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Otthonuk kertjében találkozott a medvével két kisgyerek Lövétén

Szerencsére nem támadt rá a gyerekekre a nagyvad

Szerencsére nem támadt rá a gyerekekre a nagyvad

Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület

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Házuk kertjében ment szembe egy medvével két kisgyerek szerdán délután Lövétén. Mivel veszélyessé vált a helyzet, ártalmatlanítani kellett a nagyvadat. A példány nagyjából kéthete folyamatosan bejárt a településre.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 11., 11:562026. június 11., 11:56

2026. június 11., 12:582026. június 11., 12:58

A házuk villanypásztorral és kerítéssel is körbevett kertjében játszott két kisgyerek szerdán fényes nappal,

amikor egy medvét pillantottak meg a gyümölcsfák között

– mesélt az esetről Lázár Levente, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vadőre. Mint mondta, a kislány sikított félelmében, édesanyja pedig azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívó számot.

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A hatóságok helyszínre érkezésekor már felbőszült állapotban volt a nagyvad, amely éppen elhagyta volna a lakott területet, ezért a helyzet veszélyességét mérlegelő bizottság vezetője a kilövés mellett döntött – mesélte a medvét végül leterítő vadőr. Mint fogalmazott:

áldott szerencse, hogy nem támadt a gyerekekre az agresszívvá vált példány.

• Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület Galéria

Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület

A szakembertől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt két hétben folyamatosan, napszaktól függetlenül bejárt a településen lévő portákra a medve, amely három-négy éves lehetett.

A korábbi segélyhívásokat követően elriasztották az egyedet, ám most már jóval veszélyesebb volt a helyzet.

Ebben az időszakban az emberek többnyire a mezőn dolgoznak a gyerekek pedig olykor magukra vannak otthon, ezért is félelmetes, ha egy medve rendszeresen bejár a portákra”

– fogalmazott Lázár.

Udvarhelyszék Lövéte medve
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