Forralt bor – videó

A forralt bor magában hordozza a hideg télhez illő melegséget. Most egy nagyon egyszerű, de annál finomabb elkészítési módot hoztunk, amit annak is érdemes kipróbálni, aki eddig nem ivott még ilyen fűszeres italt.
Hozzávalók:
1 üveg vörösbor;
10 szem szegfűszeg;
1 db csillagánizs;
2 db fahéjrúd;
2 db narancs;
2-3 ek cukor;
2 dl víz.
Elkészítés:
egy felmelegített lábasba beletöltjük a vörösbort;
ízesítjük szegfűszeggel, csillagánizzsal és fahéjrúddal. Kísérletezhetünk kevés gyömbérrel, vaníliával vagy kardamommal is, azonban fontos, hogy egyszerre csak egyféle markáns fűszert adjunk hozzá, mert a túl sok és erős aroma elnyomhatja a bor természetes gyümölcsösségét;
hozzáadjuk egy narancs levét, majd ízlés szerint édesítjük cukorral vagy barna cukorral; a barna cukor karamelles, gazdag aromát ad a bornak, így a forralt bor íze még teltebbé, karakteresebbé válik. Beledobunk még 1–2 kezeletlen héjú narancskarikát, és folyamatosan kevergetjük, nehogy leégjenek a fűszerek;
fontos, hogy a bort soha ne forraljuk, csak melegítsük maximum 70 °C-ig. A 2 dl víz hozzáadása segít, hogy a bor lassabban és egyenletesebben melegedjen, az ízek harmonikusan összeérjenek, a fűszerek aromája ne égjen el, és az alkoholvesztés is mérsékeltebb legyen;
körülbelül 15 perc melegítés után fogyaszthatjuk is a házi forralt bort. A bögrékbe ízlés szerint kerülhet még narancskarika és fűszer dekorációként.
