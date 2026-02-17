Üres gyomorral, tele szívvel – Solyom Bernadett turnékonyha-titkai

Az X-Faktor 11. évadának győztese, a 21 éves Solyom Bernadett nem lakik jól koncertnapon – inkább az adrenalin fűti. Kekszmorzsás csoki, mentolos cukorka és egy jó koncert utáni gyorsétterem: így néz ki nála egy igazi turnénap.

A színpadon magabiztos, energikus és lehengerlő, a kulisszák mögött viszont tudatos és meglepően fegyelmezett. A 21 éves, gyergyószentmiklósi Solyom Bernadett, az X-Faktor tizenegyedik évadának győztese most nem a mikrofon mögött, hanem a Turnékonyha asztalánál mesél arról, mi kerül – és mi nem – a tányérjára koncertnapon.

Fagyi, jeges víz?

Berni számára a koncertnap nem a nagy lakomákról szól. Sőt, inkább az ellenkezőjéről. Ritkán eszik ilyenkor, és ha mégis, akkor valami könnyű, gyors energiát adó édesség kerül elő – egy Sportszelet vagy egy kis csoki. Nála az „üres gyomor + adrenalin” kombináció vált be. Nem szereti, ha a színpadon bármi kényelmetlenség kizökkenti. Egy klubkoncert vagy nagyszínpados fellépés ebből a szempontból nem jelent különbséget: inkább az számít, mennyit kellett utazni, mennyire fárasztó az odajutás. A fókusz mindig ugyanaz: a maximumot adni.

A hangjára viszont tudatosan vigyáz. A chipset nem tartja ideális választásnak, de az igazi tiltólistán a hideg ételek és italok szerepelnek. Fagyi, jeges víz? Főleg nyáron, felhevült testtel – szó sem lehet róla!

Ami mindig ott lapul a táskában

A koncertnapi túlélőcsomag nem bonyolult, de annál praktikusabb: müzliszelet, rágó és valamilyen mentolos cukorka. Ezek biztos pontok a táskájában. A junk food kérdésében meglepően laza – de csak bizonyos határok között. Mivel otthon nincs a közelben klasszikus fast food, turnén viszont belefér egy-egy gyorséttermes kitérő. Egy koncert után, vagy hazaindulás előtt egy burger kifejezetten jól tud esni. Jutalomként, lezárásként.