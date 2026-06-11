Otthonuk kertjében találkozott a medvével két kisgyerek Lövétén

Szerencsére nem támadt rá a gyerekekre a nagyvad
Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület
Házuk kertjében ment szembe egy medvével két kisgyerek szerdán délután Lövétén. Mivel veszélyessé vált a helyzet, ártalmatlanítani kellett a nagyvadat. A példány nagyjából kéthete folyamatosan bejárt a településre.
2026. június 11., 11:562026. június 11., 11:56
2026. június 11., 12:582026. június 11., 12:58
A házuk villanypásztorral és kerítéssel is körbevett kertjében játszott két kisgyerek szerdán fényes nappal,
– mesélt az esetről Lázár Levente, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vadőre. Mint mondta, a kislány sikított félelmében, édesanyja pedig azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívó számot.
A hatóságok helyszínre érkezésekor már felbőszült állapotban volt a nagyvad, amely éppen elhagyta volna a lakott területet, ezért a helyzet veszélyességét mérlegelő bizottság vezetője a kilövés mellett döntött – mesélte a medvét végül leterítő vadőr. Mint fogalmazott:
Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület
A szakembertől azt is megtudtuk, hogy az elmúlt két hétben folyamatosan, napszaktól függetlenül bejárt a településen lévő portákra a medve, amely három-négy éves lehetett.
A korábbi segélyhívásokat követően elriasztották az egyedet, ám most már jóval veszélyesebb volt a helyzet.
– fogalmazott Lázár.
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