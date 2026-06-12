A házban lőtték ki az anyamedvét, bocsait Hargita megyébe hoznák – videóval

Kétszer is behatolt egy buşteni-i házba egy anyamedve bocsaival pénteken, míg végül kilőtték a délután folyamán. A három bocs közül az egyik halálosan megsérült, a másik kettő pedig az erdőbe menekült. Pénteken kora este még keresték, hogy – sajtóinformációk szerint – a Hargita megyei Balánbányán található medve-visszavadítóba vigyék.

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A Prahova-völgyi város polgármesteri hivatalának sajtóközleménye szerint a 112-es segélyhívón értesítették pénteken a hatóságokat, miszerint

A helyszínre az illetékes egységek vonultak ki, és meg is erősítették az állatok jelenlétét az adott területen. Ezt követően megszervezték a beavatkozó csapatot és figyelemmel kísérték a helyzetet, beleértve a szomszédos ingatlanokat is.

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„A délután folyamán az állatok visszatértek ugyanahhoz a házhoz, a jelenlévő hatóságok pedig magas kockázatúnak értékelték helyzetet. A beavatkozás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlott, és