Pisztáciás linzer air fryerben – videó

A modern konyhai eszközöknek köszönhetően még a sütőt sem kell bekapcsolni: a pisztáciás linzer air fryerben is elkészíthető. A munka gyors, gazdaságos, a végeredmény pedig tökéletes.
Hozzávalók a tésztához:
30 dkg liszt;
10 dkg porcukor;
20 dkg vaj;
1 db tojássárgája;
1 db citrom.
Hozzávalók a díszítéshez:
10 dkg pisztáciakrém;
10 dkg fehér csokoládé;
10 dkg pisztácia.
Elkészítés:
a lisztet egy késes aprítóba öntjük, hozzáadjuk a porcukrot és a kis kockákra vágott hideg vajat és gyors mozdulatokkal összedolgozzuk;
a morzsás tésztát nagy keverőtálba öntjük, hozzáadjuk a tojássárgáját és a citrom reszelt héját, majd összegyúrjuk. Legalább 30 percre a hűtőbe tesszük. Ha hosszabb időn át hűtőben pihentetjük a tésztát, akkor nyújtás előtt hagyjuk szobahőmérsékleten melegedni 15 percig;
a tésztát lisztezett felületen kb. 3 mm vastagságúra kinyújtjuk és tetszőleges formájú linzereket szaggatunk belőle;
az air fryer kosarát kibéleljük sütőpapírral, erre helyezzük a linzereket és 160 fokon 10-11 perc alatt készre sütjük. Hagyjuk teljesen kihűlni;
a pisztáciát felnyitjuk, száraz serpenyőben megpirítjuk és késsel apróra törjük;
egy linzerkarikára kevés pisztáciakrémet kenünk, ráhelyezünk egy másik linzert, majd olvasztott fehér csokoládéba mártjuk és beleforgatjuk a tört pisztáciába.
