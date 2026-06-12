Elhunyt Nagy Antal, a Márton Áron Főgimnázium egykori matematika- és fizikatanára

Fotó: Veres Nándor
Életének 86-ik évében elhunyt Nagy Antal csíkszeredai pedagógus, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori matematika- és fizikatanára.
2026. június 12., 23:192026. június 12., 23:19
2026. június 12., 23:192026. június 12., 23:19
„Szomorúan búcsúzunk egykori kollégánktól, Nagy Antal Istvántól, aki közel négy évtizeden át volt iskolánk matematika- és fizikatanára, valamint közösségünk meghatározó pedagógusegyénisége” – olvasható a főgimnázium Facebook-oldalán közzétett megemlékezésben.
Mint az egykori iskolaközössége írja, rendkívüli tudása, széles körű műveltsége és a tanítás iránti rendíthetetlen elkötelezettsége kollégái és egykori tanítványai számára egyaránt emlékezetes marad.
„Szenvedélyesen tanított és magyarázott, a tudás átadása mellett a megismerés örömét is igyekezett továbbadni.
– áll a megemlékezésben.
Nagy Antallal a Csíki Hírlap 2014-ben, az Ezüst Évek rovatban készített interjút, amiből többek között kiderül, hogy a pedagógus korábban csillagásznak és gépészmérnöknek is készült, azonban a sors azzal a tanintézménnyel kötötte össze ahol az édesapja, a néhai Nagy Rezső megteremtette a modern testnevelés-oktatást.
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