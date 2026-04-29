Máris átlépte a pszichológiai küszöböt a lejjel szemben az euró

Fotó: László Ildikó
A Román Nemzeti Bank (BNR) szerdán 5,1004 lej/euró hivatalos árfolyamot jelentett be, ez pedig az első alkalom az elmúlt egy évben, hogy az európai valuta átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt. Legutóbb 2025. május 16-án volt 5,1 lej fölött az euró, akkor az árfolyam 5,1033 lejen volt.
A lejre nehezedő nyomás már szerdán reggel érezhető volt a bankközi piacon, ahol az ügyletek már 5,1 lej fölött zajlottak, a politikai és gazdasági bizonytalanságok által uralt környezetben – írja elemzőkre hivatkozva a Digi24 hírportál.
Az árfolyam alakulása egy olyan időszakban történik, amikor a bukaresti politikai válság elhúzódni látszik, ami közvetlenül befolyásolhatja a befektetői bizalmat. A költségvetési hiány csökkentésével kapcsolatos bizonytalanság és a kormányzati instabilitás lehetnek a fő tényezők, amelyek nyomást gyakorolnak a lejre – magyarázzák a szakértők, akik közül többen is későbbre várták e küszöb átlépést. Amiben viszont egyetértenek, hogy
Noha a jelenlegi árfolyam átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt, még mindig elmarad a 2025. május 8-án feljegyzett történelmi csúcstól, amikor a BNR 5,1222 lejes referenciaárfolyamot jelentett be egy euróra.
Mint a hírportálnál emlékeztetnek, ezt a negatív rekordot annak a politikai eseménysorozatnak az idején jegyezhettük fel, amikor a megismételt elnökválasztás második fordulójába Nicușor Dan és George Simion jutott be.
Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
Első házként elfogadta szerdán a szenátus azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy igazgatótanácsi döntéssel betiltsák a mobiltelefonok használatát az iskolában.
Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.
Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.
Április 29-én elhunyt Czegő Zoltán (1938–2026) költő, író, újságíró – közölte a szerző halálhírét a Magyar Írószövetség. A több elismerést kapott szerző számos verseskötete, elbeszélése, novellája, regénye és publicisztikája jelent meg.
Az alkotmánybíróság szerdán közölte, hogy helyt adott a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) beadványának és alkotmányellenesnek nyilvánította a közszolgálati televízió és rádió vezetőtanácsi tagjainak kinevezéséről szóló parlamenti határozatokat.
Nagy mennyiségű szemetet dobott ki a csíkszeredai Suta-tó mellett, ötvenezer lejes bírságot kapott érte egy helyi cég, amelyet nemrég sikerült azonosítania a Csíkszeredai Helyi Rendőrségnek.
A gyimesbükki Fejér Sándor joggal nevezhette magát a sors kegyeltjének, hiszen a csodával határos módon maradt életben a Bilibók-tetőn, s került messzi földre. Idegenből hazaküldött levelei a szülőföldszeretet szépirodalmi igényű megnyilvánulásai.
Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.
Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.
szóljon hozzá!