Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó, leszakadt vezetékek akadályozzák a forgalmat

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó Gyergyótölgyesen szerda reggel, a leszakadt vezetékek miatt teljes útzár van érvényben az érintett útszakaszon – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

Székelyhon

2026. február 18., 08:402026. február 18., 08:40

A helyszínre érkező beavatkozó egység megállapította, hogy a balesetben egy teherautó érintett, amely nekicsapódott egy villanyoszlopnak.

Az ütközés következtében elektromos vezetékek szakadtak le, és az úttestre estek, ezért

a forgalmat mindkét irányban leállították.

A villamosenergia-szolgáltatót értesítették a hiba elhárítása érdekében.

A balesetben – a jelenlegi információk szerint – személyi sérülés nem történt. A forgalom várhatóan a vezetékek eltávolítása és a veszélyhelyzet megszüntetése után indulhat újra.

Gyergyószék Baleset
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
