Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz élére

Újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökének, a párt szombaton Budapesten megtartott 32. tisztújító kongresszusán. A küldöttek titkos szavazáson 737 érvényes voksból 729-cel erősítették meg tisztségében az egyetlen jelöltként induló pártelnököt.

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Orbán Viktor 1993 és 2000 között, majd 2003 óta megszakítás nélkül vezeti a Fideszt. Legutóbb 2023 novemberében választották újra a párt élére. A kongresszus négy alelnököt is választott.

Tisztségében megerősítették Gál Kinga európai parlamenti képviselőt, míg új alelnökként Bóka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint kapott bizalmat.

A küldöttek elfogadták az országos választmány beszámolóját, valamint az országos elnökség előterjesztését is, amely a választási vereség okait elemző dokumentumot és a párt küldetéséről szóló nyilatkozatot is tartalmazta. A kongresszus politikai határozatot fogadott el a migrációs paktum elutasításáról, továbbá

Ők Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos helyét veszik át az alelnöki testületben.

A résztvevők módosították a párt alapszabályát is. Ennek értelmében megszűnik a választókerületi rendszer és a regionális igazgatói poszt, a párt szervezeti felépítése pedig a jövőben az önkormányzati struktúrához igazodik.

A Fideszben ezentúl települési csoportok és vármegyei választmányok működnek majd.

Az országos elnökség létszáma 28 főre bővül. A testületet a húsz vármegyei és fővárosi elnök, az országos választmány elnöke, a magyar és az európai parlamenti frakcióvezető, valamint a kongresszus által megválasztott elnök és a négy alelnök alkotja.

A kongresszus kezdetén 901 küldött mandátumát igazolták. A határozatképességhez 451 küldött jelenléte, a minősített többséget igénylő döntésekhez pedig 676 szavazat volt szükséges.