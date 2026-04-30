Történelmi mélypontra került a lej az euróhoz képest

Történelmi mélypontra gyengült csütörtökön a román deviza az euróhoz képest: a Román Nemzeti Bank (BNR) 5,1417 lejes hivatalos árfolyamot állapított meg, ami 4,13 banis (0,8 százalékos) emelkedést jelent az előző napi 5,1004 lejhez képest.

A román fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben is veszített értékéből: a dollár árfolyama 0,84 százalékkal (3,70 banival) 4,3965 lejre nőtt a szerdai 4,3595 lejről.

A svájci frank jegyzése szintén új történelmi csúcsot ért el: a BNR 5,5821 lejes árfolyamot közölt, szemben az előző napi 5,5181 lejjel. Ez 1,16 százalékos (6,40 banis) növekedést jelent.

Az arany grammonkénti ára is emelkedett, 638,3798 lejről 653,5585 lejre – írja az Agerpres.