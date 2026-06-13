Nicușor Dan: a bányászjárás a demokrácia elleni erőszak szimbóluma

Fotó: Facebook/Nicușor Dan
A bányászjárás áldozatai előtt tisztelgett szombaton Nicușor Dan államfő Bukarestben. Az elnök szerint az 1990-es események a román demokrácia egyik legsötétebb fejezetét jelentik.
Koszorút helyezett el szombat reggel Nicușor Dan államfő az 1990. június 13–15-i bányászjárás áldozatainak bukaresti emlékművénél, majd az X közösségi oldalon közzétett üzenetében emlékezett meg a történtekről. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az 1990-es nyár máig fájdalmas sebként él a román társadalom emlékezetében.
Nicușor Dan tiszteletét fejezte ki azok előtt, akik életüket vesztették az események során, valamint a sérültek és mindazok előtt, akiknek sorsát maradandóan megváltoztatták a történtek.
Az államfő hangsúlyozta, hogy egy érett demokrácia nem fordíthat hátat saját múltjának, még akkor sem, ha annak egyes fejezetei különösen sötétek vagy nehezen feldolgozhatók. Hozzátette:
Külön kitért arra is, hogy a bányászjárás ügyében több mint 35 év elteltével sem született végleges bírósági ítélet.
Nicușor Dan szerdán hirdette ki azt a törvényt, amely június 15-ét a bányászjárás és az antidemokratikus elnyomás áldozatainak emléknapjává nyilvánítja. Az államfő szerint a jogszabály fontos lépés az áldozatok emlékének megőrzése és a demokratikus értékek megerősítése érdekében.
A Fidesz szombati tisztújító kongresszusán Orbán Viktor elismerte, hogy a választási vereségért őt terheli a felelősség, ugyanakkor bírálta az új kormány politikáját, és arról beszélt, hogy az ország politikai és gazdasági káosz felé tart.
Június 13-tól életbe léptek a közösségi együttélési normák megsértéséről szóló törvény módosításai, amelyek szigorúbb fellépést tesznek lehetővé a szomszédokat zavaró magatartásokkal szemben.
Negyvenhárom személyt evakuált a katasztrófavédelem szombat reggel egy temesvári négyemeletes tömbházból, miután az egyik földszinti lakásban robbanás történt, amelyet tűz követett.
Életének 86-ik évében elhunyt Nagy Antal csíkszeredai pedagógus, a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori matematika- és fizikatanára.
Benyújtották az Országgyűlésnek a közmédia átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot pénteken, a javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét.
Ismét 9 lej alá csökkent a standard benzin literenkénti ára a romániai töltőállomásokon, miután az elmúlt napokban mindegyik kúthálózat jelentősen mérsékelte árait. Gázolajat továbbra is 9 lej fölötti áron tankolhatunk.
Négy férfinél tartottak házkutatást a Kovászna megyei rendőrök Maros és Beszterce-Naszód megyében: az illetőket azzal gyanúsítják, hogy ellopták egy 84 éves sepsiszentgyörgyi nő 14 ezer eurós megtakarítását.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem szavaz bizalmat a parlamentben Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök kormányának – közölte Dominic Fritz pártelnök az alakulat Politikai Bizottságának pénteki ülése után.
Kétszer is behatolt egy buşteni-i házba egy anyamedve bocsaival pénteken, míg végül kilőtték a délután folyamán. A három bocs közül az egyik halálosan megsérült, a másik kettő pedig az erdőbe menekült.
Százmillió lej értékű projekt zárult le Hargita megyében, amelynek keretében 83 oktatási intézmény több mint 220 egységének mintegy 1500 tanterme és oktatási tere gazdagodott korszerű felszerelésekkel.
szóljon hozzá!