Az Egyik csata a másik után nyerte a legjobb film Oscarját, a másik nagy nyertes a Bűnösök lett

Fotó: Chris Torres/EPA/Agerpres

Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.

Tamás Attila

2026. március 16., 08:382026. március 16., 08:38

2026. március 16., 09:062026. március 16., 09:06

A 13 Oscar-díjra jelölt Egyik csata a másik után lett az Oscar-gála nagy győztese, miután hat kategóriában is elvitte az Oscar-szobrot. A díjazottak teljes listája ide kattintva nézhető.

Fotó: Warner Bros

Paul Thomas Anderson megkapta a legjobb rendezés díját, és a ceremónia végén stábjával, köztük a filmben szereplő Leonardo DiCaprióval és Teyana Taylorrel vonult fel a színpadra a legjobb film díjáért.

Hirdetés

A lánya megmentéséért küzdő egykori forradalmárról szóló produkció vitte el

a legjobb adaptált forgatókönyv, vágás, és az idén először átadott legjobb szereplőválogatás (casting) Oscar-díját is.

Ryan Coogler 16 Oscarra jelölt Bűnösök című filmje, amely a legjobb film kategóriában is versenyzett,

végül 4 díjat gyűjtött be az estén.

Autumn Durald Arkapaw, a Bűnösök operatőre vasárnap este történelmet írt Oscar-díjával: ő lett a kategória első női díjazottja – írja az MTI.

Coogler, aki a legjobb film és rendezés mezőnyében is jelölt volt, végül a legjobb eredeti forgatókönyv Oscarjával távozott.

Fotó: Warner Bros

A Dolby Színház közönsége állva ünnepelte az 1930-as években, a szegregáció korában játszódó vámpírfilmben ikerfivéreket alakító Michael B. Jordant, aki a legjobb színész Oscar-szobrát kapta.

A legjobb színésznőnek járó Oscart Jessie Buckley, a Hamnet című film főszereplője vehette át William Shakespeare gyermeke elvesztését gyászoló feleségének megformálásáért.

Idézet
Ma anyák napja van az Egyesült Királyságban, ezért ezt a beszédet az anyai szív csodálatos zűrzavarának szeretném szentelni”

– köszönte meg az anyaságról szóló beszédében az amerikai filmakadémia elismerését, azt is elárulva, hogy maga is egy nyolchónapos kislány édesanyja.

Fotó: Agata Grzybowska/FOCUS FEATURES LLC.

A legjobb nemzetközi film Oscarját az Érzelmi érték című norvég film nyerte el. Joachim Trier családi drámája egy idősödő filmrendező és lányai bonyolult kapcsolatát ábrázolja. A rendező beszédében az amerikai írót és polgárjogi aktivistát, James Baldwint idézte, aki szerint „minden felnőtt felelős minden gyermekért”.

Fotó: Nordisk Film

Az este első Oscar-díját Amy Madigan, a Fegyverek című horrorfilm sztárja kapta a legjobb női mellékszereplő-kategóriában.

A gála kezdetén a díjátadó házigazdája, Conan O'Brien a Fegyverek menekülős jelenetét újraforgatva, a filmben boszorkányt alakító Amy Madigannek maszkírozva rontott be a legjobb film kategória produkcióiba, majd futott fel a Dolby Színház színpadára.

Bevezető monológjában arról is beszélt, hogy „kaotikus” napjainkban az Oscar-gála globális összetartó erő lehet, és egyúttal nemzetközi filmünnep is, hiszen 6 kontinens 31 filmje szerepel a jelöltek között. Azt is bejelentette, hogy

a díjátadót jövőre már a YouTube közvetíti majd élőben.

A 75 éves Amy Madigan Oscar-szobrát átvéve felidézte, hogy éppen 40 éve kapta első Oscar-jelölését a Még egy lehetőség című filmért, majd köszönetet mondott a díjért a film forgatókönyvíró-rendezőjének, Zach Creggernek, a Warner Bros. stúdiónak, és a közönség soraiban ülő férjének, Ed Harrisnek.

Fotó: Netflix

A legjobb animációs film díját a K-pop démonvadászok alkotóinak ítélte oda az amerikai filmakadémia, a rövid animációs filmek mezőnyéből pedig a The Girl Who Cried Pearls győzött.

Fotó: Warner Bros

Sean Penn, az Egyik csata a másik után című film sztárja kapta a legjobb férfi mellékszereplő díját, ám az immár háromszoros Oscar-díjas színész nem volt ott az Oscar-ceremónián, hogy átvegye a trófeát. „Ma este nem tudott eljönni, vagy nem akart” – mondta Kieran Culkin, miután bejelentette Penn győzelmét.

Fotó: Netflix

Guillermo Del Toro Frankenstein című filmje a jelmez, a haj és smink, valamint a produkciós tervezés kategóriában győzött.

