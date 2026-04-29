Máris átlépte a pszichológiai küszöböt a lejjel szemben az euró

A Román Nemzeti Bank (BNR) szerdán 5,1004 lej/euró hivatalos árfolyamot jelentett be, ez pedig az első alkalom az elmúlt egy évben, hogy az európai valuta átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt. Legutóbb 2025. május 16-án volt 5,1 lej fölött az euró, akkor az árfolyam 5,1033 lejen volt.

A lejre nehezedő nyomás már szerdán reggel érezhető volt a bankközi piacon, ahol az ügyletek már 5,1 lej fölött zajlottak, a politikai és gazdasági bizonytalanságok által uralt környezetben – írja elemzőkre hivatkozva a Digi24 hírportál.

Az árfolyam alakulása egy olyan időszakban történik, amikor a bukaresti politikai válság elhúzódni látszik, ami közvetlenül befolyásolhatja a befektetői bizalmat. A költségvetési hiány csökkentésével kapcsolatos bizonytalanság és a kormányzati instabilitás lehetnek a fő tényezők, amelyek nyomást gyakorolnak a lejre – magyarázzák a szakértők, akik közül többen is későbbre várták e küszöb átlépést. Amiben viszont egyetértenek, hogy