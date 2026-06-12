Az USR sem szavazza meg a Tomac-kormányt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem szavaz bizalmat a parlamentben Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök kormányának – közölte Dominic Fritz pártelnök az alakulat Politikai Bizottságának pénteki ülése után.

Székelyhon 2026. június 12., 18:582026. június 12., 18:58 2026. június 12., 19:302026. június 12., 19:30

Fritz szerint a párt vezetőtestülete több mint 90 százalékos többséggel hozta meg a döntést, miután tárgyaltak Eugen Tomackal, és az állampolgárokkal is egyeztettek – írja az Agerpres. Az USR elnöke elmondta, meglátásuk szerint a jelenlegi helyzetben egy technokrata kormány nem lenne működőképes, mert

„valójában senki nem felelne a döntésekért”, és így nem lehet véget vetni a válságnak.

Dominic Fritz szerint nem volt könnyű az USR számára meghozni a döntést. Azt is megjegyezte, hogy a vezetőtestület határozata nem irányul sem az általuk nagyra becsült Eugen Tomac kijelölt kormányfő, sem Nicușor Dan államfő ellen, akinek osztják a szélsőségesség veszélyével kapcsolatos aggodalmait. Hirdetés „Ma azonban kötelességünk őszintének lenni önmagunkhoz és az állampolgárokhoz. (...) Egy technokrata kormány csak arra lenne megoldás, hogy elfedjen egy egyszerű igazságot: a Szociáldemokrata Párt egy hajóban akar evezni a Románok Egyesüléséért Szövetséggel és egy Európa-barát többséggel is;

úgy akar hatalmon maradni, hogy közben semmiért sem vállalja a felelősséget”

– fogalmazott. Hozzátette, egy technokrata kormányban „nem tudni, ki adja az utasításokat és ki viseli a következményeket”, és ez nem szolgálja az állampolgárok javát, akik „tisztánlátást és elszámoltathatóságot” szeretnének. Fritz szerint ezt az álláspontot osztják a választók is, ezt az üzenetet juttatták el hozzájuk a közösségi médián keresztül és az utcai beszélgetéseik alkalmával. Fritz azt is hangsúlyozta,

nyitottak lennének arra, hogy a PNL-vel, az RMDSZ-szel, valamint a nemzeti kisebbségek frakciójával közösen alakítsanak kormányt,