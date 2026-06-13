Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz élére

Fotó: Facebook/Orbán Viktor
Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének, a párt szombaton Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes voksból 729-cel erősítették meg tisztségében az egyetlen jelöltként induló pártelnököt.
Orbán Viktor 1993 és 2000 között, majd 2003 óta megszakítás nélkül vezeti a Fideszt. Legutóbb 2023 novemberében választották újra a párt élére. A kongresszus négy alelnököt is választott.
Ők Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos helyét veszik át az alelnöki testületben.
A küldöttek elfogadták az országos választmány beszámolóját, valamint az országos elnökség előterjesztését is, amely a választási vereség okait elemző dokumentumot és a párt küldetéséről szóló nyilatkozatot is tartalmazta. A kongresszus politikai határozatot fogadott el a migrációs paktum elutasításáról, továbbá
A résztvevők módosították a párt alapszabályát is. Ennek értelmében megszűnik a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt, a párt szervezeti felépítése pedig a jövőben az önkormányzati struktúrához igazodik.
Az országos elnökség létszáma 28 főre bővül. A testületet a húsz vármegyei és fővárosi elnök, az országos választmány elnöke, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezető, valamint a kongresszus által megválasztott elnök és a négy alelnök alkotja.
A kongresszus kezdetén 901 küldött mandátumát igazolták. A határozatképességhez 451 küldött jelenléte, a minősített többséget igénylő döntésekhez pedig 676 szavazat volt szükséges.
A Fidesz szombati tisztújító kongresszusán Orbán Viktor elismerte, hogy a választási vereségért őt terheli a felelősség, ugyanakkor bírálta az új kormány politikáját, és arról beszélt, hogy az ország politikai és gazdasági káosz felé tart.
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