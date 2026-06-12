Gazdát cserélt a csíkszeredai bevásárlóközpontot

A csíkszeredai bevásárlópark felvásárlásával belép a román piacra a cseh Star Capital Finance – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál nyomán.

Székelyhon 2026. június 12., 18:492026. június 12., 18:49

A Hargita megye székhelyén található Nest Csíkszereda bevásárlópark 17 540 négyzetméteres, 2020-ban nyílt meg. A Star Capital Finance megvásárolta a 2022-ben átadott Bákó megyei Nest Moinești kiskereskedelmi parkot is, amely 15 ezer négyzetméteres.

A tranzakció hozzávetőleges értéke 40 millió euró

– derül ki a vállalat közleményéből. Hirdetés A két bevásárlópark az RC Europe ingatlanfejlesztő révén mostanáig is cseh tulajdonban volt. „Románia az egyik legvonzóbb ingatlanpiac Közép- és Kelet-Európában, a belépésünk erre a piacra regionális stratégiánk logikus következménye. Az első felvásárlásunk számára stabil bérlői körrel és valós értéknövekedési potenciállal rendelkező ingatlanokat kerestünk” – nyilatkozta Josef Malir, a Star Capital Finance társtulajdonosa és vezérigazgatója.