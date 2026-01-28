Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tojással töltött fasírt – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tojással töltött fasírt igazi vendégváró fogás: mutatós, laktató és biztos siker minden ebédnél. Ráadásul sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint elsőre gondolnánk.

Liget

2026. január 28., 10:502026. január 28., 10:50

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Hozzávalók

A fasírthoz:

  • 1 kg darált hús;

  • 2 db tojás;

  • 2 fej vöröshagyma;

  • 3 marék zsemlemorzsa;

  • 5 gerezd fokhagyma;

  • 3 ek pirospaprika;

  • 2 kk só.

A töltelékhez:

  • 10 db tojás (8 db keményre főzve, 2 db nyersen);

  • 1 csokor petrezselyemzöld;

  • só.

Elkészítés:

  • a töltelék elkészítésével kezdjük. Ehhez keményre főzünk 8 tojást, majd ha kihűlt, apróra vágjuk. Ezután hozzáadunk 2 egész tojást, az apróra vágott petrezselymet, ízesítjük sóval, majd összekeverjük;

  • elkészítjük a fasírtot is: a darált húshoz adjuk a 2 egész tojást, az apróra vágott vöröshagymát, a zsemlemorzsát, az összezúzott fokhagymát, az őrölt pirospaprikát és a sót. Jól eldolgozzuk, és két részre osztjuk;

  • az egyik adagot egy sütőpapírra terítjük, rálapítjuk a tojásmassza felét, majd rúdba göngyöljük;

  • a másik adagot ugyanígy elkészítjük;

  • a tetejüket megkenjük olajjal vagy zsírral, és 170 fokra előmelegített sütőben 40 perc alatt megsütjük;

  • szeletelve tálaljuk, köretet pedig tetszés szerint választunk hozzá.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Hirdetés

Recept Gasztroliget Repeta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Kimenekítenék Romániából a tinédzsergyilkost? A büntethetőség korhatárának csökkentéséért tüntettek Temesváron
Gólzáporos meccsen maradt alul a Sportklub az Ágyúsok ellen
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Székelyhon

Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Székelyhon

Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni
Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Székely Sport

Elutasították a fellebbezést, elveszítette a pályán megszerzett pontját a Sepsi OSK
Kimenekítenék Romániából a tinédzsergyilkost? A büntethetőség korhatárának csökkentéséért tüntettek Temesváron
Krónika

Kimenekítenék Romániából a tinédzsergyilkost? A büntethetőség korhatárának csökkentéséért tüntettek Temesváron
Gólzáporos meccsen maradt alul a Sportklub az Ágyúsok ellen
Székely Sport

Gólzáporos meccsen maradt alul a Sportklub az Ágyúsok ellen
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül

Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át

Benzinkúti túlélőcsomagok, backstage-luxus és legendás csalódások – a Turnékonyha második fogásában a DreamFlow mesél arról, hogyan alakul az evés rendje ott, ahol mindig a koncert az első.

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
2026. január 27., kedd

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
2026. január 26., hétfő

A mindennapok menüje

Ezt a válogatást akkor válasszuk, amikor nemcsak jól szeretnénk lakni, hanem igazán jóleső, kiegyensúlyozott falatokra vágyunk.

A mindennapok menüje
A mindennapok menüje
2026. január 26., hétfő

A mindennapok menüje
2026. január 24., szombat

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal

Ez igazi helyi klasszikus, ami egyszerű alapanyagokból készül, mégis gazdag ízvilágú fogás. A lassan főtt hagyma édessége, a füstölt hús karaktere és a puliszka tökéletesen kiegészíti egymást.

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
2026. január 24., szombat

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta

A saláta nem csak „nyúlkaja” és nem csak az fogyaszthatja, aki fogyókúrázik. Pontosan az ilyen tévhitek megcáfolására választott salátareceptet A pszichológus konyhája házigazdája, Dimény-Varga Tünde pszichológus és gasztroblogger.

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
2026. január 23., péntek

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?

A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó

Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.

Csokis keksz – videó
Csokis keksz – videó
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé

A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.

Nyújtózás a fény felé
Nyújtózás a fény felé
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó

Hagyományos sütőben is készíthető a fahéjas kelt csiga, de most air fryerben sütöttük meg ezt a finomságot.

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek

A téli időszak az étkezés szempontjából egy nehéz időszak. Hiába vannak tele az üzletek „friss” zöldséggel, gyümölccsel, a mesterséges termesztési körülmények miatt ezekben a terményekben sokkal kevesebb a mikrotápanyag.

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
2026. január 17., szombat

Amikor a magba zárt élet újjáéled: csírák és mikrozöldek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!