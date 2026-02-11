Rovatok
Pisztáciás linzer air fryerben – videó

A modern konyhai eszközöknek köszönhetően még a sütőt sem kell bekapcsolni: a pisztáciás linzer air fryerben is elkészíthető. A munka gyors, gazdaságos, a végeredmény pedig tökéletes.

Liget

2026. február 11., 09:262026. február 11., 09:26

Hozzávalók a tésztához:

  • 30 dkg liszt;

  • 10 dkg porcukor;

  • 20 dkg vaj;

  • 1 db tojássárgája;

  • 1 db citrom.

Hozzávalók a díszítéshez:

  • 10 dkg pisztáciakrém;

  • 10 dkg fehér csokoládé;

  • 10 dkg pisztácia.

Elkészítés:

  • a lisztet egy késes aprítóba öntjük, hozzáadjuk a porcukrot és a kis kockákra vágott hideg vajat és gyors mozdulatokkal összedolgozzuk;

  • a morzsás tésztát nagy keverőtálba öntjük, hozzáadjuk a tojássárgáját és a citrom reszelt héját, majd összegyúrjuk. Legalább 30 percre a hűtőbe tesszük. Ha hosszabb időn át hűtőben pihentetjük a tésztát, akkor nyújtás előtt hagyjuk szobahőmérsékleten melegedni 15 percig;

  • a tésztát lisztezett felületen kb. 3 mm vastagságúra kinyújtjuk és tetszőleges formájú linzereket szaggatunk belőle;

  • az air fryer kosarát kibéleljük sütőpapírral, erre helyezzük a linzereket és 160 fokon 10-11 perc alatt készre sütjük. Hagyjuk teljesen kihűlni;

  • a pisztáciát felnyitjuk, száraz serpenyőben megpirítjuk és késsel apróra törjük;

  • egy linzerkarikára kevés pisztáciakrémet kenünk, ráhelyezünk egy másik linzert, majd olvasztott fehér csokoládéba mártjuk és beleforgatjuk a tört pisztáciába.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
