Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán: politikai és gazdasági káosz felé tart Magyarország

A Fidesz szombati tisztújító kongresszusán Orbán Viktor elismerte, hogy a választási vereségért őt terheli a felelősség, ugyanakkor bírálta az új kormány politikáját, és arról beszélt, hogy az ország politikai és gazdasági káosz felé tart.

Székelyhon 2026. június 13., 13:082026. június 13., 13:08

A választási vereség okait elemezte, a Fidesz megújításának szükségességéről beszélt, valamint az ország jelenlegi helyzetét is értékelte Orbán Viktor a párt 32. tisztújító kongresszusán, szombaton Budapesten. A politikus tíz pontban foglalta össze a választási kudarc okait. Egyebek mellett arról beszélt, hogy

a Fidesz választási üzenetei nem működtek megfelelően, későn ismerték fel ellenfelük előnyét, és tévesen mérték fel a várható részvételt.

Szerinte az ellenfél mozgósítási módszerei hatékonyabbnak bizonyultak, miközben a Fidesz nem tudott megfelelően reagálni a korrupciós vádakra és az ellene folytatott kampányokra.

Orbán Viktor úgy vélte, a párt a digitális térben is súlyos vereséget szenvedett,

és azt állította, hogy a külföldről irányított algoritmusok jelentős mértékben kedveztek a kormányváltást támogató tartalmaknak. Hozzátette, a háborús veszélyről szóló üzeneteiket ellenfelük sikeresen semlegesítette. A Hirdetés volt miniszterelnök szerint gazdasági téren sem találták meg azt a politikát, amely az általános európai gazdasági visszaesés közepette is eredményes lehetett volna. Ugyanakkor hangsúlyozta, nem vállaltak olyan gazdasági és szociális ígéreteket, amelyek teljesítését nem tartották reálisnak. Beszédében elismerte, hogy

a választási vereségért őt terheli a felelősség, ezért mondott le pártelnöki tisztségéről, és ezért kezdeményezte a tisztújító kongresszus összehívását is.

Orbán Viktor a kongresszust megelőző sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Magyarország politikai és gazdasági káosz felé tart, az ellenzék feladata pedig az, hogy segítsen megakadályozni az ország káoszba süllyedését. A kongresszuson ennek lehetőségeiről is tanácskoznak. A politikus szerint a nyár végére a Fidesznek ismét erős és rendezett közösséggé kell válnia.

Úgy vélte, ősszel derül majd ki, meddig fogadják el az emberek a jelenlegi kormány politikáját,