Gazdát cserélt a csíkszeredai bevásárlóközpontot

Fotó: NEST Miercurea Ciuc/Facebook
A csíkszeredai bevásárlópark felvásárlásával belép a román piacra a cseh Star Capital Finance – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál nyomán.
A Hargita megye székhelyén található Nest Csíkszereda bevásárlópark 17 540 négyzetméteres, 2020-ban nyílt meg. A Star Capital Finance megvásárolta a 2022-ben átadott Bákó megyei Nest Moinești kiskereskedelmi parkot is, amely 15 ezer négyzetméteres.
– derül ki a vállalat közleményéből.
A két bevásárlópark az RC Europe ingatlanfejlesztő révén mostanáig is cseh tulajdonban volt.
„Románia az egyik legvonzóbb ingatlanpiac Közép- és Kelet-Európában, a belépésünk erre a piacra regionális stratégiánk logikus következménye. Az első felvásárlásunk számára stabil bérlői körrel és valós értéknövekedési potenciállal rendelkező ingatlanokat kerestünk” – nyilatkozta Josef Malir, a Star Capital Finance társtulajdonosa és vezérigazgatója.
A 2004-ben alapított Star Capital Finance 22 ingatlanegyüttest működtet Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában. A cégcsoport aktívumainak az értéke meghaladja a 930 millió eurót.
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