Meglepetésre a legjobb kisjátékfilmes mezőnyből két produkció, a The Singers és a Two People Exchanging Saliva alkotói is elnyerték az Oscart.

A legjobb egész estés dokumentumfilm kategóriában David Borenstein és Pavel Talankin vehette át az Oscar-szobrot Senki tanár úr Putyin ellen című alkotásukért. A filmet egy orosz iskolában két évig forgató Talankin a díjat megköszönve „a gyerekeink nevében” szólított fel minden háború azonnali befejezésére.

A legjobb rövid dokumentumfilm kategóriában a szobrot az Üres szobák nyerte, amelyet az amerikai iskolai lövöldözésekben elhunyt diákok szobáiban forgattak.

A filmzenei kategória győzteseként a Bűnösök zeneszerzője, Ludwig Göransson léphetett az Oscar-színpadra. A svéd zeneszerző korábban az Oppenheimer és a Fekete párduc filmzenéjéért is megkapta az Oscar-díjat.

A legjobb eredeti filmdal díját a K-pop démonvadászokban elhangzó Goldennek ítélték oda, amelynek előadását élőben láthatta a Dolby Színház közönsége.

Fotó: F1-The Movie

A legjobb hang Oscarját az F1 alkotói vehették át. A legjobb látványeffektus díját pedig az Avatar: Tűz és hamu nyerte el.

A stúdiók versenyében 11 díjjal a Warner Bros. vitte el a pálmát. Náluk készült az Egyik csata a másik után és a Bűnösök is.

A ceremónián a hagyományok szerint megemlékeztek az elmúlt évben távozott legendás filmes alkotókról és színészekről, köztük

Robert Redfordról, Rob Reinerről, Diane Keatonről és a januárban elhunyt Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendezőről, Tarr Béláról is.

Az arannyal bevont Oscar-szobrokat 24 kategóriában az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) mintegy 10 ezer szavazásra jogosult tagja ítélte oda.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

2026. március 16., hétfő

Üzemanyagárak: nem várt következményei lehetnek az ársapkának a kormányfő szerint

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint alapos elemzésre van szükség az üzemanyagárak esetleges hatósági korlátozása előtt, mert az állami beavatkozásoknak nem várt mellékhatásaik is lehetnek.

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Hegyi levegő, ásványvíz, gyógyulás – balneológiai kezelések Tusnádfürdőn

Tusnádfürdő balneológiai hagyományai ma is élnek: a Hotel Tusnád kezelőbázisán a természetes gyógytényezők és a modern fizioterápia segítik a mozgásszervi és keringési betegségek kezelését – sok vendég már évtizedek óta visszajár a kúrákra.

2026. március 16., hétfő

Támogatásigénylés: a pénzmagoknak ágyaznak meg a gazdák hétfőtől

Idén majdnem három hónapig tart az egységes mezőgazdasági támogatások kérelmezési időszaka. Hétfőtől 79 féle juttatásra nyújthatnak be támogatásigénylést a gazdák az APIA-hoz.

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

Semjén Zsolt Gyergyószentmiklóson: küldetésünk, hogy megmaradjunk

Felemelő volt, amikor 120 gyermek és fiatal egy hangon énekelte az „Egy szabad országért” című dalt. Ez volt a március 15-i gyergyószentmiklósi ünnepség legmeghatóbb pillanata. Az eseménynek két ország miniszterelnök-helyettesei is részesei voltak.

2026. március 15., vasárnap

Így mutatnak a székelyek piros-fehér-zöldben március 15-én

Székelyföld-szerte jelen voltunk a március 15-i ünnepségeken, képes anyagunkban abból adunk ízelítőt, hogy Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, Székelyudvarhelytől Sepsiszentgyörgyig hogyan ünnepeltek a székelyek.

2026. március 15., vasárnap

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje idézte meg a forradalom hangulatát Marosvásárhelyen

A kis közösségükben elismert, a magyarságért sokat tevékenykedő hétköznapi hősöket tüntettek ki vasárnap délután Könyv és Gyertya díjjal Marosvásárhelyen. Az alkalmat a legendás Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje tette emlékezetessé.

Hirdetés
2026. március 15., vasárnap

A székely hősök emléke ma is összegyűjti a közösséget Nyergestetőn

Koszorúzással, beszédekkel, néptánccal és imával emlékeztek meg vasárnap késő délután Nyergestetőn az 1848–1849-es szabadságharc hőseiről. A történelmi helyszínen tartott ünnepségen több százan rótták le tiszteletüket a székely honvédek előtt.

2026. március 15., vasárnap

Répássy Róbert Sepsiszentgyörgyön: a magyarok Istene és a székelyek őrizzék meg Székelyföldet

„A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek” – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár.

2026. március 15., vasárnap

Tűz pusztít a jeddi erdő közelében, a lángok egy ház kerítésére is átterjedtek

Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.

Hirdetés
