Az Egyik csata a másik után nyerte a legjobb film Oscarját, a másik nagy nyertes a Bűnösök lett

Fotó: Chris Torres/EPA/Agerpres
Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.
2026. március 16., 08:38
A 13 Oscar-díjra jelölt Egyik csata a másik után lett az Oscar-gála nagy győztese, miután hat kategóriában is elvitte az Oscar-szobrot. A díjazottak teljes listája ide kattintva nézhető.
Fotó: Warner Bros
Paul Thomas Anderson megkapta a legjobb rendezés díját, és a ceremónia végén stábjával, köztük a filmben szereplő Leonardo DiCaprióval és Teyana Taylorrel vonult fel a színpadra a legjobb film díjáért.
A lánya megmentéséért küzdő egykori forradalmárról szóló produkció vitte el
Ryan Coogler 16 Oscarra jelölt Bűnösök című filmje, amely a legjobb film kategóriában is versenyzett,
Autumn Durald Arkapaw, a Bűnösök operatőre vasárnap este történelmet írt Oscar-díjával: ő lett a kategória első női díjazottja – írja az MTI.
Coogler, aki a legjobb film és rendezés mezőnyében is jelölt volt, végül a legjobb eredeti forgatókönyv Oscarjával távozott.
Fotó: Warner Bros
A Dolby Színház közönsége állva ünnepelte az 1930-as években, a szegregáció korában játszódó vámpírfilmben ikerfivéreket alakító Michael B. Jordant, aki a legjobb színész Oscar-szobrát kapta.
A legjobb színésznőnek járó Oscart Jessie Buckley, a Hamnet című film főszereplője vehette át William Shakespeare gyermeke elvesztését gyászoló feleségének megformálásáért.
– köszönte meg az anyaságról szóló beszédében az amerikai filmakadémia elismerését, azt is elárulva, hogy maga is egy nyolchónapos kislány édesanyja.
Fotó: Agata Grzybowska/FOCUS FEATURES LLC.
A legjobb nemzetközi film Oscarját az Érzelmi érték című norvég film nyerte el. Joachim Trier családi drámája egy idősödő filmrendező és lányai bonyolult kapcsolatát ábrázolja. A rendező beszédében az amerikai írót és polgárjogi aktivistát, James Baldwint idézte, aki szerint „minden felnőtt felelős minden gyermekért”.
Fotó: Nordisk Film
Az este első Oscar-díját Amy Madigan, a Fegyverek című horrorfilm sztárja kapta a legjobb női mellékszereplő-kategóriában.
A gála kezdetén a díjátadó házigazdája, Conan O'Brien a Fegyverek menekülős jelenetét újraforgatva, a filmben boszorkányt alakító Amy Madigannek maszkírozva rontott be a legjobb film kategória produkcióiba, majd futott fel a Dolby Színház színpadára.
Bevezető monológjában arról is beszélt, hogy „kaotikus” napjainkban az Oscar-gála globális összetartó erő lehet, és egyúttal nemzetközi filmünnep is, hiszen 6 kontinens 31 filmje szerepel a jelöltek között. Azt is bejelentette, hogy
A 75 éves Amy Madigan Oscar-szobrát átvéve felidézte, hogy éppen 40 éve kapta első Oscar-jelölését a Még egy lehetőség című filmért, majd köszönetet mondott a díjért a film forgatókönyvíró-rendezőjének, Zach Creggernek, a Warner Bros. stúdiónak, és a közönség soraiban ülő férjének, Ed Harrisnek.
Fotó: Netflix
A legjobb animációs film díját a K-pop démonvadászok alkotóinak ítélte oda az amerikai filmakadémia, a rövid animációs filmek mezőnyéből pedig a The Girl Who Cried Pearls győzött.
Fotó: Warner Bros
Sean Penn, az Egyik csata a másik után című film sztárja kapta a legjobb férfi mellékszereplő díját, ám az immár háromszoros Oscar-díjas színész nem volt ott az Oscar-ceremónián, hogy átvegye a trófeát. „Ma este nem tudott eljönni, vagy nem akart” – mondta Kieran Culkin, miután bejelentette Penn győzelmét.
Fotó: Netflix
Guillermo Del Toro Frankenstein című filmje a jelmez, a haj és smink, valamint a produkciós tervezés kategóriában győzött.
Meglepetésre a legjobb kisjátékfilmes mezőnyből két produkció, a The Singers és a Two People Exchanging Saliva alkotói is elnyerték az Oscart.
A legjobb egész estés dokumentumfilm kategóriában David Borenstein és Pavel Talankin vehette át az Oscar-szobrot Senki tanár úr Putyin ellen című alkotásukért. A filmet egy orosz iskolában két évig forgató Talankin a díjat megköszönve „a gyerekeink nevében” szólított fel minden háború azonnali befejezésére.
A legjobb rövid dokumentumfilm kategóriában a szobrot az Üres szobák nyerte, amelyet az amerikai iskolai lövöldözésekben elhunyt diákok szobáiban forgattak.
A filmzenei kategória győzteseként a Bűnösök zeneszerzője, Ludwig Göransson léphetett az Oscar-színpadra. A svéd zeneszerző korábban az Oppenheimer és a Fekete párduc filmzenéjéért is megkapta az Oscar-díjat.
A legjobb eredeti filmdal díját a K-pop démonvadászokban elhangzó Goldennek ítélték oda, amelynek előadását élőben láthatta a Dolby Színház közönsége.
Fotó: F1-The Movie
A legjobb hang Oscarját az F1 alkotói vehették át. A legjobb látványeffektus díját pedig az Avatar: Tűz és hamu nyerte el.
A ceremónián a hagyományok szerint megemlékeztek az elmúlt évben távozott legendás filmes alkotókról és színészekről, köztük
Az arannyal bevont Oscar-szobrokat 24 kategóriában az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) mintegy 10 ezer szavazásra jogosult tagja ítélte oda.
