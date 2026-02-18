Sült csirkemell kapormártással, tepsis újburgonyával – videó

Hozzávalók a tepsis újburgonyához:

Hozzávalók a sült csirkemellhez:

Hozzávalók a kapormártáshoz:

Elkészítés:

a sütőt előmelegítjük 200 fokra;

a burgonyát megtisztítjuk, sütőtálba tesszük, sózzuk, borsozzuk, és hozzákanalazzuk a zsiradékot. Alaposan összeforgatjuk, majd sütőbe tesszük nagyjából fél órára. Addig sütjük, amíg belül puha, kívül szép piros nem lesz;

a csirkemellek mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk, és ízesítjük fokhagymaporral. Egy serpenyőben közepes lángon zsiradékot hevítünk, erre helyezzük a csirkemellszeleteket, és mindkét oldalukat nagyjából 2-3 percig pirítjuk, készre sütjük, majd tálalásig pihentetjük;

jöhet a kapormártás. A kapor leveleit leszedjük a szárakról, majd felaprítjuk. A serpenyőben, amiben a csirkemell sült, alacsony hőmérsékleten vajat hevítünk. Ha felolvadt, hozzáadjuk az aprított kaprot, összekeverjük. Fokhagymanyomó segítségével hozzányomunk egy gerezd fokhagymát, ezt is elkeverjük, majd hozzáöntjük a lisztet, alaposan összekeverjük, pár percig pirítjuk, de nem kell megbarnulnia;

a pirítás után ízesítjük sóval és a cukorral, majd folyamatos kevergetés mellett felöntjük a tejjel, a citromlével, és addig főzzük, amíg mártássűrűségű lesz;