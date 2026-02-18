Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó, leszakadt vezetékek akadályozzák a forgalmat

Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó Gyergyótölgyesen szerda reggel, a leszakadt vezetékek miatt teljes útzár van érvényben az érintett útszakaszon – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.

A helyszínre érkező beavatkozó egység megállapította, hogy a balesetben egy teherautó érintett, amely nekicsapódott egy villanyoszlopnak.

Az ütközés következtében elektromos vezetékek szakadtak le, és az úttestre estek, ezért