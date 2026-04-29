Elhunyt Czegő Zoltán költő, író, újságíró

Április 29-én elhunyt Czegő Zoltán (1938–2026) költő, író, újságíró – közölte a szerző halálhírét a Magyar Írószövetség. A több elismerést kapott szerző számos verseskötete, elbeszélése, novellája, regénye és publicisztikája jelent meg.

Czegő Zoltán 1938. június 18-án született Bukarestben. A középiskolát Sepsiszentgyörgyön végezte, 1955-ben érettségizett a Székely Mikó Kollégiumban, ahol alapító tagja volt a kollégium népi együttesének, illetve ő írta meg 1969-ben az iskola himnuszát Igazat vallani címen. 1957-től a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen pedagógia–magyar szakos tanári képzésen folytatta tanulmányait. Ezt követően 1967-ig tanított Korondon, majd 1968-ban visszatért Sepsiszentgyörgyre, ahol a frissen alapított Megyei Tükör belső munkatársa lett.

1988-ban a Kommunista Párt eltiltotta cikkei közlésétől és a laptól. 1988-ban menedékjogot kért Magyarországon, üzemi újságíró lett; 1991-től a Magyar Fórum főmunkatársa, 1992-től az Új Magyarország belső munkatársa. 2010-ben, már nyugdíjasként költözött vissza Sepsiszentgyörgyre. 2012 és 2016 között a Helyi Tanács tagjaként munkálkodott. A Székely Hírmondó főmunkatársa volt. 1966-tól közölt verseket; a második Forrás-nemzedék költője volt. Pogány liturgia című első verseskötete 1970-ben látott napvilágot.

Pályája során verseskötetei mellett számos elbeszélése, novellája, regénye, publicisztikája jelent meg. 2004-ben az Irodalmi Jelen regénypályázatán Időrianás című regényével különdíjat nyert. Czegő Zoltán összes versei – 1970–2020 című gyűjteményes kötetét a Tortoma Kiadó jelentette meg két kötetben 2021-ben. Munkásságát Sepsiszentgyörgy önkormányzata 2020-ben Pro Urbe-díjjal ismerte el. 2023-ban Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott.

Temetéséről később intézkednek, emlékét kegyelettel megőrzik – közölte a Magyar Írószövetség.