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A házban lőtték ki az anyamedvét, bocsait Hargita megyébe hoznák – videóval

A Bucsecs-hegység lábánál, gyönyörű helyen fekszik Bușteni városa • Fotó: Székelyhon

A Bucsecs-hegység lábánál, gyönyörű helyen fekszik Bușteni városa

Fotó: Székelyhon

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Kétszer is behatolt egy buşteni-i házba egy anyamedve bocsaival pénteken, míg végül kilőtték a délután folyamán. A három bocs közül az egyik halálosan megsérült, a másik kettő pedig az erdőbe menekült. Pénteken kora este még keresték, hogy – sajtóinformációk szerint – a Hargita megyei Balánbányán található medve-visszavadítóba vigyék.

Székelyhon

2026. június 12., 18:482026. június 12., 18:48

2026. június 12., 19:002026. június 12., 19:00

A Prahova-völgyi város polgármesteri hivatalának sajtóközleménye szerint a 112-es segélyhívón értesítették pénteken a hatóságokat, miszerint

egy anyamedve három boccsal együtt egy városi háztartásban tartózkodik.

A helyszínre az illetékes egységek vonultak ki, és meg is erősítették az állatok jelenlétét az adott területen. Ezt követően megszervezték a beavatkozó csapatot és figyelemmel kísérték a helyzetet, beleértve a szomszédos ingatlanokat is.

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„A délután folyamán az állatok visszatértek ugyanahhoz a házhoz, a jelenlévő hatóságok pedig magas kockázatúnak értékelték helyzetet. A beavatkozás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlott, és

Idézet
az akció során a kifejlett példányt kilőtték. Az egyik bocs is megsérült és elpusztult, a másik kettő pedig visszahúzódott az erdőbe”

– írja a News.ro a buşteni-i városháza közleményére hivatkozva.

A két életben maradt, de elmenekült bocsot keresik, hogy a Hargita megyei Balánbányán található medve-visszavadítóba vigyék.

A népszerű turistalátványosságtól, a Cantacuzino-kastélytól nem messze is látták a medvét • Fotó: Székelyhon Galéria

A népszerű turistalátványosságtól, a Cantacuzino-kastélytól nem messze is látták a medvét

Fotó: Székelyhon

Egy helybéli pénteken a déli órákban videóra vette, amint egy anyamedve és egy bocs behatol az édesapja – egy 90 évnél idősebb férfi – házába. A felvételek abban az utcában készültek, amely mintegy 150 méterre található a turisták körében rendkívül népszerű Cantacuzino-kastélytól. A helyiek szerint az anyamedvét a napokban többször is látták a környéken, fényes nappal is.

Hargita megye Belföld medve
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