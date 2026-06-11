Otthonuk kertjében találkozott a medvével két kisgyerek Lövétén

Házuk kertjében ment szembe egy medvével két kisgyerek szerdán délután Lövétén. Mivel veszélyessé vált a helyzet, ártalmatlanítani kellett a nagyvadat. A példány nagyjából kéthete folyamatosan bejárt a településre.

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amikor egy medvét pillantottak meg a gyümölcsfák között

– mesélt az esetről Lázár Levente, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vadőre. Mint mondta, a kislány sikított félelmében, édesanyja pedig azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívó számot.

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A hatóságok helyszínre érkezésekor már felbőszült állapotban volt a nagyvad, amely éppen elhagyta volna a lakott területet, ezért a helyzet veszélyességét mérlegelő bizottság vezetője a kilövés mellett döntött – mesélte a medvét végül leterítő vadőr. Mint fogalmazott: