Most sem teljesen tiszta a Kis-Küküllő vize, de a sótalanítók legalább jól működnek

A Kis Küküllő vize most sem tiszta

A felszerelt sótalanító berendezések folyamatosan működnek, hiszen a Kis-Küküllő vize most is több sót tartalmaz, mint kellene. Az Aquaserv igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy fel vannak készülve a Korond-patak esetleges áradására.

Simon Virág 2026. április 29., 13:512026. április 29., 13:51

Hamarosan szomorú évfordulója lesz a parajdi parajdi sóbányával történt szerencsétlenségnek, aminek jelentős kihatása volt Maros megyei településekre is, hiszen a Kis-Küküllő vize tengervíz sósságúvá vált és hónapokig több tízezer otthonban nem tudtak minőségi csapvizet biztosítani. Működnek a sótalanítók Az Aquaserv igazgatója, Sipos Levente a Székelyhonnak elmondta, idén is adódhatnak gondok a Korond-patakkal és a Kis-Küküllő vizének sótartalmával, ám most már fel vannak erre készülve. Hirdetés

A sós víz miatt sok hal elpusztult Fotó: Haáz Vince

„A folyó vize most sem teljesen tiszta, a sótartalma időnként átlépi a megengedett értéket, a dicsőszentmártoni, gyulakutai és küküllőszéplaki vízüzemeknél felszerelt sótalanító berendezések működnek. Úgy vannak beállítva, hogy

amint a nyers víz sótartalma átlépi a megengedett mennyiséget, bekapcsolnak és tisztítják a vizet.”

A bözödújfalusi víztározó vize részmegoldás lesz Az igazgató jelezte, hogy a kedden aláírt nagyberuházás részeként kiépítenek egy újabb vezetéket, ami az erdőszentgyörgyi vízüzemet a bözödújfalusi víztározóból látja majd el. De nem csak a nyersvíz biztosítását oldják meg, hanem

egy olyan ellátási hálózatot hoznak létre, ami a Kis-Küküllő menti települések egy részét tiszta vízzel látja el.

Ez azt jelenti, hogy többé nem fog a folyótól függni a lakosság vízellátása Erdőszentgyörgytől Gyulakután át Balavásárig és Kóródszentmártonig.

A sótalanító berendezések működnek Fotó: Novák Levente közösségi oldala

Sipos Levente kiemelte: mivel ez a terv több éve kész volt már, nem tudták azt megváltoztatni,

nem tudták meghosszabbítani a vezetéket, hogy a Kis-Küküllő mentén fekvő többi településre, például Mikefalvára és Bonyhára is kiterjedjen.

Ez a két település továbbra is a dicsőszentmártoni vízüzemből lesz ellátva. Mint ismert, a Kis Küküllő sótartalmának drasztikus megnövekedése után az Aquaserv azt kérte a környezetvédelmi minisztériumtól, hogy támogassa egy új vezeték kiépítését, ami a bödözújfalusi tóból látna el minden települést Erdőszentgyörgy és Dicsőszentmárton között, beletérve a várost is. Ezt az elképzelést azonban a környezetvédelmi minisztérium egyelőre nem támogatja.