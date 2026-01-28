Tojással töltött fasírt – videó

A tojással töltött fasírt igazi vendégváró fogás: mutatós, laktató és biztos siker minden ebédnél. Ráadásul sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint elsőre gondolnánk.
Hozzávalók
A fasírthoz:
1 kg darált hús;
2 db tojás;
2 fej vöröshagyma;
3 marék zsemlemorzsa;
5 gerezd fokhagyma;
3 ek pirospaprika;
2 kk só.
A töltelékhez:
10 db tojás (8 db keményre főzve, 2 db nyersen);
1 csokor petrezselyemzöld;
só.
Elkészítés:
a töltelék elkészítésével kezdjük. Ehhez keményre főzünk 8 tojást, majd ha kihűlt, apróra vágjuk. Ezután hozzáadunk 2 egész tojást, az apróra vágott petrezselymet, ízesítjük sóval, majd összekeverjük;
elkészítjük a fasírtot is: a darált húshoz adjuk a 2 egész tojást, az apróra vágott vöröshagymát, a zsemlemorzsát, az összezúzott fokhagymát, az őrölt pirospaprikát és a sót. Jól eldolgozzuk, és két részre osztjuk;
az egyik adagot egy sütőpapírra terítjük, rálapítjuk a tojásmassza felét, majd rúdba göngyöljük;
a másik adagot ugyanígy elkészítjük;
a tetejüket megkenjük olajjal vagy zsírral, és 170 fokra előmelegített sütőben 40 perc alatt megsütjük;
szeletelve tálaljuk, köretet pedig tetszés szerint választunk hozzá.
