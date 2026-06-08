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A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve

A gyerekeket is riogatta a leterített medve

A gyerekeket is riogatta a leterített medve

Fotó: Olvasói felvétel

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Bár eredetileg csikót próbált elejteni egy agresszív székelyvarsági medve, később rátámadt és megkergette a vasárnap esti riasztásra kiérkező hatóságokat. Kénytelenek voltak ártalmatlanítani a nagyvadat.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 08., 12:222026. június 08., 12:22

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„Nem gondoltam volna, hogy 57 éves koromban megtanít egy medve gumicsizmában futni az aszfalton” – ez volt az első reakciója Pál Lajos székelyvarsági polgármesternek, amikor a vasárnap esti medveriasztásról érdeklődtünk.

Elmenekült, majd a jelenlévőkre rontott

Az elöljárótól megtudtuk, hogy vasárnap este tíz óra előtt nem sokkal tárcsázták a 112-es segélyhívószámot, hogy

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medve tört be egy gazda telkére a központi temetőtől 100 méterre.

A villanypásztorral elkerített területen lovak, illetve egy csikó legelt, vélhetően ez vonzotta oda az éhes nagyvadat. A rémült, menekülni próbáló jószágok elszakították a villanypásztort, de a csikó nem tudta követni őket, így visszatértek, hogy védelmezzék azt. A gazda is megpróbálta elriasztani a támadót, de nem járt sikerrel.

• Fotó: Olvasói felvétel Galéria

Fotó: Olvasói felvétel

A segélyhívást követően a helyszínre sietett a törvény által előírt bizottság, a vadászok pedig riasztólövéseket adtak le.

A körülbelül négyéves medve ekkor ugyan távozott az erdő irányába, ám kisvártatva hirtelen kiugrott a sűrűből, két lábra állt és a jelenlévőkre rontott

– idézte fel a történéseket a polgármester. Ekkor már nem volt mit tenni, kiadta a kilövési parancsot, amit egyik helyszínen lévő vadász végre is hajtott. „Annyira remegett a kezem és a lábam a jegyzőkönyv megírásakor, hogy alig tudtam írni” – mondta Pál.

A gyerekekre is veszélyt jelentett

Pál Lajos azt is elmondta, hogy már „ismerték” az ártalmatlanított egyedet, hiszen többször is bejárt a településre. Sok esetbe a portákon próbált élelmiszer keresni, ahol egyebek mellett kinti sütőket borogatott fel és kacsákat is ölt.

Idézet
Nemrégiben az iskola igazgatónője hívott fel, hogy ez a medve kiugrott a hazafelé sétáló gyerekek elé. Szerencsére akkor nem történt baj, hiszen a gyerekek higgadtak maradtak és végül kerülőúton tértek haza.

Hasonló eset az is, amikor a tavaszi szemétszedésen részvevő tanulók látták az egyedet a település központjának közelében” – részletezte a polgármester. Mint mondta, a helyiek már megszokták a medve jelenlétét, így sok esetben nem is értesítették erről a hatóságokat.

A polgármester rámutatott, hogy a település más részein is látnak medvéket, de sok esetben azokat az emberek kergetik el, nem is jelentik. Ettől függetlenül szerinte van olyan helyzet, amikor nélkülözhetetlen a hatóságok jelenléte.

Udvarhelyszék
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