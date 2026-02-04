Forralt bor – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

egy felmelegített lábasba beletöltjük a vörösbort;

ízesítjük szegfűszeggel, csillagánizzsal és fahéjrúddal. Kísérletezhetünk kevés gyömbérrel, vaníliával vagy kardamommal is, azonban fontos, hogy egyszerre csak egyféle markáns fűszert adjunk hozzá, mert a túl sok és erős aroma elnyomhatja a bor természetes gyümölcsösségét;

hozzáadjuk egy narancs levét, majd ízlés szerint édesítjük cukorral vagy barna cukorral; a barna cukor karamelles, gazdag aromát ad a bornak, így a forralt bor íze még teltebbé, karakteresebbé válik. Beledobunk még 1–2 kezeletlen héjú narancskarikát, és folyamatosan kevergetjük, nehogy leégjenek a fűszerek;

fontos, hogy a bort soha ne forraljuk, csak melegítsük maximum 70 °C-ig. A 2 dl víz hozzáadása segít, hogy a bor lassabban és egyenletesebben melegedjen, az ízek harmonikusan összeérjenek, a fűszerek aromája ne égjen el, és az alkoholvesztés is mérsékeltebb legyen;