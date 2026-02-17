Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Üres gyomorral, tele szívvel – Solyom Bernadett turnékonyha-titkai

Solyom Bernadett, X-Faktor, sportszelet, adrenalin, Turnékonyha, nagyszínpados fellépés

Berni számára koncertnap nem a nagy lakomákról szól

Fotó: forrás: Solyom Bernadett archívuma

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az X-Faktor 11. évadának győztese, a 21 éves Solyom Bernadett nem lakik jól koncertnapon – inkább az adrenalin fűti. Kekszmorzsás csoki, mentolos cukorka és egy jó koncert utáni gyorsétterem: így néz ki nála egy igazi turnénap.

Nagy Lilla

2026. február 17., 15:342026. február 17., 15:34

2026. február 17., 16:012026. február 17., 16:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A színpadon magabiztos, energikus és lehengerlő, a kulisszák mögött viszont tudatos és meglepően fegyelmezett. A 21 éves, gyergyószentmiklósi Solyom Bernadett, az X-Faktor tizenegyedik évadának győztese most nem a mikrofon mögött, hanem a Turnékonyha asztalánál mesél arról, mi kerül – és mi nem – a tányérjára koncertnapon.

Fagyi, jeges víz?

Berni számára a koncertnap nem a nagy lakomákról szól. Sőt, inkább az ellenkezőjéről. Ritkán eszik ilyenkor, és ha mégis, akkor valami könnyű, gyors energiát adó édesség kerül elő – egy Sportszelet vagy egy kis csoki. Nála az „üres gyomor + adrenalin” kombináció vált be. Nem szereti, ha a színpadon bármi kényelmetlenség kizökkenti. Egy klubkoncert vagy nagyszínpados fellépés ebből a szempontból nem jelent különbséget: inkább az számít, mennyit kellett utazni, mennyire fárasztó az odajutás. A fókusz mindig ugyanaz: a maximumot adni.

Hirdetés

korábban írtuk

Solyom Berni – Komplikált | Dalpremier a Próbateremben
Solyom Berni – Komplikált | Dalpremier a Próbateremben

Egy nagyszerű énekes és a vele teljes összhangban lévő zenészek együttműködéséből csak jó dolgok születhetnek – ennek remek példája Solyom Berni és a mellette álló fiatal csapat.

A hangjára viszont tudatosan vigyáz. A chipset nem tartja ideális választásnak, de az igazi tiltólistán a hideg ételek és italok szerepelnek. Fagyi, jeges víz? Főleg nyáron, felhevült testtel – szó sem lehet róla!

Ami mindig ott lapul a táskában

A koncertnapi túlélőcsomag nem bonyolult, de annál praktikusabb: müzliszelet, rágó és valamilyen mentolos cukorka. Ezek biztos pontok a táskájában. A junk food kérdésében meglepően laza – de csak bizonyos határok között. Mivel otthon nincs a közelben klasszikus fast food, turnén viszont belefér egy-egy gyorséttermes kitérő. Egy koncert után, vagy hazaindulás előtt egy burger kifejezetten jól tud esni. Jutalomként, lezárásként.

Solyom Bernadett, X-Faktor, sportszelet, adrenalin, Turnékonyha, nagyszínpados fellépés Galéria

Berninek a kávé ad igazán energiát egz koncertnapon

Fotó: forrás: Solyom Bernadett archívuma

A legemlékezetesebb backstage-élményt egy Tusványos-fellépés hozta el számára. Egy hatalmas tál hús, bőséges szalmapityókával, a porció legalább akkora élmény volt, mint maga az íz. Koncert után esett neki, és hamar érezte: ez bizony a „mindjárt szétpukkadok” kategória. De megérte. Ugyanott a koncert és a kaja is top élményként maradt meg benne.

Koncert után: jár a jutalom

Amíg fellépés előtt alig eszik, utána azonnal indul a kajavadászat. Kell neki egy fél óra, hogy egyen és lenyugodjon, ez a rituálé része.

Az egész napos nem evés után különösen jól esik az étel, és ilyenkor tényleg úgy érzi, megérdemli.

Kifejezett álom-jutalomkajája nincs, mert ez mindig attól függ, mit kíván éppen. Ugyanakkor szerencsésnek tartja magát: eddig minden helyszínen finom és viszonylag egészséges ételeket kaptak, így nem volt olyan fellépés, ami után kétségbeesetten kellett volna valami nagyon egészségtelenhez nyúlnia.

Ami életben tart

Ha egy szóval kellene megfogalmaznia, mi hajtja végig egy koncertnapon, a válasz egyszerű: kávé. Ez az igazi motor. A teáért nem rajong, az energiaitalt pedig kifejezetten utálja.

