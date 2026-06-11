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Nem támogatja Tomac kormányának beiktatását a PNL

Ilie Bolojan megbízott kormányfő pártja nem támogatja Eugen Tomac kabinetjének beiktatását • Fotó: gov.ro

Ilie Bolojan megbízott kormányfő pártja nem támogatja Eugen Tomac kabinetjének beiktatását

Fotó: gov.ro

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását – jelentette ki csütörtökön Ilie Bolojan.

Székelyhon

2026. június 11., 14:042026. június 11., 14:04

2026. június 11., 14:542026. június 11., 14:54

A pártelnök és ügyvivő miniszterelnök az alakulat Országos Politikai Bürójának ülése után számolt be a döntésről. Elmondása szerint

a PNL frakciói vagy nem vesznek részt a bizalmi szavazáson, vagy jelen lesznek, de nem szavaznak.

Bolojan azzal indokolta pártja döntését, hogy a jelenlegi helyzetben egy stabil parlamenti támogatás nélküli kormány nem lenne képes továbbvinni az ország számára fontos és szükséges reformokat.

Idézet
Jelen pillanatban ez nem megoldás Románia számára”

– jelentette ki az Agerpres tudósítása szerint.

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A liberális pártelnök szerint egy politikai támogatás nélküli kormány „legfeljebb a túlélésben reménykedhet”, és kevésbé hatékony, mint egy kisebbségi kormány.

Azzal is érvelt, hogy ebben a formában nem lenne támogatottsága a parlamentben azoknak a döntéseknek és intézkedéseknek, amelyeket a költségvetési hiány és az ország általános gazdasági helyzete miatt mindenképpen meg kell majd hoznia a kormánynak. Ugyanakkor így várhatóan számos olyan javaslat napirendre fog kerülni a parlamenti bizottságokban, amelyek „jól csengenek”, és

mivel nem őket terheli a kormányzás felelőssége, a képviselők és szenátorok jelentős része akkor is meg fogja szavazni ezeket, ha nyilvánvalóan a költségvetési kiadások növekedését vagy a bevételek csökkenését vonják maguk után.

Ezzel pedig Románia megszegi a vállalásait.

A PNL elnöke emlékeztetett, hogy több mint egy hónappal ezelőtt a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) közös bizalmatlansági indítványukkal megbuktatták a kormányt, amelynek a PSD is tagja volt. Ezután azonban Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök nem tartott igényt a miniszterelnöki pozícióra, pártja pedig nem tudott megoldást javasolni az általuk generált politikai válságra.

„A jelenlegi konstrukció legfeljebb arra jó, hogy mentesítse a PSD-t a felelősség alól. Ezt azért mondom, mert nincsen rendjén, hogy nem vállalod a kormányzás felelősségét, de egy bizonyos összetételű kormány révén megpróbálsz bebiztosítani magadnak néhány minisztériumot (...) Ez helytelen és erkölcstelen” – fogalmazott.

Belföld
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