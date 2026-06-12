Javítani mentek, egy élet megtakarításával távoztak az idős nő lakásából

Négy férfinél tartottak házkutatást a Kovászna megyei rendőrök Maros és Beszterce-Naszód megyében: az illetőket azzal gyanúsítják, hogy ellopták egy 84 éves sepsiszentgyörgyi nő 14 ezer eurós megtakarítását.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Kovászna megyei rendőrség korábbi vizsgálatai szerint négy, 25 és 35 év közötti férfi egy kereskedelmi társaság alkalmazottjának adta ki magát, és az erkélyen elvégzendő javításokra hivatkozva jutott be egy idős sepsiszentgyörgyi nő otthonába.

A Legfelső Semmítő- és Ítélőszék koordinálásával megszervezett akció keretében június 10-én a sepsiszentgyörgyi városi rendőrség bűnügyi nyomozói négy ingatlanban tartottak házkutatást Maros és Beszterce-Naszód megyében.

Kihasználva, hogy a lakás tulajdonosa nem felügyelte őket folyamatosan, a tettesek elloptak 14 ezer eurót, vagyis az idős nő összes megtakarított pénzét.

Ezután ebédszünet ürügyén távoztak a lakásból, azt ígérve, hogy később visszatérnek befejezni a munkát, de erre már nem került sor. A nő ezután ellenőrizte a lakást, és ekkor fedezte fel, hogy hiányzik a pénz.

A házkutatások során összesen 900 eurót és 3700 lejt találtak, valamint különböző jegyzeteket és más tárgyakat, amelyeket bizonyítékként lefoglaltak.