Most sem teljesen tiszta a Kis-Küküllő vize, de a sótalanítók legalább jól működnek

A Kis Küküllő vize most sem tiszta • Fotó: Haáz Vince

A Kis Küküllő vize most sem tiszta

Fotó: Haáz Vince

A felszerelt sótalanító berendezések folyamatosan működnek, hiszen a Kis-Küküllő vize most is több sót tartalmaz, mint kellene. Az Aquaserv igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy fel vannak készülve a Korond-patak esetleges áradására.

Simon Virág

2026. április 29., 13:512026. április 29., 13:51

Hamarosan szomorú évfordulója lesz a parajdi parajdi sóbányával történt szerencsétlenségnek, aminek jelentős kihatása volt Maros megyei településekre is, hiszen a Kis-Küküllő vize tengervíz sósságúvá vált és hónapokig több tízezer otthonban nem tudtak minőségi csapvizet biztosítani.

Működnek a sótalanítók

Az Aquaserv igazgatója, Sipos Levente a Székelyhonnak elmondta, idén is adódhatnak gondok a Korond-patakkal és a Kis-Küküllő vizének sótartalmával, ám most már fel vannak erre készülve.

„A folyó vize most sem teljesen tiszta, a sótartalma időnként átlépi a megengedett értéket, a dicsőszentmártoni, gyulakutai és küküllőszéplaki vízüzemeknél felszerelt sótalanító berendezések működnek. Úgy vannak beállítva, hogy

Idézet
amint a nyers víz sótartalma átlépi a megengedett mennyiséget, bekapcsolnak és tisztítják a vizet.”

A bözödújfalusi víztározó vize részmegoldás lesz

Az igazgató jelezte, hogy a kedden aláírt nagyberuházás részeként kiépítenek egy újabb vezetéket, ami az erdőszentgyörgyi vízüzemet a bözödújfalusi víztározóból látja majd el. De nem csak a nyersvíz biztosítását oldják meg, hanem

egy olyan ellátási hálózatot hoznak létre, ami a Kis-Küküllő menti települések egy részét tiszta vízzel látja el.

Ez azt jelenti, hogy többé nem fog a folyótól függni a lakosság vízellátása Erdőszentgyörgytől Gyulakután át Balavásárig és Kóródszentmártonig.

Sipos Levente kiemelte: mivel ez a terv több éve kész volt már, nem tudták azt megváltoztatni,

nem tudták meghosszabbítani a vezetéket, hogy a Kis-Küküllő mentén fekvő többi településre, például Mikefalvára és Bonyhára is kiterjedjen.

Ez a két település továbbra is a dicsőszentmártoni vízüzemből lesz ellátva.

Mint ismert, a Kis Küküllő sótartalmának drasztikus megnövekedése után az Aquaserv azt kérte a környezetvédelmi minisztériumtól, hogy támogassa egy új vezeték kiépítését, ami a bödözújfalusi tóból látna el minden települést Erdőszentgyörgy és Dicsőszentmárton között, beletérve a várost is. Ezt az elképzelést azonban a környezetvédelmi minisztérium egyelőre nem támogatja.

2026. április 29., szerda

Felolvasták a bizalmatlansági indítvány szövegét a parlamentben

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén felolvasták az Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványt.

2026. április 29., szerda

Kelemen Hunor: a PSD és az AUR nem mutatott fel életképes alternatívát a Bolojan-kormányra

Kelemen Hunor szerint egy életképes alternatívát is fel kellene mutatniuk azoknak, akik meg akarják buktatni a kormányt.

2026. április 29., szerda

Húsz évre ítélték az orotvai gyilkosság elkövetőjét

A Hargita Megyei Törvényszék első fokon húsz év letöltendő szabadságvesztésre ítélte P. Zoltánt, aki a Gyergyóditróhoz tartozó Orotván tavaly elkövetett emberölés miatt került a vádlottak padjára. Az ítélet nem jogerős.

2026. április 29., szerda

Reagált Kelemen Hunor Zakariás Zoltán kilépésére az RMDSZ-frakcióból

Kelemen Hunor szerdán kijelentette, hogy Zakariás Zoltán képviselő kétszer is az RMDSZ támogatásával jutott be a parlamentbe, most pedig „gondolt egyet”, és most független akar lenni.

2026. április 29., szerda

A következő napokban ismét 10 lej körülre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára

Az Intelligens Energia Egyesület (AEI) elnöke, Dumitru Chisăliță szerint a következő napokban 9,4-9,6 lejre emelkedhet a gázolaj literenkénti ára.

2026. április 29., szerda

Antal Árpád a kormányválságról: nincsenek véletlenek

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem véletlen, hogy a kormányválság „éppen most robban ki, amikor a katonák, rendőrök, titkosszolgálatok előjogai kerülnének terítékre”. A Bolojan-kormányról május 5-én szavaznak a parlamentben.

2026. április 29., szerda

PNL-alelnök a kormányválságról: egy korrupt rendszer áll szemben egy reformpárti irányzattal

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke, Ciprian Ciucu szerint Romániában nincs törésvonal az európai elkötelezettségű erők táborában, hanem egy privilégiumait őrző „korrupt rendszer” és egy reformpárti irányzat áll szemben egymással.

2026. április 29., szerda

Lemondtak tisztségeikről a PSD politikusai

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szerdán bejelentette, hogy valamennyi államtitkári, államtitkárhelyettesi, prefektusi és alprefektusi tisztséget betöltő politikusa benyújtotta lemondását – írja az Agerpres.

2026. április 29., szerda

Újabb dróntámadások voltak a román-ukrán határ közelében

Oroszország újabb dróntámadást hajtott végre ukrajnai polgári és infrastrukturális célpontok ellen Izmail térségében, a Tulcea megyei folyami határ közelében, szerdára virradóra.

2026. április 29., szerda

Sok még a kérdőjel az új közalkalmazotti bértörvény körül

A hét végén várhatóan közvitára bocsátja a kormány az egységes közalkalmazotti bértörvény új tervezetét, ha sikerül politikai megállapodásra jutni – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

