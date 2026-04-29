Máris átlépte a pszichológiai küszöböt a lejjel szemben az euró

Fotó: László Ildikó

A Román Nemzeti Bank (BNR) szerdán 5,1004 lej/euró hivatalos árfolyamot jelentett be, ez pedig az első alkalom az elmúlt egy évben, hogy az európai valuta átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt. Legutóbb 2025. május 16-án volt 5,1 lej fölött az euró, akkor az árfolyam 5,1033 lejen volt.

Székelyhon

2026. április 29., 19:082026. április 29., 19:08

A lejre nehezedő nyomás már szerdán reggel érezhető volt a bankközi piacon, ahol az ügyletek már 5,1 lej fölött zajlottak, a politikai és gazdasági bizonytalanságok által uralt környezetben – írja elemzőkre hivatkozva a Digi24 hírportál.

Az árfolyam alakulása egy olyan időszakban történik, amikor a bukaresti politikai válság elhúzódni látszik, ami közvetlenül befolyásolhatja a befektetői bizalmat. A költségvetési hiány csökkentésével kapcsolatos bizonytalanság és a kormányzati instabilitás lehetnek a fő tényezők, amelyek nyomást gyakorolnak a lejre – magyarázzák a szakértők, akik közül többen is későbbre várták e küszöb átlépést. Amiben viszont egyetértenek, hogy

a jelenlegi előrejelzések folyamatos leértékelődési tendenciát jeleznek 2026 végéig.

Noha a jelenlegi árfolyam átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt, még mindig elmarad a 2025. május 8-án feljegyzett történelmi csúcstól, amikor a BNR 5,1222 lejes referenciaárfolyamot jelentett be egy euróra.

Mint a hírportálnál emlékeztetnek, ezt a negatív rekordot annak a politikai eseménysorozatnak az idején jegyezhettük fel, amikor a megismételt elnökválasztás második fordulójába Nicușor Dan és George Simion jutott be.

2026. április 29., szerda

Magyar Péter: hamarosan érkeznek az uniós források Magyarországra

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Betilthatják a mobilokat az iskolákban – a szenátus rábólintott a tervezetre

Első házként elfogadta szerdán a szenátus azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy igazgatótanácsi döntéssel betiltsák a mobiltelefonok használatát az iskolában.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Dán kiskereskedelmi üzletlánc lép be a román piacra

Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Megkapta az utolsó döfést a Novák-törvény

Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Elhunyt Czegő Zoltán költő, író, újságíró

Április 29-én elhunyt Czegő Zoltán (1938–2026) költő, író, újságíró – közölte a szerző halálhírét a Magyar Írószövetség. A több elismerést kapott szerző számos verseskötete, elbeszélése, novellája, regénye és publicisztikája jelent meg.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Igazat adott az AUR-nak az alkotmánybíróság: több helyre jogosultak a közmédia vezetőségében

Az alkotmánybíróság szerdán közölte, hogy helyt adott a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) beadványának és alkotmányellenesnek nyilvánította a közszolgálati televízió és rádió vezetőtanácsi tagjainak kinevezéséről szóló parlamenti határozatokat.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Ötvenezer lejébe került egy cégnek az illegális szemétlerakás

Nagy mennyiségű szemetet dobott ki a csíkszeredai Suta-tó mellett, ötvenezer lejes bírságot kapott érte egy helyi cég, amelyet nemrég sikerült azonosítania a Csíkszeredai Helyi Rendőrségnek.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Szülőföld utáni sóvárgás levelekbe öntve

A gyimesbükki Fejér Sándor joggal nevezhette magát a sors kegyeltjének, hiszen a csodával határos módon maradt életben a Bilibók-tetőn, s került messzi földre. Idegenből hazaküldött levelei a szülőföldszeretet szépirodalmi igényű megnyilvánulásai.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Az elnök szerint Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi nyugatbarát irányvonalát

Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Nicușor Dan: Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben

Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.

2026. április 29., szerda

