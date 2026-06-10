Negatív maradt a természetes szaporulat Romániában áprilisban

Idén áprilisban is negatív volt a természetes szaporulat Romániában, a halálozások száma az 1,8-szorosa volt az élve születésekének.

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Az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból, melyet az Agerpres szemlézett, 2026 negyedik hónapjában márciushoz képest az élve születések száma 0,3 százalékkal (27-tel) 10.655-re, a halálozások száma pedig 1353-mal 19.413-ra csökkent. 10.023 férfi, illetve 9390 nő halt meg áprilisban. Ugyanakkor 61 egy év alatti csecsemő halálozott el, kettővel több, mint márciusban.

A statisztikák szerint az idei negyedik hónapban az összes halálozás 42 százalékát a 80 évesek és ennél idősebbek, 28 százalékát a 70-79 évesek, 16 százalékát a 60-69 évesek korosztályában regisztrálták.

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A legkevesebb halálozás a 0-4 évesek (81), az 5-19 évesek (45) és a 20-29 évesek (84) korcsoportjában történt. Az INS adatai szerint