Most sem teljesen tiszta a Kis-Küküllő vize, de a sótalanítók legalább jól működnek

A Kis Küküllő vize most sem tiszta
Fotó: Haáz Vince
A felszerelt sótalanító berendezések folyamatosan működnek, hiszen a Kis-Küküllő vize most is több sót tartalmaz, mint kellene. Az Aquaserv igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy fel vannak készülve a Korond-patak esetleges áradására.
Hamarosan szomorú évfordulója lesz a parajdi parajdi sóbányával történt szerencsétlenségnek, aminek jelentős kihatása volt Maros megyei településekre is, hiszen a Kis-Küküllő vize tengervíz sósságúvá vált és hónapokig több tízezer otthonban nem tudtak minőségi csapvizet biztosítani.
Az Aquaserv igazgatója, Sipos Levente a Székelyhonnak elmondta, idén is adódhatnak gondok a Korond-patakkal és a Kis-Küküllő vizének sótartalmával, ám most már fel vannak erre készülve.
A sós víz miatt sok hal elpusztult
Fotó: Haáz Vince
„A folyó vize most sem teljesen tiszta, a sótartalma időnként átlépi a megengedett értéket, a dicsőszentmártoni, gyulakutai és küküllőszéplaki vízüzemeknél felszerelt sótalanító berendezések működnek. Úgy vannak beállítva, hogy
Az igazgató jelezte, hogy a kedden aláírt nagyberuházás részeként kiépítenek egy újabb vezetéket, ami az erdőszentgyörgyi vízüzemet a bözödújfalusi víztározóból látja majd el. De nem csak a nyersvíz biztosítását oldják meg, hanem
Ez azt jelenti, hogy többé nem fog a folyótól függni a lakosság vízellátása Erdőszentgyörgytől Gyulakután át Balavásárig és Kóródszentmártonig.
A sótalanító berendezések működnek
Fotó: Novák Levente közösségi oldala
Sipos Levente kiemelte: mivel ez a terv több éve kész volt már, nem tudták azt megváltoztatni,
Ez a két település továbbra is a dicsőszentmártoni vízüzemből lesz ellátva.
Mint ismert, a Kis Küküllő sótartalmának drasztikus megnövekedése után az Aquaserv azt kérte a környezetvédelmi minisztériumtól, hogy támogassa egy új vezeték kiépítését, ami a bödözújfalusi tóból látna el minden települést Erdőszentgyörgy és Dicsőszentmárton között, beletérve a várost is. Ezt az elképzelést azonban a környezetvédelmi minisztérium egyelőre nem támogatja.
Fotó: Haáz Vince
