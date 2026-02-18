Rovatok
Ismét benépesül a Gyilkos-tó jege: jön az ötödik lékésző horgászverseny

Elsősorban a kifogott halak összsúlya alapján díjaznak, de különdíj jár a legnagyobb halért is. Archív • Fotó: Gyergyószentmiklósi Vadász és Sporthorgász Egyesület

Elsősorban a kifogott halak összsúlya alapján díjaznak, de különdíj jár a legnagyobb halért is. Archív

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vadász és Sporthorgász Egyesület

Jó hangulatú szabadtéri eseményre várják a horgászat szerelmeseit: ismét megszervezik a hagyományos lékésző versenyt a Gyilkos-tó jegén.

Gergely Imre

2026. február 18., 17:442026. február 18., 17:44

2026. február 18., 17:462026. február 18., 17:46

A V. Gyilkos-tó Lékésző Horgászversenyt február 22-én, vasárnap tartják a tó nyugati, Gyergyószentmiklós felőli részén, a pisztrángtenyészet előtti megszokott helyszínen. A Gyergyószentmiklósi Vadász- és Sporthorgász-egyesület szervezésében sorra kerülő verseny mindig sok érdeklődőt vonz, várhatóan most is így lesz. A megmérettetésen

  • a kifogott halak összsúlya alapján díjazzák az első három felnőtt

  • és az első három ifjúsági versenyzőt,

  • valamint a legnagyobb hal kifogója is különdíjban részesül.

A nap programja reggel 8 és 9 óra közötti gyülekezővel és nevezéssel kezdődik, ezt követi a helyek elfoglalása és az előkészület, majd 10 és 14 óra között zajlik a horgászat, végül 14 órától mérlegelés, ebéd és díjátadó zárja az eseményt. Jelentkezni a 0745 019 184-es telefonszámon, illetve a helyszínen a verseny napján 8 és 9 óra között lehet.

A szabályzat szerint

  • személyenként két bottal,

  • botonként egy horoggal lehet horgászni,

  • a kifogott halakat élve kell tartani a mérlegelésig;

  • a pisztrángot vissza kell engedni,

  • míg a csuka és a sügér hazavihető.

  • A „kalákahorgászat” kizárást von maga után.

A szervezők hangsúlyozzák: minden résztvevő saját felelősségére közlekedik a befagyott jégen, a biztonsági szabályok betartása kötelező. A programváltoztatás jogát az időjárás függvényében a szervezők fenntartják.

Gyergyószék Magazin