Ha pedig egy fiatal zenész első turnéjára indulna, az ő tanácsa praktikus és egyszerű: mindig legyen nálad nasi és rágó. A többit pedig megoldja az adrenalin.

Berni korábban a Próbaterem vendége is volt, a videók itt megtekinthetők:

Turnékonyha
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 16., hétfő

Dió újragondolva: nemcsak bejglibe való, hanem a sós ételek titkos összetevője is

A dió nem csupán sütemények alapanyaga: sós krémekben, tésztákban, salátákban és mártásokban is megállja a helyét. Értékes tápanyagforrás, gazdag hagyomány és nemzetközi konyhák izgalmas receptjei kapcsolódnak hozzá.

Dió újragondolva: nemcsak bejglibe való, hanem a sós ételek titkos összetevője is
Dió újragondolva: nemcsak bejglibe való, hanem a sós ételek titkos összetevője is
2026. február 16., hétfő

Dió újragondolva: nemcsak bejglibe való, hanem a sós ételek titkos összetevője is
Hirdetés
2026. február 15., vasárnap

A Bálint-napi rózsacsokor útja

A szerelmesek napján szinte kötelező a virág. Ezt diktálja a globális marketingpiac, és már-már azt hisszük, ha ilyenkor nem kapunk bár egy szál rózsát, akkor nem is szeretnek igazán. De tudjuk-e valójában, hogy az a szál rózsa milyen utat jár be?

A Bálint-napi rózsacsokor útja
A Bálint-napi rózsacsokor útja
2026. február 15., vasárnap

A Bálint-napi rózsacsokor útja
2026. február 14., szombat

French toast – videó

A francia bundás kalács az édes reggelik fejedelme, amit gyorsan és egyszerűen elkészíthetünk otthon. Kívül aranybarnára sül, belül puha marad, és tökéletes választás egy kényelmes hétvégi reggelhez.

French toast – videó
French toast – videó
2026. február 14., szombat

French toast – videó
2026. február 13., péntek

Mi a jó kolbász titka? – videó

Az élő állat minősége, súlya, de a hús szerkezete is számít, a fűszereket apróra darálják vagy darabolják, aztán gyúrják, töltik, sütik és füstölik a kolbászt, majd jóízűen elfogyasztják. De mi alapján értékel a zsűri egy megmérettetésen?

Mi a jó kolbász titka? – videó
Mi a jó kolbász titka? – videó
2026. február 13., péntek

Mi a jó kolbász titka? – videó
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

A tavasz első hírnökei

A korai felmelegedés idén gyorsan felébresztette a természetet, az utóbbi évekhez képest szokatlanul hamar. A tavasz érkezése számtalan apró jelből kiolvasható, ilyenkor még finom, szinte észrevétlen változások árulkodnak róla.

A tavasz első hírnökei
A tavasz első hírnökei
2026. február 12., csütörtök

A tavasz első hírnökei
2026. február 11., szerda

Pisztáciás linzer air fryerben – videó

A modern konyhai eszközöknek köszönhetően még a sütőt sem kell bekapcsolni: a pisztáciás linzer air fryerben is elkészíthető. A munka gyors, gazdaságos, a végeredmény pedig tökéletes.

Pisztáciás linzer air fryerben – videó
Pisztáciás linzer air fryerben – videó
2026. február 11., szerda

Pisztáciás linzer air fryerben – videó
2026. február 10., kedd

Egy pohár frissesség a könyv mellé

A reggeli olvasás ritkán kér többet pár nyugodt percnél. Egy joghurtos smoothie ilyenkor nemcsak ital, hanem kísérő: krémes, friss és pont elég könnyű ahhoz, hogy ne vonja el a figyelmet a történetről.

Egy pohár frissesség a könyv mellé
Egy pohár frissesség a könyv mellé
2026. február 10., kedd

Egy pohár frissesség a könyv mellé
Hirdetés
2026. február 09., hétfő

Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva

Reggelire egy igazi desszert, ebédre egy bűntudatmentes lasagne, végül pedig egy könnyed, friss saláta vacsorára. A jól ismert fogások újragondolva jelennek meg, úgy, hogy közben ízben és élményben sem kell kompromisszumot kötnünk.

Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva
Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva
2026. február 09., hétfő

Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva
2026. február 07., szombat

Korhelyleves – videó

A korhelyleves a nevét onnan kapta, hogy a mulatozások, lakomázások után jólesik a gyomornak ez a savanykás ízű étel.

Korhelyleves – videó
Korhelyleves – videó
2026. február 07., szombat

Korhelyleves – videó
2026. február 06., péntek

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?

A torma nem divatfűszer, nem is finomkodik – csíp, könnyeztet, mégis kihagyhatatlan. Ez a túlélőnövény a zsíros, téli ételek legjobb társa, amely egyszerre hordoz ízt, emléket és karaktert.

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
2026. február 06., péntek

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!