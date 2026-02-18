Nagy bővítés előtt a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér

Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.

Farkas Orsolya 2026. február 18., 16:062026. február 18., 16:06 2026. február 18., 16:082026. február 18., 16:08

Új szintre lép a Brassó–Vidombák Nemzetközi Repülőtér – osztotta meg az örömhírt Adrian-Ioan Veștea, Brassó Megye Tanácsának elnöke. Mint fogalmazott,

a repülőtér vezetősége elindította az infrastruktúra fejlesztését célzó eddigi legnagyobb közbeszerzési eljárást.

A beruházás becsült értéke meghaladja a 49 millió lejt, és magában foglalja a repülőtér forgalmi előterének bővítését,

új gurulóút építését,

vízelvezető csatornákat és áramellátási hálózatot érintő, valamint jelzőberendezések terén végzett fejlesztéseket. A repülőtér forgalmi előtere jelenleg három légijármű egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé. Ez az a terület, ahol az utasok le- és felszállnak, és ahol a repülőgép várakozik.

A meglévők mellé öt új állóhely létesül, amelyek lehetővé teszik közepes és nagyobb repülőgépek – például Boeing 787 vagy Airbus A330, A340 és A350 típusok – fogadását.