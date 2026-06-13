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Nicușor Dan: a bányászjárás a demokrácia elleni erőszak szimbóluma

• Fotó: Facebook/Nicușor Dan

Fotó: Facebook/Nicușor Dan

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A bányászjárás áldozatai előtt tisztelgett szombaton Nicușor Dan államfő Bukarestben. Az elnök szerint az 1990-es események a román demokrácia egyik legsötétebb fejezetét jelentik.

Székelyhon

2026. június 13., 12:502026. június 13., 12:50

Koszorút helyezett el szombat reggel Nicușor Dan államfő az 1990. június 13–15-i bányászjárás áldozatainak bukaresti emlékművénél, majd az X közösségi oldalon közzétett üzenetében emlékezett meg a történtekről. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az 1990-es nyár máig fájdalmas sebként él a román társadalom emlékezetében.

Szerinte a bányászjárás tragédiáját egy „cinikus politikai hatalom” idézte elő, amely erőszakkal, elnyomással és megfélemlítéssel próbálta megakadályozni a demokratikus törekvések kibontakozását.

Nicușor Dan tiszteletét fejezte ki azok előtt, akik életüket vesztették az események során, valamint a sérültek és mindazok előtt, akiknek sorsát maradandóan megváltoztatták a történtek.

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Az államfő hangsúlyozta, hogy egy érett demokrácia nem fordíthat hátat saját múltjának, még akkor sem, ha annak egyes fejezetei különösen sötétek vagy nehezen feldolgozhatók. Hozzátette:

a történelemmel való őszinte szembenézés az egyetlen út a társadalmi gyógyulás és a jövő építése felé.

Külön kitért arra is, hogy a bányászjárás ügyében több mint 35 év elteltével sem született végleges bírósági ítélet.

Ezt „elfogadhatatlan szégyenfoltnak” nevezte, amelyet az államnak rendeznie kell.

Nicușor Dan szerdán hirdette ki azt a törvényt, amely június 15-ét a bányászjárás és az antidemokratikus elnyomás áldozatainak emléknapjává nyilvánítja. Az államfő szerint a jogszabály fontos lépés az áldozatok emlékének megőrzése és a demokratikus értékek megerősítése érdekében.

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