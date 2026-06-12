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Teljesen átszervezik a magyarországi közmédiát

• Fotó: Wikipédia

Fotó: Wikipédia

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Benyújtották az Országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken, a javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét, megszüntetné a jelenlegi közalapítványi-MTVA-s modellt, különválasztaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre.

Székelyhon

2026. június 12., 21:122026. június 12., 21:12

A Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők által jegyzett dokumentum szerint a megszűnő Közszolgálati Közalapítvány helyett létrejönne a Független Közmédia Testület, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolná az új közszolgálati médiacégek felett – írja az MTI.

Az MTVA beolvadna a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. lenne.

Ez vinné tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat.

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A javaslat szerint újra létrejönne az önálló MTI Nonprofit Zrt., vagyis a nemzeti hírügynökséget külön közszolgálati médiatartalom-szolgáltatóként állítanák vissza. Változás továbbá, hogy a jelenlegi MTVA helyett Sajtóalap jönne létre, amely nem a közmédia működtetését, hanem a független médiatartalom-szolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és „az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek” támogatását szolgálná.

A törvényjavaslat indokolásában az áll: a közszolgálati médiának kiemelt szerepe van a hiteles tájékoztatásban, a nemzeti kultúra és önazonosság közvetítésében, valamint a társadalmi párbeszéd elősegítésében. Ezeket a feladatokat a 2010 utáni közmédia nem látta el megfelelően – tették hozzá.

Magyarország
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