Nem támogatja Tomac kormányának beiktatását a PNL

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem támogatja Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök kormányának beiktatását – jelentette ki csütörtökön Ilie Bolojan.

Székelyhon 2026. június 11., 14:042026. június 11., 14:04 2026. június 11., 14:542026. június 11., 14:54

A pártelnök és ügyvivő miniszterelnök az alakulat Országos Politikai Bürójának ülése után számolt be a döntésről. Elmondása szerint

a PNL frakciói vagy nem vesznek részt a bizalmi szavazáson, vagy jelen lesznek, de nem szavaznak.

Bolojan azzal indokolta pártja döntését, hogy a jelenlegi helyzetben egy stabil parlamenti támogatás nélküli kormány nem lenne képes továbbvinni az ország számára fontos és szükséges reformokat.

Jelen pillanatban ez nem megoldás Románia számára”

– jelentette ki az Agerpres tudósítása szerint. Hirdetés A liberális pártelnök szerint egy politikai támogatás nélküli kormány „legfeljebb a túlélésben reménykedhet”, és kevésbé hatékony, mint egy kisebbségi kormány. Azzal is érvelt, hogy ebben a formában nem lenne támogatottsága a parlamentben azoknak a döntéseknek és intézkedéseknek, amelyeket a költségvetési hiány és az ország általános gazdasági helyzete miatt mindenképpen meg kell majd hoznia a kormánynak. Ugyanakkor így várhatóan számos olyan javaslat napirendre fog kerülni a parlamenti bizottságokban, amelyek „jól csengenek”, és

mivel nem őket terheli a kormányzás felelőssége, a képviselők és szenátorok jelentős része akkor is meg fogja szavazni ezeket, ha nyilvánvalóan a költségvetési kiadások növekedését vagy a bevételek csökkenését vonják maguk után.