómába, Nürnbergbe és Budapestre tartó járatai számát a Wizz Air fapados légitársaság. Magyarország fővárosába áprilistól kezdődően a hét minden napján utazhatunk a Brassó-Vidombák Nemzetközi Repülőtérről.

2026. február 18., szerda

Gyergyói Magbörze: kiskertesek találkozása tizenegyedszerre is

Szombaton ismét a magoké és a kertészkedő közösségé a főszerep a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. Magcserebere és szakmai előadás mellett és kistermelők bemutatkozására is sor kerül.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

A fejlesztési minisztérium közzétette a közigazgatási intézkedéscsomag végleges tervezetét

A fejlesztési minisztérium közzétette szerdán a honlapján a közigazgatási intézkedéscsomag tervezetének a koalíció által elfogadott, végső változatát.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Kelemen Hunor, Nicușor Dan és Sorin Grindeanu is reagáltak az alkotmánybírósági döntésre

Nicușor Dan államfő szerdán üdvözölte az alkotmánybíróság döntését a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetről, amelyet a román társadalom által régóta várt méltányossági gesztusnak nevezett.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Alkotmánybírósági források: hat alkotmánybíró támogatta, három ellenezte a legfelsőbb bíróság beadványának elutasítását

Az alkotmánybíróság szerdai ülésén a kilenc bíró közül hatan támogatták, hárman pedig ellenezték a legfelsőbb bíróság beadványának elutasítását – értesült az Agerpres alkotmánybírósági forrásokból.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Üdvözölte a miniszterelnök az alkotmánybíróság döntését a bírói és ügyészi különnyugdíjak ügyében

Üdvözölte Ilie Bolojan miniszterelnök az alkotmánybíróságnak a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos döntését, amely szerinte megerősíti a kormány kezdeményezésének helyességét.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Márton Áron-emlékév lesz 2026

A Képviselőház elfogadta 250 támogatói szavazattal azt a a törvénytervezetet, amely 2026-ot Márton Áron-emlékévvé nyilvánítja, a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Alkotmányosnak nyilvánították a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet

Az alkotmánybíróság elutasította szerdán a legfelsőbb bíróság beadványát, és alkotmányosnak ítélte a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetet – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek alkotmánybírósági források.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

A vasúti közlekedést is nehezíti a havazás, több vonatjáratot is töröltek

Nem csupán az utakon vált nehézkessé a közlekedés a kedd esti havazást követően: a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoztak a hóviharok, szerda reggel mintegy harminc vonatjáratot töröltek az országban.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Elkezdődött a nagyböjt: a fegyelmezett önmegtartóztatás, a tudatos lemondás és a belső megtérés egységének időszaka

Szerdán kezdődik a negyvennapos böjt, amellyel a keresztények húsvétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével.

2026. február 18., szerda

2026. február 18., szerda

Több mint kétszáz hóekét kellett bevetni az országutakon Hargita, Kovászna és Brassó megyében

Több mint 220 hóekével dolgoznak az országutak takarításán Hargita, Kovászna és Brassó megyében – közli a Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP).

2026. február 18., szerda

