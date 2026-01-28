Tojással töltött fasírt – videó

Hozzávalók

A fasírthoz:

A töltelékhez:

Elkészítés:

a töltelék elkészítésével kezdjük. Ehhez keményre főzünk 8 tojást, majd ha kihűlt, apróra vágjuk. Ezután hozzáadunk 2 egész tojást, az apróra vágott petrezselymet, ízesítjük sóval, majd összekeverjük;

elkészítjük a fasírtot is: a darált húshoz adjuk a 2 egész tojást, az apróra vágott vöröshagymát, a zsemlemorzsát, az összezúzott fokhagymát, az őrölt pirospaprikát és a sót. Jól eldolgozzuk, és két részre osztjuk;

az egyik adagot egy sütőpapírra terítjük, rálapítjuk a tojásmassza felét, majd rúdba göngyöljük;

a másik adagot ugyanígy elkészítjük;

a tetejüket megkenjük olajjal vagy zsírral, és 170 fokra előmelegített sütőben 40 perc alatt megsütjük;