Nicușor Dan: a bányászjárás a demokrácia elleni erőszak szimbóluma

A bányászjárás áldozatai előtt tisztelgett szombaton Nicușor Dan államfő Bukarestben. Az elnök szerint az 1990-es események a román demokrácia egyik legsötétebb fejezetét jelentik.

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Koszorút helyezett el szombat reggel Nicușor Dan államfő az 1990. június 13–15-i bányászjárás áldozatainak bukaresti emlékművénél, majd az X közösségi oldalon közzétett üzenetében emlékezett meg a történtekről. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az 1990-es nyár máig fájdalmas sebként él a román társadalom emlékezetében.

Szerinte a bányászjárás tragédiáját egy „cinikus politikai hatalom” idézte elő, amely erőszakkal, elnyomással és megfélemlítéssel próbálta megakadályozni a demokratikus törekvések kibontakozását.

Nicușor Dan tiszteletét fejezte ki azok előtt, akik életüket vesztették az események során, valamint a sérültek és mindazok előtt, akiknek sorsát maradandóan megváltoztatták a történtek.

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Az államfő hangsúlyozta, hogy egy érett demokrácia nem fordíthat hátat saját múltjának, még akkor sem, ha annak egyes fejezetei különösen sötétek vagy nehezen feldolgozhatók. Hozzátette: