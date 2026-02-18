Ismét benépesül a Gyilkos-tó jege: jön az ötödik lékésző horgászverseny

Elsősorban a kifogott halak összsúlya alapján díjaznak, de különdíj jár a legnagyobb halért is. Archív
Fotó: Gyergyószentmiklósi Vadász és Sporthorgász Egyesület
Jó hangulatú szabadtéri eseményre várják a horgászat szerelmeseit: ismét megszervezik a hagyományos lékésző versenyt a Gyilkos-tó jegén.
2026. február 18., 17:442026. február 18., 17:44
2026. február 18., 17:462026. február 18., 17:46
A V. Gyilkos-tó Lékésző Horgászversenyt február 22-én, vasárnap tartják a tó nyugati, Gyergyószentmiklós felőli részén, a pisztrángtenyészet előtti megszokott helyszínen. A Gyergyószentmiklósi Vadász- és Sporthorgász-egyesület szervezésében sorra kerülő verseny mindig sok érdeklődőt vonz, várhatóan most is így lesz. A megmérettetésen
a kifogott halak összsúlya alapján díjazzák az első három felnőtt
és az első három ifjúsági versenyzőt,
valamint a legnagyobb hal kifogója is különdíjban részesül.
A nap programja reggel 8 és 9 óra közötti gyülekezővel és nevezéssel kezdődik, ezt követi a helyek elfoglalása és az előkészület, majd 10 és 14 óra között zajlik a horgászat, végül 14 órától mérlegelés, ebéd és díjátadó zárja az eseményt. Jelentkezni a 0745 019 184-es telefonszámon, illetve a helyszínen a verseny napján 8 és 9 óra között lehet.
A szabályzat szerint
személyenként két bottal,
botonként egy horoggal lehet horgászni,
a kifogott halakat élve kell tartani a mérlegelésig;
a pisztrángot vissza kell engedni,
míg a csuka és a sügér hazavihető.
A „kalákahorgászat” kizárást von maga után.
A szervezők hangsúlyozzák: minden résztvevő saját felelősségére közlekedik a befagyott jégen, a biztonsági szabályok betartása kötelező. A programváltoztatás jogát az időjárás függvényében a szervezők fenntartják.
Sürgősségi beavatkozásra volt szükség ahhoz, hogy segíteni tudjanak egy maroshévízi férfin, miután ismerősei nem tudták elérni, és attól tartottak, bajba került.
Áramszünetre kell számítani több gyergyószentmiklósi háztartásban csütörtökön karbantartási munkálatok miatt – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó Gyergyótölgyesen szerda reggel, a leszakadt vezetékek miatt teljes útzár van érvényben az érintett útszakaszon – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
Nehéz körülmények között dolgoznak a gyergyószentmiklósi rendőrök, miután meghibásodott az intézmény székhelyének fűtésrendszere, és az épületben a hőmérséklet 11 Celsius-fokra csökkent – figyelmeztetett hétfőn Facebook-oldalán az Europol szakszervezet.
Közelebb került a megvalósításhoz a gyergyószentmiklósi Makkos és a Temető utcák korszerűsítése, a helyi képviselő-testület hétfőn elfogadta a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt.
Ittas sofőrt nem, de több tucat gyorshajtót kiszűrtek a forgalomból a közlekedési rendészek a 15-ös országúton Hargita megyében vasárnap.
Ostorok csattogtak, maszkurák ijesztgettek vasárnap délben Gyergyószentmiklóson. A régi szokások szerint búcsúztatták a telet, eltemették a farsangot.
A hamvazószerdát megelőző hétvégén Gyergyószentmiklóson, Ditróban és Szárhegyen is felpezsdül az élet: a hagyományos farsangbúcsúztató rendezvényekkel búcsúztatják a telet, a vígságot és készülnek a böjti időszakra.
Több mint ötven háztáji állatot tartottak abban a gazdasági épületben, amely kigyulladt Gyergyótölgyesen csütörtökön hajnalban. A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Emberöléssel vádolják azt a férfit, aki az ügyészség szerint egy évvel ezelőtt a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván meggyilkolt egy másik férfit. A holttestet később elégetve találták meg, az elhunyt egyértelmű azonosítására sokat kellett várni.
szóljon hozzá!