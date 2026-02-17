Üres gyomorral, tele szívvel – Solyom Bernadett turnékonyha-titkai

Berni számára koncertnap nem a nagy lakomákról szól
Fotó: forrás: Solyom Bernadett archívuma
Az X-Faktor 11. évadának győztese, a 21 éves Solyom Bernadett nem lakik jól koncertnapon – inkább az adrenalin fűti. Kekszmorzsás csoki, mentolos cukorka és egy jó koncert utáni gyorsétterem: így néz ki nála egy igazi turnénap.
2026. február 17., 15:342026. február 17., 15:34
2026. február 17., 16:012026. február 17., 16:01
A színpadon magabiztos, energikus és lehengerlő, a kulisszák mögött viszont tudatos és meglepően fegyelmezett. A 21 éves, gyergyószentmiklósi Solyom Bernadett, az X-Faktor tizenegyedik évadának győztese most nem a mikrofon mögött, hanem a Turnékonyha asztalánál mesél arról, mi kerül – és mi nem – a tányérjára koncertnapon.
Berni számára a koncertnap nem a nagy lakomákról szól. Sőt, inkább az ellenkezőjéről. Ritkán eszik ilyenkor, és ha mégis, akkor valami könnyű, gyors energiát adó édesség kerül elő – egy Sportszelet vagy egy kis csoki. Nála az „üres gyomor + adrenalin” kombináció vált be. Nem szereti, ha a színpadon bármi kényelmetlenség kizökkenti. Egy klubkoncert vagy nagyszínpados fellépés ebből a szempontból nem jelent különbséget: inkább az számít, mennyit kellett utazni, mennyire fárasztó az odajutás. A fókusz mindig ugyanaz: a maximumot adni.
Egy nagyszerű énekes és a vele teljes összhangban lévő zenészek együttműködéséből csak jó dolgok születhetnek – ennek remek példája Solyom Berni és a mellette álló fiatal csapat.
A hangjára viszont tudatosan vigyáz. A chipset nem tartja ideális választásnak, de az igazi tiltólistán a hideg ételek és italok szerepelnek. Fagyi, jeges víz? Főleg nyáron, felhevült testtel – szó sem lehet róla!
A koncertnapi túlélőcsomag nem bonyolult, de annál praktikusabb: müzliszelet, rágó és valamilyen mentolos cukorka. Ezek biztos pontok a táskájában. A junk food kérdésében meglepően laza – de csak bizonyos határok között. Mivel otthon nincs a közelben klasszikus fast food, turnén viszont belefér egy-egy gyorséttermes kitérő. Egy koncert után, vagy hazaindulás előtt egy burger kifejezetten jól tud esni. Jutalomként, lezárásként.
Berninek a kávé ad igazán energiát egz koncertnapon
Fotó: forrás: Solyom Bernadett archívuma
A legemlékezetesebb backstage-élményt egy Tusványos-fellépés hozta el számára. Egy hatalmas tál hús, bőséges szalmapityókával, a porció legalább akkora élmény volt, mint maga az íz. Koncert után esett neki, és hamar érezte: ez bizony a „mindjárt szétpukkadok” kategória. De megérte. Ugyanott a koncert és a kaja is top élményként maradt meg benne.
Amíg fellépés előtt alig eszik, utána azonnal indul a kajavadászat. Kell neki egy fél óra, hogy egyen és lenyugodjon, ez a rituálé része.
Kifejezett álom-jutalomkajája nincs, mert ez mindig attól függ, mit kíván éppen. Ugyanakkor szerencsésnek tartja magát: eddig minden helyszínen finom és viszonylag egészséges ételeket kaptak, így nem volt olyan fellépés, ami után kétségbeesetten kellett volna valami nagyon egészségtelenhez nyúlnia.
Ha egy szóval kellene megfogalmaznia, mi hajtja végig egy koncertnapon, a válasz egyszerű: kávé. Ez az igazi motor. A teáért nem rajong, az energiaitalt pedig kifejezetten utálja.
Ha pedig egy fiatal zenész első turnéjára indulna, az ő tanácsa praktikus és egyszerű: mindig legyen nálad nasi és rágó. A többit pedig megoldja az adrenalin.
Berni korábban a Próbaterem vendége is volt, a videók itt megtekinthetők:
