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Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz élére

• Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

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Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének, a párt szombaton Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes voksból 729-cel erősítették meg tisztségében az egyetlen jelöltként induló pártelnököt.

Székelyhon

2026. június 13., 17:302026. június 13., 17:30

Orbán Viktor 1993 és 2000 között, majd 2003 óta megszakítás nélkül vezeti a Fideszt. Legutóbb 2023 novemberében választották újra a párt élére. A kongresszus négy alelnököt is választott.

Tisztségében megerősítették Gál Kinga európai parlamenti képviselőt, míg új alelnökként Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint kapott bizalmat.

Ők Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos helyét veszik át az alelnöki testületben.

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A küldöttek elfogadták az országos választmány beszámolóját, valamint az országos elnökség előterjesztését is, amely a választási vereség okait elemző dokumentumot és a párt küldetéséről szóló nyilatkozatot is tartalmazta. A kongresszus politikai határozatot fogadott el a migrációs paktum elutasításáról, továbbá

tiltakozott a „demokratikusan megválasztott közjogi tisztségviselők erőszakos elmozdítása” ellen.

A résztvevők módosították a párt alapszabályát is. Ennek értelmében megszűnik a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt, a párt szervezeti felépítése pedig a jövőben az önkormányzati struktúrához igazodik.

A Fideszben ezentúl települési csoportok és vármegyei választmányok működnek majd.

Az országos elnökség létszáma 28 főre bővül. A testületet a húsz vármegyei és fővárosi elnök, az országos választmány elnöke, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezető, valamint a kongresszus által megválasztott elnök és a négy alelnök alkotja.

A kongresszus kezdetén 901 küldött mandátumát igazolták. A határozatképességhez 451 küldött jelenléte, a minősített többséget igénylő döntésekhez pedig 676 szavazat volt szükséges.

Külföld Magyarország Politika
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