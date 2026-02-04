Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Forralt bor – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A forralt bor magában hordozza a hideg télhez illő melegséget. Most egy nagyon egyszerű, de annál finomabb elkészítési módot hoztunk, amit annak is érdemes kipróbálni, aki eddig nem ivott még ilyen fűszeres italt.

Liget

2026. február 04., 11:492026. február 04., 11:49

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hozzávalók:

  • 1 üveg vörösbor;

  • 10 szem szegfűszeg;

  • 1 db csillagánizs;

  • 2 db fahéjrúd;

  • 2 db narancs;

  • 2-3 ek cukor;

  • 2 dl víz.

Elkészítés:

  • egy felmelegített lábasba beletöltjük a vörösbort;

  • ízesítjük szegfűszeggel, csillagánizzsal és fahéjrúddal. Kísérletezhetünk kevés gyömbérrel, vaníliával vagy kardamommal is, azonban fontos, hogy egyszerre csak egyféle markáns fűszert adjunk hozzá, mert a túl sok és erős aroma elnyomhatja a bor természetes gyümölcsösségét;

  • hozzáadjuk egy narancs levét, majd ízlés szerint édesítjük cukorral vagy barna cukorral; a barna cukor karamelles, gazdag aromát ad a bornak, így a forralt bor íze még teltebbé, karakteresebbé válik. Beledobunk még 1–2 kezeletlen héjú narancskarikát, és folyamatosan kevergetjük, nehogy leégjenek a fűszerek;

  • fontos, hogy a bort soha ne forraljuk, csak melegítsük maximum 70 °C-ig. A 2 dl víz hozzáadása segít, hogy a bor lassabban és egyenletesebben melegedjen, az ízek harmonikusan összeérjenek, a fűszerek aromája ne égjen el, és az alkoholvesztés is mérsékeltebb legyen;

  • körülbelül 15 perc melegítés után fogyaszthatjuk is a házi forralt bort. A bögrékbe ízlés szerint kerülhet még narancskarika és fűszer dekorációként.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Hirdetés

Recept Gasztroliget Repeta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Nagy verést kapott az éllovas, tizenegy csapat harcol a felsőházért
Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Székelyhon

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Székelyhon

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Nagy verést kapott az éllovas, tizenegy csapat harcol a felsőházért
Székely Sport

Nagy verést kapott az éllovas, tizenegy csapat harcol a felsőházért
Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Krónika

Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Székely Sport

Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Nőileg

Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 03., kedd

A hiány térben való felmutatása

„Ehető dolgok” után kutatva a helyi művészet történetében is a legkülönfélébb megközelítésekkel találkozunk. Aktuális műtárgyunk, a székelyudvarhelyi Berze Imre szobrászművész Az alma már foglalt című alkotása, egy mészkőből megformált kisplasztika.

A hiány térben való felmutatása
A hiány térben való felmutatása
2026. február 03., kedd

A hiány térben való felmutatása
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

Farsangi fánk mákos töltelékkel

A farsangi időszak egyik klasszikus édessége a puha, illatos fánk, amelyet most a hagyományos lekvár mellett a mákos töltelék tesz igazán különlegessé. Sütőben készül, így könnyedebb, mégis gazdag ízvilágú finomság.

Farsangi fánk mákos töltelékkel
Farsangi fánk mákos töltelékkel
2026. február 02., hétfő

Farsangi fánk mákos töltelékkel
2026. február 01., vasárnap

Fenntartható farsang

Ahogy tavasztól őszig a természet törvényei szigorú keretek közé szorították a földdel való mindennapi munkát, úgy a téli, farsangi időszakban az emberek levedlették ezeket a korlátokat, szabályokat, teret engedve mindenféle bolondozásnak.

Fenntartható farsang
Fenntartható farsang
2026. február 01., vasárnap

Fenntartható farsang
2026. január 31., szombat

Tormás céklasaláta – videó

A rántott és sült húsok, halak mellé jó választás köretként a tormás céklasaláta, ami finom, egészséges és jól mutat a tányéron.

Tormás céklasaláta – videó
Tormás céklasaláta – videó
2026. január 31., szombat

Tormás céklasaláta – videó
Hirdetés
2026. január 30., péntek

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé

Olajban úszó csipsz helyett ropogós alternatíva: házi zöldségcsipsz könyv mellé. Egyszerű alapanyagokból, kevés olajjal, sütőben vagy fritőzben – nassolás bűntudat nélkül.

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
2026. január 30., péntek

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
2026. január 29., csütörtök

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái

Miközben az erdő ősszel színesbe borul és a levelek lassan lehullanak a lombhullató fák ágairól, a fenyők és más örökzöldek csendben megtartják zöld ruhájukat a tél folyamán is.

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
2026. január 29., csütörtök

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
2026. január 28., szerda

Tojással töltött fasírt – videó

A tojással töltött fasírt igazi vendégváró fogás: mutatós, laktató és biztos siker minden ebédnél. Ráadásul sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint elsőre gondolnánk.

Tojással töltött fasírt – videó
Tojással töltött fasírt – videó
2026. január 28., szerda

Tojással töltött fasírt – videó
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül

Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
2026. január 27., kedd

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át

Benzinkúti túlélőcsomagok, backstage-luxus és legendás csalódások – a Turnékonyha második fogásában a DreamFlow mesél arról, hogyan alakul az evés rendje ott, ahol mindig a koncert az első.

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
2026. január 27., kedd

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
2026. január 26., hétfő

A mindennapok menüje

Ezt a válogatást akkor válasszuk, amikor nemcsak jól szeretnénk lakni, hanem igazán jóleső, kiegyensúlyozott falatokra vágyunk.

A mindennapok menüje
A mindennapok menüje
2026. január 26., hétfő

A mindennapok menüje
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!