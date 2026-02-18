Rovatok
Sült csirkemell kapormártással, tepsis újburgonyával – videó

A sült csirkemell kívül aranybarna, már-már ropogós, belül viszont szaftos és puha. Mellé ezúttal tepsis újburgonyát és mennyei finom kapormártást készítünk.

Liget

2026. február 18., 08:432026. február 18., 08:43

Hozzávalók a tepsis újburgonyához:

  • 80 dkg újburgonya;

  • só;

  • bors;

  • 1-2 ek. zsír (vagy olaj).

Hozzávalók a sült csirkemellhez:

  • 80 dkg csirkemellfilé;

  • só;

  • bors;

  • 2-3 tk. fokhagymapor;

  • 1/2 ek. zsír (vagy olaj).

Hozzávalók a kapormártáshoz:

  • 1 csokor kapor (friss);

  • 5 dkg vaj;

  • 1 gerezd fokhagyma;

  • 1 ek. liszt;

  • só;

  • 1 ek. cukor;

  • 3 dl tej;

  • 1/2 db citrom.

Elkészítés:

  • a sütőt előmelegítjük 200 fokra;

  • a burgonyát megtisztítjuk, sütőtálba tesszük, sózzuk, borsozzuk, és hozzákanalazzuk a zsiradékot. Alaposan összeforgatjuk, majd sütőbe tesszük nagyjából fél órára. Addig sütjük, amíg belül puha, kívül szép piros nem lesz;

  • a csirkemellek mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk, és ízesítjük fokhagymaporral. Egy serpenyőben közepes lángon zsiradékot hevítünk, erre helyezzük a csirkemellszeleteket, és mindkét oldalukat nagyjából 2-3 percig pirítjuk, készre sütjük, majd tálalásig pihentetjük;

  • jöhet a kapormártás. A kapor leveleit leszedjük a szárakról, majd felaprítjuk. A serpenyőben, amiben a csirkemell sült, alacsony hőmérsékleten vajat hevítünk. Ha felolvadt, hozzáadjuk az aprított kaprot, összekeverjük. Fokhagymanyomó segítségével hozzányomunk egy gerezd fokhagymát, ezt is elkeverjük, majd hozzáöntjük a lisztet, alaposan összekeverjük, pár percig pirítjuk, de nem kell megbarnulnia;

  • a pirítás után ízesítjük sóval és a cukorral, majd folyamatos kevergetés mellett felöntjük a tejjel, a citromlével, és addig főzzük, amíg mártássűrűségű lesz;

  • jöhet a sült csirkemell kapormártással, tepsis újburgonyával tálalása. A tálra kanalazunk a mártásból, ráhelyezünk egy szép szelet csirkemellet, és a burgonyát mellé halmozzuk, díszítésnek friss kaprot szórunk rá.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
