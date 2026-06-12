Elhunyt Nagy Antal, a Márton Áron Főgimnázium egykori matematika- és fizikatanára

Életének 86-ik évében elhunyt Nagy Antal csíkszeredai pedagógus, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori matematika- és fizikatanára.

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„Szomorúan búcsúzunk egykori kollégánktól, Nagy Antal Istvántól, aki közel négy évtizeden át volt iskolánk matematika- és fizikatanára, valamint közösségünk meghatározó pedagógusegyénisége” – olvasható a főgimnázium Facebook-oldalán közzétett megemlékezésben.

Mint az egykori iskolaközössége írja, rendkívüli tudása, széles körű műveltsége és a tanítás iránti rendíthetetlen elkötelezettsége kollégái és egykori tanítványai számára egyaránt emlékezetes marad.

„Szenvedélyesen tanított és magyarázott, a tudás átadása mellett a megismerés örömét is igyekezett továbbadni.