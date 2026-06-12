Az USR sem szavazza meg a Tomac-kormányt

Fotó: Facebook/USR
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem szavaz bizalmat a parlamentben Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök kormányának – közölte Dominic Fritz pártelnök az alakulat Politikai Bizottságának pénteki ülése után.
2026. június 12., 18:582026. június 12., 18:58
2026. június 12., 19:302026. június 12., 19:30
Fritz szerint a párt vezetőtestülete több mint 90 százalékos többséggel hozta meg a döntést, miután tárgyaltak Eugen Tomackal, és az állampolgárokkal is egyeztettek – írja az Agerpres.
Az USR elnöke elmondta, meglátásuk szerint a jelenlegi helyzetben egy technokrata kormány nem lenne működőképes, mert
Dominic Fritz szerint nem volt könnyű az USR számára meghozni a döntést. Azt is megjegyezte, hogy a vezetőtestület határozata nem irányul sem az általuk nagyra becsült Eugen Tomac kijelölt kormányfő, sem Nicușor Dan államfő ellen, akinek osztják a szélsőségesség veszélyével kapcsolatos aggodalmait.
„Ma azonban kötelességünk őszintének lenni önmagunkhoz és az állampolgárokhoz. (...) Egy technokrata kormány csak arra lenne megoldás, hogy elfedjen egy egyszerű igazságot: a Szociáldemokrata Párt egy hajóban akar evezni a Románok Egyesüléséért Szövetséggel és egy Európa-barát többséggel is;
– fogalmazott.
Hozzátette, egy technokrata kormányban „nem tudni, ki adja az utasításokat és ki viseli a következményeket”, és ez nem szolgálja az állampolgárok javát, akik „tisztánlátást és elszámoltathatóságot” szeretnének. Fritz szerint ezt az álláspontot osztják a választók is, ezt az üzenetet juttatták el hozzájuk a közösségi médián keresztül és az utcai beszélgetéseik alkalmával.
Fritz azt is hangsúlyozta,
és ha ennek a megoldásnak nincs támogatottsága, a polgárokra kell bízni a döntést, és előre hozott választásokat kell kiírni.
Csütörtökön a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Országos Politikai Bürója is úgy döntött, hogy nem támogatja Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását – jelentette ki csütörtökön Ilie Bolojan.
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