Pisztáciás linzer air fryerben – videó

Hozzávalók a tésztához:

Hozzávalók a díszítéshez:

Elkészítés:

a lisztet egy késes aprítóba öntjük, hozzáadjuk a porcukrot és a kis kockákra vágott hideg vajat és gyors mozdulatokkal összedolgozzuk;

a morzsás tésztát nagy keverőtálba öntjük, hozzáadjuk a tojássárgáját és a citrom reszelt héját, majd összegyúrjuk. Legalább 30 percre a hűtőbe tesszük. Ha hosszabb időn át hűtőben pihentetjük a tésztát, akkor nyújtás előtt hagyjuk szobahőmérsékleten melegedni 15 percig;

a tésztát lisztezett felületen kb. 3 mm vastagságúra kinyújtjuk és tetszőleges formájú linzereket szaggatunk belőle;

az air fryer kosarát kibéleljük sütőpapírral, erre helyezzük a linzereket és 160 fokon 10-11 perc alatt készre sütjük. Hagyjuk teljesen kihűlni;

a pisztáciát felnyitjuk, száraz serpenyőben megpirítjuk és késsel apróra törjük;