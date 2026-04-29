Elhunyt Czegő Zoltán költő, író, újságíró

Czegő Zoltán 2023-ban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült • Fotó: Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa

Április 29-én elhunyt Czegő Zoltán (1938–2026) költő, író, újságíró – közölte a szerző halálhírét a Magyar Írószövetség. A több elismerést kapott szerző számos verseskötete, elbeszélése, novellája, regénye és publicisztikája jelent meg.

2026. április 29., 17:052026. április 29., 17:05

Czegő Zoltán 1938. június 18-án született Bukarestben. A középiskolát Sepsiszentgyörgyön végezte, 1955-ben érettségizett a Székely Mikó Kollégiumban, ahol alapító tagja volt a kollégium népi együttesének, illetve ő írta meg 1969-ben az iskola himnuszát Igazat vallani címen. 1957-től a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen pedagógia–magyar szakos tanári képzésen folytatta tanulmányait. Ezt követően 1967-ig tanított Korondon, majd 1968-ban visszatért Sepsiszentgyörgyre, ahol a frissen alapított Megyei Tükör belső munkatársa lett.

1988-ban a Kommunista Párt eltiltotta cikkei közlésétől és a laptól. 1988-ban menedékjogot kért Magyarországon, üzemi újságíró lett; 1991-től a Magyar Fórum főmunkatársa, 1992-től az Új Magyarország belső munkatársa. 2010-ben, már nyugdíjasként költözött vissza Sepsiszentgyörgyre. 2012 és 2016 között a Helyi Tanács tagjaként munkálkodott. A Székely Hírmondó főmunkatársa volt. 1966-tól közölt verseket; a második Forrás-nemzedék költője volt. Pogány liturgia című első verseskötete 1970-ben látott napvilágot.

Pályája során verseskötetei mellett számos elbeszélése, novellája, regénye, publicisztikája jelent meg. 2004-ben az Irodalmi Jelen regénypályázatán Időrianás című regényével különdíjat nyert. Czegő Zoltán összes versei – 1970–2020 című gyűjteményes kötetét a Tortoma Kiadó jelentette meg két kötetben 2021-ben. Munkásságát Sepsiszentgyörgy önkormányzata 2020-ben Pro Urbe-díjjal ismerte el. 2023-ban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott.

Temetéséről később intézkednek, emlékét kegyelettel megőrzik – közölte a Magyar Írószövetség.

Hirdetés

Magyar Péter: hamarosan érkeznek az uniós források Magyarországra

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.

Hirdetés
Betilthatják a mobilokat az iskolákban – a szenátus rábólintott a tervezetre

Első házként elfogadta szerdán a szenátus azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a középiskolák számára, hogy igazgatótanácsi döntéssel betiltsák a mobiltelefonok használatát az iskolában.

Dán kiskereskedelmi üzletlánc lép be a román piacra

Belép a román piacra a Normal dán kiskereskedelmi vállalat – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál információ alapján.

Megkapta az utolsó döfést a Novák-törvény

Az alkotmánybíróság szerdai döntése szerint sérti az alkotmányt az a törvénytervezet, amely szerint a romániai kluboknak a hivatalos mérkőzéseken legalább 40 százalékban hazai sportolókat kell szerepeltetniük a 2026–2027-es szezontól.

Hirdetés
Igazat adott az AUR-nak az alkotmánybíróság: több helyre jogosultak a közmédia vezetőségében

Az alkotmánybíróság szerdán közölte, hogy helyt adott a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) beadványának és alkotmányellenesnek nyilvánította a közszolgálati televízió és rádió vezetőtanácsi tagjainak kinevezéséről szóló parlamenti határozatokat.

Ötvenezer lejébe került egy cégnek az illegális szemétlerakás

Nagy mennyiségű szemetet dobott ki a csíkszeredai Suta-tó mellett, ötvenezer lejes bírságot kapott érte egy helyi cég, amelyet nemrég sikerült azonosítania a Csíkszeredai Helyi Rendőrségnek.

Szülőföld utáni sóvárgás levelekbe öntve

A gyimesbükki Fejér Sándor joggal nevezhette magát a sors kegyeltjének, hiszen a csodával határos módon maradt életben a Bilibók-tetőn, s került messzi földre. Idegenből hazaküldött levelei a szülőföldszeretet szépirodalmi igényű megnyilvánulásai.

Hirdetés
Az elnök szerint Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi nyugatbarát irányvonalát

Nicușor Dan államelnök szerdán kijelentette, meggyőződése, hogy Románia a bizalmatlansági indítvány esetleges elfogadása után is megőrzi Nyugat-barát irányvonalát.

Nicușor Dan: Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben

Románia képes megvédeni magát a drónincidensekkel szemben, hozzávetőleg egy éven belül teljesen működőképes lesz a védelmi rendszer – jelentette ki szerdán Nicușor Dan államfő.

Felolvasták a bizalmatlansági indítvány szövegét a parlamentben

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.

Hirdetés
