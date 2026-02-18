Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó, leszakadt vezetékek akadályozzák a forgalmat

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó Gyergyótölgyesen szerda reggel, a leszakadt vezetékek miatt teljes útzár van érvényben az érintett útszakaszon – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
A helyszínre érkező beavatkozó egység megállapította, hogy a balesetben egy teherautó érintett, amely nekicsapódott egy villanyoszlopnak.
Az ütközés következtében elektromos vezetékek szakadtak le, és az úttestre estek, ezért
A villamosenergia-szolgáltatót értesítették a hiba elhárítása érdekében.
A balesetben – a jelenlegi információk szerint – személyi sérülés nem történt. A forgalom várhatóan a vezetékek eltávolítása és a veszélyhelyzet megszüntetése után indulhat újra.
Áramszünetre kell számítani több gyergyószentmiklósi háztartásban csütörtökön karbantartási munkálatok miatt – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
Nehéz körülmények között dolgoznak a gyergyószentmiklósi rendőrök, miután meghibásodott az intézmény székhelyének fűtésrendszere, és az épületben a hőmérséklet 11 Celsius-fokra csökkent – figyelmeztetett hétfőn Facebook-oldalán az Europol szakszervezet.
Közelebb került a megvalósításhoz a gyergyószentmiklósi Makkos és a Temető utcák korszerűsítése, a helyi képviselő-testület hétfőn elfogadta a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt.
Ittas sofőrt nem, de több tucat gyorshajtót kiszűrtek a forgalomból a közlekedési rendészek a 15-ös országúton Hargita megyében vasárnap.
Ostorok csattogtak, maszkurák ijesztgettek vasárnap délben Gyergyószentmiklóson. A régi szokások szerint búcsúztatták a telet, eltemették a farsangot.
A hamvazószerdát megelőző hétvégén Gyergyószentmiklóson, Ditróban és Szárhegyen is felpezsdül az élet: a hagyományos farsangbúcsúztató rendezvényekkel búcsúztatják a telet, a vígságot és készülnek a böjti időszakra.
Több mint ötven háztáji állatot tartottak abban a gazdasági épületben, amely kigyulladt Gyergyótölgyesen csütörtökön hajnalban. A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Emberöléssel vádolják azt a férfit, aki az ügyészség szerint egy évvel ezelőtt a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván meggyilkolt egy másik férfit. A holttestet később elégetve találták meg, az elhunyt egyértelmű azonosítására sokat kellett várni.
Újabb két hónappal hosszabbították meg Barti Tihamér, a Hargita megyei tanács tisztségéből felfüggesztett alelnöke ellen korábban elrendelt hatósági felügyeletet. Noha a perben már lezajlott az előkészítő ülés, tárgyalási időpontot még nem tűztek ki.
Magukat rendőrnek kiadó csalók telefonon és üzenetben próbálják megszerezni gyanútlan emberek bankszámla- és személyes adatait.
szóljon hozzá!