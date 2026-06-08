A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve

A gyerekeket is riogatta a leterített medve
Fotó: Olvasói felvétel
Bár eredetileg csikót próbált elejteni egy agresszív székelyvarsági medve, később rátámadt és megkergette a vasárnap esti riasztásra kiérkező hatóságokat. Kénytelenek voltak ártalmatlanítani a nagyvadat.
„Nem gondoltam volna, hogy 57 éves koromban megtanít egy medve gumicsizmában futni az aszfalton” – ez volt az első reakciója Pál Lajos székelyvarsági polgármesternek, amikor a vasárnap esti medveriasztásról érdeklődtünk.
Az elöljárótól megtudtuk, hogy vasárnap este tíz óra előtt nem sokkal tárcsázták a 112-es segélyhívószámot, hogy
A villanypásztorral elkerített területen lovak, illetve egy csikó legelt, vélhetően ez vonzotta oda az éhes nagyvadat. A rémült, menekülni próbáló jószágok elszakították a villanypásztort, de a csikó nem tudta követni őket, így visszatértek, hogy védelmezzék azt. A gazda is megpróbálta elriasztani a támadót, de nem járt sikerrel.
Fotó: Olvasói felvétel
A segélyhívást követően a helyszínre sietett a törvény által előírt bizottság, a vadászok pedig riasztólövéseket adtak le.
– idézte fel a történéseket a polgármester. Ekkor már nem volt mit tenni, kiadta a kilövési parancsot, amit egyik helyszínen lévő vadász végre is hajtott. „Annyira remegett a kezem és a lábam a jegyzőkönyv megírásakor, hogy alig tudtam írni” – mondta Pál.
Pál Lajos azt is elmondta, hogy már „ismerték” az ártalmatlanított egyedet, hiszen többször is bejárt a településre. Sok esetbe a portákon próbált élelmiszer keresni, ahol egyebek mellett kinti sütőket borogatott fel és kacsákat is ölt.
Hasonló eset az is, amikor a tavaszi szemétszedésen részvevő tanulók látták az egyedet a település központjának közelében” – részletezte a polgármester. Mint mondta, a helyiek már megszokták a medve jelenlétét, így sok esetben nem is értesítették erről a hatóságokat.
A polgármester rámutatott, hogy a település más részein is látnak medvéket, de sok esetben azokat az emberek kergetik el, nem is jelentik. Ettől függetlenül szerinte van olyan helyzet, amikor nélkülözhetetlen a hatóságok jelenléte.
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