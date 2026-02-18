Sült csirkemell kapormártással, tepsis újburgonyával – videó

A sült csirkemell kívül aranybarna, már-már ropogós, belül viszont szaftos és puha. Mellé ezúttal tepsis újburgonyát és mennyei finom kapormártást készítünk.
Hozzávalók a tepsis újburgonyához:
80 dkg újburgonya;
só;
bors;
1-2 ek. zsír (vagy olaj).
Hozzávalók a sült csirkemellhez:
80 dkg csirkemellfilé;
só;
bors;
2-3 tk. fokhagymapor;
1/2 ek. zsír (vagy olaj).
Hozzávalók a kapormártáshoz:
1 csokor kapor (friss);
5 dkg vaj;
1 gerezd fokhagyma;
1 ek. liszt;
só;
1 ek. cukor;
3 dl tej;
1/2 db citrom.
Elkészítés:
a sütőt előmelegítjük 200 fokra;
a burgonyát megtisztítjuk, sütőtálba tesszük, sózzuk, borsozzuk, és hozzákanalazzuk a zsiradékot. Alaposan összeforgatjuk, majd sütőbe tesszük nagyjából fél órára. Addig sütjük, amíg belül puha, kívül szép piros nem lesz;
a csirkemellek mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk, és ízesítjük fokhagymaporral. Egy serpenyőben közepes lángon zsiradékot hevítünk, erre helyezzük a csirkemellszeleteket, és mindkét oldalukat nagyjából 2-3 percig pirítjuk, készre sütjük, majd tálalásig pihentetjük;
jöhet a kapormártás. A kapor leveleit leszedjük a szárakról, majd felaprítjuk. A serpenyőben, amiben a csirkemell sült, alacsony hőmérsékleten vajat hevítünk. Ha felolvadt, hozzáadjuk az aprított kaprot, összekeverjük. Fokhagymanyomó segítségével hozzányomunk egy gerezd fokhagymát, ezt is elkeverjük, majd hozzáöntjük a lisztet, alaposan összekeverjük, pár percig pirítjuk, de nem kell megbarnulnia;
a pirítás után ízesítjük sóval és a cukorral, majd folyamatos kevergetés mellett felöntjük a tejjel, a citromlével, és addig főzzük, amíg mártássűrűségű lesz;
jöhet a sült csirkemell kapormártással, tepsis újburgonyával tálalása. A tálra kanalazunk a mártásból, ráhelyezünk egy szép szelet csirkemellet, és a burgonyát mellé halmozzuk, díszítésnek friss kaprot szórunk rá.
