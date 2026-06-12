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Gazdát cserélt a csíkszeredai bevásárlóközpontot

• Fotó: NEST Miercurea Ciuc/Facebook

Fotó: NEST Miercurea Ciuc/Facebook

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A csíkszeredai bevásárlópark felvásárlásával belép a román piacra a cseh Star Capital Finance – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál nyomán.

Székelyhon

2026. június 12., 18:492026. június 12., 18:49

A Hargita megye székhelyén található Nest Csíkszereda bevásárlópark 17 540 négyzetméteres, 2020-ban nyílt meg. A Star Capital Finance megvásárolta a 2022-ben átadott Bákó megyei Nest Moinești kiskereskedelmi parkot is, amely 15 ezer négyzetméteres.

A tranzakció hozzávetőleges értéke 40 millió euró

– derül ki a vállalat közleményéből.

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A két bevásárlópark az RC Europe ingatlanfejlesztő révén mostanáig is cseh tulajdonban volt.

„Románia az egyik legvonzóbb ingatlanpiac Közép- és Kelet-Európában, a belépésünk erre a piacra regionális stratégiánk logikus következménye. Az első felvásárlásunk számára stabil bérlői körrel és valós értéknövekedési potenciállal rendelkező ingatlanokat kerestünk” – nyilatkozta Josef Malir, a Star Capital Finance társtulajdonosa és vezérigazgatója.

A 2004-ben alapított Star Capital Finance 22 ingatlanegyüttest működtet Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában. A cégcsoport aktívumainak az értéke meghaladja a 930 millió eurót.

Csíkszék Csíkszereda Gazdaság
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